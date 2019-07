EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Instala CONAGO Comisión presidida por CdeV

En el marco de la instalación de la Comisión de Litorales y Puertos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que preside el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el mandatario presentó una agenda de acciones encaminadas a fortalecer la operación de los puertos marítimos del país y con ello contribuir a su desarrollo económico.

A la instalación de esta Comisión asistieron el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, HÉCTOR LÓPEZ GUTIÉRREZ y la Secretaria de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, ADRIANA PAULINA TEISSIER ZAVALA, además de otros mandatarios, Senadores y Diputados Federales.

Entre los aspectos que integran la agenda en materia portuaria de esta comisión de la CONAGO, el Gobernador de Tamaulipas propuso impulsar el desarrollo de los puertos en condiciones de competitividad, calidad y eficiencia y alinearlos a las comunidades portuarias mediante la conformación de un Pacto Nacional de Competitividad Portuaria y con el establecimiento de las mejores prácticas en materia de operación portuaria.

También promover la autosuficiencia financiera de los puertos y coadyuvar a que las empresas que participen en el sector tengan finanzas sanas, mediante la implantación de esquemas de tarifas por Productividad en el uso de infraestructura y prestación de servicios.

Además, dijo que es necesario fortalecer la administración portuaria integral de los puertos más importantes del país y apoyar en la defensa de los intereses de la federación en el subsector marítimo portuario.

Dijo que es importante mejorar el aprovechamiento del valor de los espacios portuarios para elevar la disposición de recursos destinados a nuevas inversiones e impulsar las actividades pesqueras y turísticas en los puertos no concesionados.

Por asociación temática, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y mandatarios de otras entidades del país sostuvieron la noche de este lunes una reunión de trabajo con el alcalde de Seúl, Corea del Sur, PARK WON-SOON, en la que se abordaron temas de colaboración en rubros como inversiones y vinculación industrial y académica.

El encuentro fue promovido por la Comisión México Asia-Pacífico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), presidida por el mandatario de Aguascalientes, MARTÍN OROZCO SANDOVAL y de la cual forma parte el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

PARK WON-SOON es Alcalde de Seúl desde 2011 y Presidente de la Asociación de Gobernadores (GAOK por sus siglas en inglés) que agrupa a los 17 gobiernos provinciales y metropolitanos de Corea.

Corea del Sur es el segundo país asiático más importante en inversiones en México, superado solamente por Japón y existen en territorio nacional más de 1800 empresas de capital coreano.

En Tamaulipas hay capital coreano en un total de 14 empresas.

De otro lado, deje compartirle que en Reynosa, el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, promueve diversos programas ecológicos con la finalidad de arraigar en la sociedad una mayor cultura en favor del medio ambiente, para lograr juntos una ciudad verde y sana.

En los programas ambientales creados por el Ayuntamiento de Reynosa, se ha privilegiado la participación de estudiantes voluntarios que se preocupan por un entorno más saludable, libre de contaminación, que pueda ser un ejemplo importante para las próximas generaciones.

La Secretaría de Desarrollo Social, las Direcciones de Educación, y de Medio Ambiente y el Departamento de Educación Municipal, llevan a cabo acciones precisas con la colaboración de estudiantes de, entre otras instituciones educativas, la Universidad del Atlántico.

80 alumnos de esta escuela efectuaron una macrobrigada para recolectar en la colonia Praderas de Oriente, botellas de plástico de la vía pública, logrando llenar 26 bolsas tamaño jumbo, en cumplimiento a los programas Universidades Verdes y Reynosa Sin Plástico.

Además de los mencionados programas, el Municipio impulsa ‘Tírala en el Camón, NO en el Carretón’, que tiene la finalidad de que los usuarios del servicio de recolección de basura colaboren a terminar con el maltrato animal y con los tiraderos clandestinos, donde la dejan los carretoneros.

A propósito de Reynosa, un equipo de bombeo es instalado por la COMAPA en el acueducto Anzaldúas, con lo cual se estará en posibilidad de trasvasar más agua cruda a la potabilizadora Pastor Lozano.

