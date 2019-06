[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

INSUFICIENTE LA PROPUESTA DE MEXICO; ARANCELES EN CAMINO

A 72 horas de que Estados Unidos imponga a México un arancel del 5% a todos los productos mexicanos y sin acuerdo todavía en las negociaciones entre los representantes de ambos gobiernos, encaminadas a evitar su aplicación, la jefa de comunicaciones de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo: “parece que nos estamos encaminando hacia los aranceles”.

Para la Casa Blanca la propuesta de México para lidiar con el flujo de inmigrantes de Centroamérica “simplemente no es suficiente”, lo que hace más probable la imposición de los aranceles anunciados por el Presidente Donald Trump, comenzando en 5% y aumentando mensualmente hasta 25%, si México no detiene la ola migratoria hacia el norte.

Después de haberse reunido en Washtingon con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, retomó ayer jueves las conversaciones formales con funcionarios estadounidenses para intentar evitar las tarifas.

Pero, pero, pero, la jefa de comunicaciones de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo simplemente que la Administración Trump no está satisfecha. “Parece que nos estamos encaminando hacia los aranceles”, dijo a Fox News. “Por lo que hemos visto hasta ahora, lo que los mexicanos proponen simplemente es insuficiente”.

Más temprano éste jueves, en declaraciones desde Europa, Trump insistió en su convicción de que México quiere llegar a un acuerdo, como ya lo había dicho antes del diálogo de Pence con Ebrard en la Casa Blanca.

“Tienen que hacer más y asumir el reto, y quizá lo hagan. Vamos a ver si podemos resolver el problema”, dijo Trump a los periodistas.

Por parte de México la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dijo que evaluarán las acciones a seguir, con la intención de encontrar una solución negociada porque “cualquier arancel que aplique puede ser contraproducente.

Reveló que el gobierno mexicano cuenta con un Plan B, para aplicarlo en caso de que Estados Unidos decida iniciar con la imposición de los aranceles a partir del próximo lunes 10 de junio.

Por cierto Reuters reporta que México ofrecería desplegar hasta seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala para detener los flujos migratorios. Pero, pero, pero, el vocero de la Secretaría de Gobernación de México, Roberto Velazco, negó el ofrecimiento.

Apuntó que se sigue explorando opciones para atender el número creciente de migrantes indocumentados que atraviesan por México. Dijo que “la postura de Estados Unidos está enfocada en las medidas de control migratorio; la nuestra en el desarrollo. No hemos llegado aún al acuerdo pero continuamos negociando”.

Por su parte el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tomará ninguna decisión ni hará nada para quedar bien con gobiernos extranjeros, mucho menos cerrar las fronteras del sur del país. “Es una crisis profunda humanitaria. Entonces no se puede atender cerrando fronteras, se tiene que atender en donde se origina el problema social. No consideramos el uso de la fuerza”, remarcó.

En un hecho inusitado para nosotros todos los gobernadores emanados del PRI, 12 en total, estuviéron en Palacio Nacional para cerrar filas en torno al presidente de México respecto a la relación con Estados Unidos.

“Estamos atentos a la evolución de la reunión que se desenvuelve en éstos momentos y le expresamos la solidaridad y el respaldo, para que las decisiones que se tomen estén apoyadas en un ánimo de unanimidad de todos los mexicanos”, dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Lo que nos da risa es que al otrora director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, al que están o estaban acusando de mil cosas, resulta que el juez le fijó una fianza de 500 mil pesos para no ser detenido, siendo que esta forrado de billetes. Así se procura y administra la justicia en nuestro país.En Estados Unidos al ahora ya muy famoso líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, la fianza fue primero de 25 millones de dólares, pero, pero, pero, luego se la doblaron a 50 millones. Eso es lo que hace falta en México, no huevos tibios.

Por cierto mi amigo Roberto Madrazo Pintado, ex gobernador de Tabasco y ex dirigente nacional del PRI, dijo al ser entrevistado en Tabasco que el tricolor debe refundarse y definir con claridad cuales son las metas que debe tener en el futuro para no desaparecer, porque en éstos momentos corre el riesgo de perder representación nacional y convertirse en un partido regional.

Dijo que los tres aspirantes a dirigir el destino del PRI –Ivonne Ortega, José Narro Robles y Alejandro Moreno Cárdenas– son sus amigos por lo que no se pronunció a favor de ninguno de ellos, pero si advirtió que ninguno la va a tener fácil y que el que gane la dirigencia tendrá un reto enorme para poder construír un modelo de partido y un proyecto de nación diferente al actual.

En un marco de completa armonía celebrando a la vez el 15 aniversario del Sindicato Unico de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se llevó a cabo la firma del contrato colectivo 2019 que rige las relaciones laborales entre el gremio docente y la máxima casa de estudios en el estado.

En la ceremonia oficial que se llevó a cabo en el Salón Ejecutivo del Edificio Centro de Gestión del Conocimiento Campus Victoria, el rector José Andrés Suárez Fernández, presidió la firma del acuerdo con el secretario general del SUTAUT, Luis Gerardo Galván Velazco.

Conforme al contrato colectivo de trabajo éste año corresponde al incremento salarial, estableciéndose en un 3.35 por ciento, con retroactivo al pasado mes de enero, para su aplicación a partir de la segunda quincena de éste mes de junio.

Al hacer uso de la palabra Suárez Fernández patentizó su reconocimiento a los profesores universitarios porque con su trabajo la UAT está avanzando en sus indicadores académicos, lo que permite consolidar los esfuerzos hacia la calidad y la excelencia.

También el rector de la UAT, además de ingeniero y master en ciencias, refrendó el compromiso de mantener una gestión abierta al diálogo con el objeto de ver siempre por el mejoramiento de las condiciones laborales y obtener los mejores beneficios, prestaciones y estímulos para el personal académico.

Por su parte el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, puntualizó en el compromiso que ha asumido el gremio desde su fundación hace ya 15 años, al trabajar de la mano con la Universidad. Apuntó que se han dado excelentes relaciones con la Administración del rector José Andrés Suárez Fernández, señalando que los docentes le conocen su trayectoria como maestro y que además dio impulso a la fundación del sindicato de académicos de la UAT.

“Le reconocemos su labor al frente de la UATy nosotros queremos refrendar ese compromiso que tenemos con nuestra institución”, agregó. Por cierto en el marco del 15 aniversario del SUTUAT, Suárez Fernández llevó a cabo el sorteo de un vehículo último modelo que tradicionalmente rifa la Universidad entre los docentes.

