Por Guadalupe E. González

INTERPOL-MÉXICO, INTENSIFICA BÚSQUEDA DE CANTUROSAS EN ESTADOS UNIDOS.

DE ÚLTIMA hora en las redes sociales, se disparó la noticia, en torno a que “la Interpol México, intensifica la búsqueda del ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo Carlos Enrique Canturosas Villarreal en Estados Unidos, para su respectiva extradición, porque incluso contra el ex edil existe “una ficha roja”, la que señalan fue emitida el 4 de junio del 2019, porque al ex edil Neolaredense, las autoridades de Tamaulipas, lo investigan por los presuntos delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o “lavado de dinero”, bajo el expediente 54460/2019.

ASÍ ES QUE, “de un momento a otro”, podría ejecutarse el arresto del prófugo ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo Canturosas Villarreal en territorio norteamericano y ser enviado a México, para hacerlo comparecer ante el tribunal de Justicia que lo reclama, por los delitos ya estipulados, delitos que de no haberlos cometido, el ex alcalde los hubiese enfrentado en los términos que marca la ley. Pero el ex jefe de la comuna Neolaredense, obró mejor por darse fuga, internándose en suelo norteamericano.

Y AUNQUE Canturosas, como parte de su defensa, dice “ser víctima de una venganza política”, esto las autoridades judiciales del Estado de Tamaulipas, lo han descartado, porque su acusación, data sobre “irregularidades administrativas” detectadas en las cuentas públicas de su gobierno, presentadas ante la ASE, cuya dependencia, al ex alcalde de Nuevo Laredo, “le encontraron faltantes millonarios”, en su período administrativo 2013-2016, motivo por el que, desde entonces el ex edil de aquel puerto fronterizo, huyó a los Estados Unidos, donde dicen, aún se encuentra refugiado.

SIN EMBARGO, la Interpol-México, en base a “la ficha o notificación roja” emitida contra Carlos Enrique Canturosas Villarreal, también los están buscando en países como Belice, Guatemala, Centro y Sudamérica e incluso en Europa, razón por la que, el ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo, de un momento a otro, “podría caer en manos de la justica mexicana”, la que continúa tras del conocido político Neolaredense, para su captura.

CARLOS CANTUROSAS, cuando fue alcalde de Nuevo Laredo, se vio involucrado en ciertos desórdenes financieros, los que por obviedad, son los que, lo mantienen lejos de su tierra, “en calidad de prófugo de la justicia”. Y por esta razón, se vio en la imperiosa necesidad de tener que huir de su pueblo. Porque tras ser requerido por la ASE y no presentarse a justificar los presuntos actos ilícitos, se obró por actuarse en su contra en el marco legal. Y por ello, hoy el referido ex jefe edilicio, sigue siendo buscado por la Interpol México, en varios países de Latinoamérica y Europa.

DE ACUERDO a las investigaciones que, las autoridades judiciales llevan a cabo contra Canturosas, señalan que este “causó daño patrimonial al erario municipal”, por un monto que oscila en los 50 millones de pesos, cuyas ilegalidades, las ejerció “haciendo uso de empresas factureras” y otras conocidas como “fantasmas”, porque no están registradas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalle por el que, al se extraditado el ex alcalde, esté por la orden de aprehensión que se aduce, existe contra él, será detenido.

AHORA BIEN, si el ex edil de Nuevo Laredo Carlos Enrique Canturosas, asegura que, “él, está libre de pecado”, sencillamente, tendrá que demostrarlo ante el Tribunal de Justicia donde se ventila la averiguación 54460/2019, causa penal en la que, se encuentran “las evidencias”, o sea, los documentos con los que se prueba, como Canturosas, obró presumiblemente, “por agenciarse dinero público”, razón por la que en el marco jurídico, se le acusó ante la autoridad penal. Apuntándose que, en este caso, como en otros que también se indagan sobre ex alcaldes del Estado, “no cabe la versión” de que, el proceder legal contra el ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo, repito, sea por situaciones políticas, porque en el juicio, hay las evidencias de lo legal contra el hoy acusado.

OTRO DETALLE que confirma la acción judicial de la autoridad mexicana, contra el polémico ex alcalde Canturosas, es que en la página Oficial de la Interpol-México, “existe la ficha roja”, emitida por esa corporación internacional, para actuar en torno a la detención de quien gobernó Nuevo Laredo, Tamaulipas, de quien se dice, en cualquier momento puede ser interceptado por las autoridades del vecino país del norte, a quien México, le ha solicitado su captura y extradición.

FINALMENTE, les diré que en el caso que se ventila contra “el presunto defraudador” Carlos Canturosas Villarreal, señalan que a éste, “se le detectaron compañías que prestaban servicios al Ayuntamiento”, por su calidad de proveedores, pero como estas empresas no estaban registradas en el padrón correspondiente en la Hacienda Pública Federal e incluso, estar denunciadas, “como inexistentes”, fue como la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, decidió actuar legalmente contra quien hoy, aún sigue prófugo de la Justicia, del que se espera sea detenido en cualquier momento, al menos eso es lo que se ha venido comentando en las redes sociales y en diversos lugares de Nuevo Laredo.

