LETRAS PROHIBIDAS

Intenta Erasmo dar albazo

Clemente Zapata M

Erasmo ya trae prisa

en pos de gubernatura;

en esa loca aventura

sólo va causando risa…

Ahora ya emplea listas

pa’ robustecer proyecto,

¿logrará cuajar intento

o continuarán las risas…?

No es un secreto que el diputado federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, ya está pensando en el 2022, aunque se aliste para buscar la reelección el próximo año (2021).

Tampoco es secreto el “matrimonio electoral” que tiene con su compañero de partido, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional y actual delegado en Sinaloa, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Ambos personajes persiguen el mismo proyecto, es decir la candidatura por la gubernatura; pero han venido “empuercando” y enrareciendo la “paz social” que privaba, hasta hace unos días, al interior de Morena en Tamaulipas.

El legislador ERASMO, ha empezado a “vender ilusiones” intentando reclutar a militantes morenistas a través de enlistarlos para comprometer su voluntad y su voto futuro hacia su proyecto personal.

Tramposamente el Diputado federal está empleando el nombre del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, y hasta del mismo presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para “vender espejismos” prometiendo cargos partidistas y hasta en el Gobierno federal, bajo el argumento que él financió la campaña a DELGADO.

(Sobre el origen de la formidable fortuna que ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO empleó para financiar a MARIO DELGADO y emplea para su “gobernateable proyecto”, hablaremos ampliamente en próximas colaboraciones, sólo adelantamos que es de dudosa procedencia, ¿sabrá DELGADO de eso?).

Para ello, tanto ERASMO como AMÉRICO, han ordenado visitar a la militancia en todo el estado para invitarlos a formar parte del denominado “Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación, Tamaulipas”.

Los principales operadores políticos de ERASMO son uno de apellido GALVÁN, como figura principal, y otro de apellido NAVARRO, como segundo de abordo, quienes andan con costales llenos de lana.

Aunque el presidente del Consejo Estatal de Morena, aquí en Tamaulipas, JAIME OYERVIDES MARTÍNEZ, nunca mencionó nombres ni acusó a nadie, sí reconoció la tarde del miércoles, en rueda de prensa, la existencia de un grupo que ya opera “enlistando gente”.

También dijo que esos “comités de la Defensa” no están avalados por el partido, es decir por Morena, aunque las listas de reclutamiento sí llevan el logotipo de la Institución.

Agregó OYERVIDES que, en estos momentos, el Partido no tiene ningún proceso de afiliación abierto y que acciones de este tipo chocan con los principios del partido de “no robar, no mentir, no traicionar”.

El dirigente estatal pintó su raya de este tipo de actos, dejando en claro que la integración de los llamados comités de la Cuarta Transformación no es un trabajo avalado por el Partido y llamó a toda la militancia para que sean pacientes y respetuosos de los tiempos.

Fuentes consultadas (que invitaron a sumarse a los mencionados comités), aseguran que detrás de este “movimiento” están el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ y el senador AMÉRICO VILLARREAL.

Incluso, cuando se preguntó a la cúpula nacional de Morena sobre estos llamados comités, pusieron “cara de ¿what?”, porque ni MARIO DELGADO ni CITLALLI HERNÁNDEZ, presidente y secretaria general respectivamente, dieron su aval para ello.

Un par de horas después de la rueda de prensa que dio el Presidente del Consejo Estatal de Morena, circuló a través de la red social WhatsApp un texto donde acusaban a JAIME OYERVIDES, de espurio, de “no contar con la acreditación del INE y que el CEN del partido sacaría un resolutivo para desconocerlo”; lógicamente el texto tenía tufo de falsedad.

Sospechosamente gente afín al senador AMÉRICO VILLARREAL y al diputado federal ERASMO GONZÁLEZ, fueron quienes más “enjundia” le pusieron a difundir el mensaje; ahí queda para el análisis.

En resumen, los llamados “Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación” son una farsa; tanto la dirigencia nacional como estatal los desconocen, por lo que se entienden que los mismos son un albazo electoral a favor de quienes los patrocinan… Pendientes…

~~PREPARADO RIVAS PARA COMPRAR VACUNA COVID-19.- El Gobierno de ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR se dijo preparado con diez millones de pesos, en caso de que la Federación no incluya al municipio de Nuevo Laredo en la distribución de vacunas contra el Covid-19. Agregó que la administración pública que encabeza no realizará ningún recorte en temas como salud o educación, además de que no se tiene planeado la contratación de algún préstamo. En cuanto al tema de la salud, el alcalde RIVAS asegura que Nuevo Laredo está listo para comprar sus propias vacunas en caso de que el Gobierno central no los voltee a ver.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El suspirante por la Alcaldía de Victoria y actual síndico independiente, LUIS TORRE ALIYÁN, debe caminar con mucho cuidado por las peligrosas aguas movedizas en que busca moverse, es decir en la política capitalina… Cuentan que cuentan que el Síndico debe entender que las encuestadoras no dan candidaturas y que sus anhelos (aunque son válidos y está en todo su derecho de aspirar a ser Alcalde), chocarán de frente con una realidad y ésa es su responsabilidad en las cuentas del depuesto alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ, ¡uyuyúi…! También cuentan que LALO GATTÁS trata siempre de reírse en secreto de las “patadas de ahogado” de TORRE ALIYÁN, para no hacerlo sentir mal, porque si alguien sabe bien para qué sirven las encuestas es precisamente GATTÁS… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… El alcalde de Tampico, JESÚS NÁDER, ha hecho bien las cosas y hasta se le mira que tiene rostro para proyectos de mayor calado; peeeeerooooo… Cuentan que cuentan que un grupo al interior de Acción Nacional no está muy “cómodo” con eso de que siga creciendo su figura, porque terminaría por “eclipsar” los “planes originales” … También cuentan que NÁDER debe cuidar por dónde pisa ya que algunos grupos políticos en Tampico… no, mejor ya no les cuento… ¡cátelaboca compadre!

++CUENTAN QUE… El activismo político del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría del ramo, ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, lo mantiene “ausente” de sus responsabilidades, por las que cobra jugosa quincena y compensación… Cuentan que cuentan que desde la parte sindical hay un grupo que le tiene “marcación personal”, ahora que GARCÍA persigue la candidatura por la Alcaldía de Aldama y están documentando todas sus acciones y reuniones, por aquello de los actos anticipados de campaña… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Desde el naciente partido político llamado Redes Sociales Progresistas, siguen muy de cerca los pasos del secretario general de la Sección 30, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ… Cuentan que cuentan que ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, no se olvida que RIGO y pandilla, le dieron la espalda a la “Maestra Gordillo” y esa cuenta pendiente deberá pagarse… ¡Ay nanita!

Gracias. Nos leemos hasta el lunes…