Con este nueva bomba, el acueducto contará con tres equipos, con los cuales se refuerza la infraestructura en Anzaldúas, así como a la planta Loma Linda.

Simultáneamente a estas labores, otro equipo de trabajo de Electromecánica de la COMAPA realiza una valoración preventiva en los equipos y tableros del acueducto antes mencionado.

Con la instalación del equipo de bombeo y análisis en los tableros, el organismo asegurará la atención que brinda la potabilizadora Pastor Lozano a los usuarios.

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que, divergencia histórica o no, pero si, como se espera, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS sustituye a CLAUDIA RUIZ MASSIEU en la presidencia del CEN del PRI, aquí en Tamaulipas ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO correría una -hipotética- suerte política radicalmente opuesta a la que vivió su padre en 1977, cuando desde la ciudad de México el ex secretario de Gobernación, JESÚS REYES HEROLES articuló una serie de acciones para decretar la desaparición de poderes del gobierno enriquecardenista.

No prosperó ese artificio [construido desde el gobierno del centro por una de las mentes más privilegiadas del Siglo XX], porque aunque hubo suficiente dinero y gasolina para poner en llamas al Estado, finalmente se impuso a sangre y fuego el Gobernador de entonces, pese a que enemigos emboscados del gobierno central no escatimaron recursos para financiar a uno de los movimientos políticos más incendiarios de la época, que encabezó el ex alcalde neolaredense CARLOS ENRIQUE CANTÚ ROSAS.

Cuatro décadas después, el destino político coloca a CÁRDENAS DEL AVELLANO en una posición radicalmente opuesta a la que vivió en su tiempo de Don ENRIQUE, le digo, porque si ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS “gana” la “elección” del CEN del PRI [y aquí las comillas no van de oquis], entonces ENRIQUE no solamente será mano en la Sucesión tricolor tamaulipeca sino que, de querer, podría convertirse hasta en el sucesor de YAHLEEL.

Y de ahí, saltar el 2022 a la candidatura a Gobernador, lo separa una micra.

… Que gane la elección el 2022, es otra cosa.

Pues, de entrada, ENRIQUE tendría que vencer en las urnas al candidato de Morena, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ.

Pero también al de casa.

Y si MORENO CÁRDENAS cuenta con “la venia” de AMLO para dirigir el PRI, ¿es posible pensar que CÁRDENAS DEL AVELLANO allanaría el escenario político del 2022 para que HÉCTOR MARTÍN gane Tamaulipas?

Solo que, echando números, ni Morena y el PRI juntos le harían “cosquillas” el 2022 al candidato del PAN a gobernador.

¿O será candidata?

De otro lado, en Río Bravo el Gobierno municipal que preside el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, convocó a una Consulta Pública Municipal con el propósito de garantizar el marco jurídico capaz de regular eficientemente la Administración Pública municipal y otorgar certeza jurídica a los Ciudadanos Riobravenses.

La convocatoria especifica que, a título personal o a través de instituciones y entidades públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, gremiales, profesionales y demás organizaciones civiles, participen en la consulta de los reglamentos municipales.

De acuerdo a las bases de la convocatoria, podrán participar podrán emitir opiniones, comentarios y/o experiencias sobre más de 20 temas referentes a Gobierno Interior, Sesiones del Ayuntamiento, Catastro, Uso de vías públicas, Entrega-Recepción, Mercados, Tránsito Municipal, Comités Vecinales, Planeación municipal, etcétera.

Las opiniones, comentarios y/o experiencias, serán depositados por escrito en buzones ubicados en la recepción de la presidencia municipal, del 10 al 24 de julio del año en curso, o bien enviarlos al correo electrónico [email protected]

Los autores deberán firmar sus propuestas, las cuales serán tomadas en cuenta para la elaboración de los Reglamentos Municipales de la actual administración municipal, que presde el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

Cambio de orientación temática para compartirle que en Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ encabezó la reunión de preparación del simulacro binacional que se realizará el próximo viernes en el marco del Día Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas (DINAPREQ), que tiene como objetivo estar capacitados y preparados para una contingencia química, que pudiera afectar a personas y al medio ambiente.

