Por Guadalupe E. González

INSTA GOBERNADOR, BRINDAR AYUDA HUMANITARIA A MIGRANTES.

TRAS poner en marcha la segunda fase, “DEL PROGRAMA BI-NACIONAL SE BUSCA”, en reunión sostenida ayer con funcionarios de la Border Patrol en el vecino municipio de Hidalgo, Texas, el Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, instó al Gobierno de la República, “implementar atención humanitaria integral a los migrantes” de centro y Sudamérica que, arriban a los estados de la frontera, por su propósito de llegar “al sueño americano” en los Estados Unidos.

Y PESE A destacar el Gobernador que, el flujo de migrantes ha disminuido considerablemente, de todas formas, dijo, “es necesario que el Gobierno Federal, obre por instrumentar un emergente programa, para naturalmente, enfrentar la galopante crisis migratoria que, en los últimos meses, se ha venido acentuando en los estados colindantes con la Unión Americana.

POR ESTA razón fundamental, el mandatario tamaulipeco García Cabeza de Vaca, consideró, “de muy elemental importancia que, la instancia Federal, obre por “construir estancias migratorias” en la frontera, para que, se les pueda brindar un justo trato humanitario a los migrantes que, se encuentran en espera de ser atendidos por las autoridades norteamericanas. Y dar así “el paso final” respecto a su destino.

HAY QUE señalar que en un marco de justicia, el ejecutivo estatal, hizo hincapié para demandar al Gobierno Federal, implemente “el referido programa emergente”, pero que este, “vaya de la mano con recursos”, porque agregó que, sin recursos, “no podría estar en condiciones de poder brindarle a los migrantes, los servicios que ellos merecen” y si esta situación se deja a la deriva, enmarcó el gobernador García Cabeza de Vaca, podría generarse “una crisis humanitaria” cuya cuestión por obviedad, no sería nada favorable para México, especialmente, en los estados limítrofes con los Estados Unidos.

Y SI EL GOBERNADOR, Francisco García Cabeza de Vaca, insiste a la Federación “construir estancias migratorias”, es porque las existentes en Reynosa, lamentablemente, son particulares, mismas que por sus normas o reglas, “limitan sus servicios a los migrantes”, cuando estos son retornados y se queden aquí, en espera de que el Juzgado Federal, le fije fecha sobre la cita de rigor y darle seguimiento a la situación migratoria de cada uno de ellos.

ADEMÁS, construir “estancias migratorias”, esto sería un factor definitivamente favorable para los migrantes, para que se les dé un trato digno y por supuesto, “no se violen sus derechos”, detalle que me parece de muy claro valor humano, de parte el gobernante tamaulipeco, quien enseguida refirió, que teniéndose “casas migratorias” del gobierno que, creo es lo justo, los migrantes “ya no estarían sufriendo los graves embates, por lo que atraviesan”, en esos lugares inadecuados, porque quiérase o no reconocer, en estas estancias migratorias particulares, se obra bajo sus normas y esto, conlleva al mal trato, que sabemos, muchos de los migrantes ahí reciben y eso, por consiguiente, “ya no debe seguir prevaleciendo”.

POR LO ANTERIOR, los Gobernadores de los Estados de la frontera, dijo el mandatario tamaulipeco, ya han solicitado al Gobierno de la República, la construcción de las citadas “estancias migratorias”, aludiendo estar en espera de que este formidable objetivo, el que sin menos cabo alguno, deberá ser aprobado y por tanto, se obre por dar inicio a la construcción las “estancias migratorias”, que mucha falta hacen en esta región de la frontera norte de la geografía nacional.

AHORA BIEN, si analizamos este importante tema de manera profunda, podremos darnos cuenta que, “no solo Reynosa, sino también Matamoros, Nuevo Laredo y hasta municipios de la frontera chica o (ribereña) están plagados de migrantes, provenientes de Honduras, República Dominicana, Cuba, Venezuela y de otros países de centro y Sudamérica, porque a estos, “se les ve por todos los rumbos de los pueblos fronterizos”, unos trabajando en lavaderos de automóviles, otros más laborando de meseros y lava platos en restaurantes, pero lo cierto es que, si no se crean “adecuadas estancias migratorias”, el Gobierno Federal, “no estaría obrando por el bien de estos extranjeros que, llegan aquí por tener como meta, llegar a territorio norteamericano y allá hacer su vida.

ASÍ ES QUE, finalmente, habremos de ver si la Federación, “tendrá o no la disposición” de apoyar a los migrantes con lugares adecuados, para que tengan aquí una buena estancia, cuyo detalle habremos de ver sobre la marcha, porque hasta ahora, el Gobierno Federal, no ha emitido ninguna respuesta, sobre esta demanda que ya han venido planteando los gobernadores de los Estados de la Frontera Norte.

