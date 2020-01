Tendencias

Oscar Contreras Nava

Insabi, regreso a la centralización

La urgencia de transformar el sistema de salud nacional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador provoca diferencias con los gobernadores panistas por el control de los recursos, pero las frecuentes irregularidades de su manejo han hecho que se vuelvan a centralizar.

Y es que recordamos que el Sector Salud fue la primera descentralización que llevó a cabo el gobierno federal allá por los 90s y fue un gran avance dentro de la administración pública, ya que los recursos volvían a los estados, pero muchos gobernadores creyeron que este era un cheque en blanco.

Sin duda que al par de la descentralización del Sector Salud, se debió publicar que el manejo y aplicación de los recursos para los diferentes programas y la contratación de personal tenían que ser de manera ordenad, honesta y transparente.

Sin embargo, la falta de conciencia social, respeto por el dinero del pueblo y la ausencia de vocación por el servicio público, generaron saqueos y desvíos de recursos que después se reflejaban en el aumento del dengue, en diversas enfermedades como el resurgimiento de la tuberculosis y la lepra, las cuales ya habían sido erradicadas.

El caso es que muchos gobiernos estatales hicieron un mal uso de estos recursos y los errores cometidos por las administraciones de los estados, provocaron que el gobierno de la 4T tomará la decisión de regresar al pasado y centralizar el manejo de los recursos para tener un mejor control en el gasto y contratación del personal.

Es por ello que los gobernadores panistas como Francisco García Cabeza de Vaca se han rehusado a cederle el manejo de la salud al gobierno de AMLO y esperamos que lleguen a un acuerdo y se eviten enviar al personal de la Auditoría Superior de la Federación porque de hacerlo, entonces, podrían llevarse muchas sorpresas. ¿Verdad?

Es importante señalar que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tiene por objetivo brindarle atención a la salud a todos los mexicanos, iniciando este 2020 con los dos primeros niveles y en diciembre, llegará hasta el tercer nivel de salud, lo único que falta es mejorar las reglas de operación y la atención médica gratuita así como lo establece la constitución.

En fin, decíamos que el Sector Salud fue el primero en ser descentralizado del gobierno federal, pero la ignorancia, la falta de compromiso con la sociedad y la desmedida ambición de nuestros gobernantes, provocaron que ahora este sector reclame los recursos para que sean manejados por el centro.

Lo que sucede es que nunca supieron valorar en su completa dimensión este gran logro de los estados y creyeron que era un premio para saquear a su antojo y aquí en Tamaulipas tenemos muchos ejemplos. Ni más ni menos.

Cambio de tema. El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, está invitando a todos los tamaulipecos del sur y en especial a los maderenses a la inauguración del Quisco de esta ciudad, el cual es una de las fortalezas turísticas que tendrá para ofrecer a los visitantes.

El Quisco de Madero hará que vuelva a latir el corazón histórico y comercial de los maderenses y les devuelva una parte de su identidad, la cual había sido arrebatada para hacer negocios que en nada beneficiaban a la sociedad.

Con este evento, Adrián Oseguera Kernion, mejorará el perfil urbano del centro y detonará un mayor interés por visitar e invertir en este municipio y por lo pronto, con el Quisco, los maderenses recuperan su identidad y el corazón de la cuidad empezará a latir con más fuerza.

Punto final. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordaron cerrar filas con el gobierno de México con el fin de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los gobernadores acordaron tener reuniones bimestrales regionales de seguimiento, para fortalecer las Mesas de Seguridad, así como ejes operativos del plan de seguridad.

Sin duda que esto es un gran logro de la 4T pero no se explica cuál es la estrategia de seguridad, en qué consiste y cómo se aplica, porque si no más son reuniones bimestrales, y se continúan los “abrazos y no balazos”, pues los bandidos están muy felices y contentos. Ni más ni menos.