En la reunión celebrada en la sala “Benito Juárez” participaron representantes de PROFEPA, de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, de Protección Civil, Bomberos, Comité Local del Ayuda, del Comité de Seguridad del parque Industrial FINSA, entre otras autoridades.

En la reunión, el Presidente Municipal giró instrucciones a los funcionarios municipales estar listos y atentos a la participación de este tipo de eventos que permiten estar preparados ante una posible contingencia por derramamiento de substancias químicas.

El simulacro se llevará a cabo a las 8:30 horas en las avenidas Constituyentes y Transformación, en el parque industrial FINSA -frente a la maquiladora INTEVA-; motivo por el cual serán cerradas algunas vialidades para el buen desarrollo del simulacro.

Aquí un paréntesis para mencionar que con el objetivo de continuar desarrollando habilidades motoras y fomentar la convivencia a través de la interacción con otras personas que favorezcan en su desenvolvimiento social sin la ayuda de sus familiares, el Centro Deportivo Juvenil del DIF Tamaulipas, realiza el Primer Campamento de Verano 2019 “Juntos No Hay Límites” para personas con discapacidad.

Del 9 al 19 de julio se estarán realizando las actividades de este campamento en el que se promoverán talleres deportivos, culturales y recreativos que les ayudarán a fomentar su autonomía personal.

En este primer campamento participan personas con diferentes discapacidades múltiples desde los 5 hasta los 40 años de edad, trabajando en forma conjunta con la Asociación INCLUYAC.

Durante estos días los participantes podrán practicar activación física, atletismo, futbol soccer, basquetbol y voleibol, artes plásticas, visitas guiadas al Museo Regional de Historia de Tamaulipas, Museo TAMUX, a la Pinacoteca y Zoológico de Tamatán, entre otras actividades.

En otro tema, la prestigiada Agencia noticiosa internacional Laredo Press, del ameritado periodista PRIMITIVO LÓPEZ HERRERA, reportó que en respuesta a la invitación realizada por el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, este lunes arribó a la ciudad la legisladora federal y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, JULIETA KRISTAL VENCES VALENCIA, con el objeto de conocer de cerca el fenómeno migratorio que vive esta frontera y encontrar una solución.

VENCES VALENCIA y RIVAS CUÉLLAR visitaron el albergue municipal donde se brinda refugio a una importante cantidad de migrantes de Centroamérica, Cuba, África y otros países, para constatar las condiciones en que habitan.

El alcalde destacó que este refugio no está acondicionado para atender gran cantidad de migrantes, por lo que pidió a la legisladora su intervención ante la Cámara de Diputados para que asigne recursos a este rubro.

“No hay nada como venir y constatar de primera mano las condiciones de los migrantes de distintas nacionalidades que hoy están aquí, y escucharlos. Con esto se busca una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a esta situación del fenómeno migratorio”, dijo el edil

Destacó que si bien es verdad no es privativo de Nuevo Laredo sino de toda la frontera norte del país, lo importante es hacerle frente a las caravanas que buscan ingresar a Estados Unidos para brindarles un espacio donde permanecer dignamente mientras esperan el llamado de Migración en el país norte.

En su recorrido por el albergue, la diputada federal recogió impresiones de los migrantes y corroboró las necesidades que se tienen en el albergue que el gobierno municipal acondicionó para que tuvieran un espacio seguro donde establecerse temporalmente.

En entrevista la congresista señaló “no es el primer albergue que he visitado, en todos las condiciones son muy similares, faltan colchonetas, el tema del clima aquí es importante porque es una zona de mucho calor, la división de áreas es algo que hemos pedido hasta en las estaciones migratorias, separar los grupos vulnerables como niños, familias y mujeres embarazadas, del resto de la población”.

Indicó que están viendo la posibilidad de separar a los migrantes de acuerdo a su nacionalidad para prevenir problemas por diferencia de culturas, convivencia, y sobretodo los distintos tipos de lenguas que hablan.

Por último VENCES VALENCIA dijo que el Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tiene toda la disposición de coadyuvar para resolver este grave problema del cual tiene conocimiento.

