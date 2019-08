T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

INSÓLITO: EGIDIO TORRE, SIN EL PRI, PODRÍA APARECER DE MORENO

QUIENES aún piensan que Morena, “es la mejor opción de triunfo”, en la justa medida electoral, podremos decirles, sin temor a equivocarnos que, esos pobres ilusos, “no tienen la adecuada percepción política”, porque ha quedado probado que, “Morena por AMLO, fue fuerte”, pero sin la estafeta del hoy Presidente de la República, este partido político, mal llamado “la Esperanza de México”, ha venido decepcionando al contexto nacional cuidando y en Tamaulipas ni se diga, porque en la pasada elección, los del PAN, a los Morenos “le dieron una tremenda tunda electoral”, cuya cuestión confirma que, este partido, “continúa desmoronándose en grado superlativo”.

EL DECLIVE político-electoral de MORENA, ha sido corroborado por priistas que, “fueron a probar suerte” en ese organismo político, “cuyos traidores tricolores, tras ser vapuleados”, muchos de estos, sin tal vergüenza, pretenden ahora regresar al PRI, por lo que, quien dirija los destinos del endeble Revolucionario Institucional en Tamaulipas, tendrá obligadamente, que ver y por supuesto analizar de manera profunda el caso de “los vende patrias”, los que, tan pronto vieron al PRI derrumbarse, de inmediato, “se brincaron la barda, para buscar cobijo en Morena”, con tan mala suerte que, la población “los rechazó de manera rotunda”. Y por esta razón perdieron la contienda electoral.

EN ESTE escenario, a mi juicio, deben entenderse dos factores fundamentales: El primero es que, el partido Morena “solo, es una cosa” y el segundo es que, “la figura del Presidente de la República AMLO, es otra”. Y usted se preguntaría porque y yo le respondería de manera tajante que, MORENA sin Andrés Manuel, “no tiene la fuerza electoral necesaria, como para triunfar” y eso ya quedó probado en Tamaulipas y en muchas regiones de la geografía nacional. Y por ello, les diré que, “los hechos no mienten”.

RAFAEL GONZÁLEZ Benavides actual Diputado “de dedazo” que ya va de salida y ex Presidente del PRI, ayer allá en Victoria hizo una declaración sarcástica de que, “al nuevo Presidente estatal tricolor, deberán amarrarle las manos”. Pero a él nadie se las amarró, cuando tuvo en sus manos ese partido. Y “si el dinosaurio político matamorense”, está afirmando eso, es porque “así se lo está ordenando el ex gobernador “malandro de siete suelas” EGIDIO TORRE CANTÚ, quien ve con tristeza que, “ya no tendrá al alicaído PRI en sus manos”, para seguir haciendo y deshaciendo en ese organismo político. Y con ello, intentando favorecer al Movimiento de Regeneración Nacional, corriéndose la versión de que, “EGIDIO, PODRÍA DAR LA SORPRESA, PINTÁNDOSE DE MORENO” pero ya abiertamente.

POR ESTA RAZÓN, es importante señalar que, “Morena, por la debacle surgida en la pasada elección de diputados locales aquí en Tamaulipas, a pesar de la ayuda del PRI, difícilmente, podrá levantarse de donde se encuentra, porque debemos recordar que, este partido político está tan ultra-mega-dividido y por esta razón, “solo, se está sepultando”, debido a los fuertes intereses políticos que hay de por medio, entre la líder nacional de Morena YIEDCKOL POLEVNSKY y el Senador RICARDO MONREAL AVILA.

LO ANTERIOR, es porque Monreal a costa de lo que sea, quiere sacar de “golpe y porrazo” o “sacudirse a Yeidckol de tajo”, porque ésta, le estorba mucho, porque fíjense bien que, Monreal sin ella, “podría tener el paso libre, para irse sin baranda” en pos de la Candidatura a la Presidencia de la República. Porque de todos es sabido que, “el traidor Monreal, con su grupo de personajes de confianza”, está más decidido que nunca, “en darle el zarpazo” a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Salvo que AMLO, esté de acuerdo o ya le haya dado luz verde a Monreal, para que haga a un lado a la dirigente nacional de Morena, cuyo tema habremos de verlo en el futuro inmediato y “sino pal baile vamos”.

RECORDEMOS que, “en política” como de igual forma “en el beisbol, rey de los deportes”, nada está escrito, porque tan presto “las buenas jugadas de unos, es lo que, pone en entredicho o en riesgo a los oponentes” y esto, es precisamente lo que, sucede al interior de Morena, donde quiérase o no aceptar “las cosas no andan del todo bien”, debido a que Morena, primero que nada, “no tiene una estructura política bien cimentada”. Y otro de los detalles de agravio es que, “la gente que creyó en Morena, ya no los apoya”, lo que está súper confirmado, “al darles la espalda el pueblo” y perder 21 de las 22 Diputaciones locales en Tamaulipas.

POR ESTE trascendente y relevante motivo, “Morena ya no es garantía de triunfo”. Y si continúan dándole cabida a traidores priistas, perredistas, panistas y de otros partidos, menos podría Morena fortalecerse. Y si AMLO, no estará en las boletas,” en futuras elecciones, tenga la seguridad que, “Morena, estará a merced de sus adversarios”, porque seguirá siendo objeto de más descalabros electorales.

PARA CONCLUIR, no descarten la posibilidad de que, el ex Gobernador de Tamaulipas, EGIDIO TORRE CANTÚ, está a escasos centímetros o minutos dar la sorpresa, “al pasar de Tricolor a Moreno”, ¿Como la ven?. Lo que de suceder, esa decisión del corrupto ex mandatario estatal del PRI, corroboraría que, el PRI, con Alito Moreno Cárdenas en todo México y aquí en Tamaulipas con quien quede al frente, “ya no se le levantaría por nada del mundo”.