En otro apunte de Reynosa, le comparto que por tercer año consecutivo el Ayuntamiento que preside la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, por iniciativa del Director Musical Reynosense JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ESTRADA, y en colaboración con el Sistema Tulsa y Boston Avenue United Methodist Church, realizan el Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca, del 15 al 20 de Julio, el cual tiene como finalidad reunir y proyectar el talento de los jóvenes músicos de Tamaulipas y de la región Noreste de México, contando en esta ocasión con la participación de profesores con gran trayectoria Nacional e Internacional como lo son:

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ESTRADA, Dirección Musical (MEXICO-USA)

ISMEL CAMPOS, Viola (Venezuela)

ELY MOLLETONES, Oboe (Venezuela)

ROMÁN GRANDA, Trompeta (Venezuela)

LESWI PANTOJA, Tuba (Venezuela)

NICOLLE TATIANA RODRÍGUEZ, Violín (Venezuela)

DANIEL ALFONSO GRATEROL GUTIÉRREZ, Corno (Venezuela)

DAVID FRANCE, Violín (USA)

BALTAZAR DÍAZ (México)

ALFONSO ATKINSON (México)

Músicos que durante una semana impartirán talleres y clases magistrales en el IRCA, a jóvenes instrumentistas de todo el Estado y del noreste de nuestro país, los cuales mediante un proceso previo de audición fueron seleccionados para este Encuentro.

Cabe destacar que este proyecto tiene una visión musical tanto para los alumnos avanzados dentro de la Orquesta Carlos Chávez, como para los alumnos de nivel básico e intermedio dentro de la Orquesta José Antonio Abreu, logrando así concertar sus esfuerzos para alcanzar un alto nivel interpretativo dentro de las orquestas, dando como resultado dos grandes conciertos totalmente gratuitos para todos los reynosenses, el Viernes 19 de Julio en punto de las 19:00 horas en el Anexo Cultural Irca y el Sábado 20 de Julio en el Teatro del Parque Cultural Reynosa a las 19:00 horas.

Sin duda una gran experiencia musical para todos los jóvenes instrumentistas del noreste de nuestro país.

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER entregó recursos del programa municipal de becas por un monto cercano a los 800 mil pesos, en beneficio de 671 alumnos de los diferentes niveles educativos, correspondientes al periodo de marzo a junio del presente año.

Durante el evento efectuado en el auditorio municipal, el jefe de la comuna destacó que la educación ocupa un sitio prioritario en la acción de su gobierno, por lo que durante los últimos meses se ha impulsado el desarrollo y excelencia educativa de los alumnos participantes en los diferentes certámenes del conocimiento a nivel nacional e internacional.

“Estamos trabajando para garantizar un futuro de mayores oportunidades para la niñez y juventud tampiqueña; por ello desde el inicio de nuestra administración hemos apoyado a los estudiantes de muchas escuelas para que participen en eventos nacionales y mundiales y hemos fortalecido, paulatinamente el programa municipal de becas, puesto que nuestro compromiso es que todas las niñas, los niños y los adolescentes tengan un acceso garantizado a la educación”, expresó.

CHUCHO NADER exhortó a los alumnos a continuar por el camino de la excelencia académica y a los padres de familia, a seguir respaldando la educación de sus hijos, a fin de que logren construirse un futuro de éxito.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), firmaron un acuerdo para la creación del Centro Investigación e Innovación en Energía y Servicios, cuya infraestructura estará a la vanguardia en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el sector energético de México.

El proyecto tendrá como sede la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde la UAT posee amplia infraestructura y experiencia en ingeniería ambiental y energética, por lo que se pretende impulsar un modelo de vinculación para formar los recursos humanos en distintas áreas y especialidades que requiera el sector a nivel regional y nacional, además de desarrollar tecnología y ofrecer soporte de servicios acreditados.

Para consolidar esta iniciativa, el Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Director General del IMP, MARCO ANTONIO OSORIO BONILLA, firmaron el Memorándum de Entendimiento en las oficinas del Instituto Mexicano del Petróleo en la capital del país.

En el acuerdo se destaca el establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones del sector energético de Tamaulipas, con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la UNAM, el IPN, CINVESTAV, Texas A&M University, University of Texas y la Texas Tech University.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.