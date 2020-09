RELOJ POLITICO

INTOLERENCIA, VIOLENCIA Y PANDEMIA ENTRE LOS DESAFIOS DE COMICIOS 2021: CORDOVA.

ELECCIONES EN MORENA; ROJAS DIAZ DEJA CANDIDATURA FINALISTAS MARIO, PORFIRIO Y GIBRAN.

En la elección de 2021 no se pondrá a prueba el modelo electoral ni la capacidad de las autoridades electorales, sino que el mayor desafío será el contexto del país, sostuvo el presidente del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), LORENZO CORDOVA.

Dicho contexto incluye los problemas estructurales de pobreza, la inseguridad que parece no tener freno; la intolerancia a la crítica y la polarización en la conversación pública; el descontento con los partidos y los efectos de la pandemia, afirmo.

La corrupción asociada al poder público, junto con el combate a la desigualdad y pobreza son las mayores pobrezas incumplidas en México y son los problemas estructurales que aun tiene la democracia Mexicana, añadió.

Esto es la visualización que tiene el presidente consejero nacional del INE en las elecciones del 21 y que seran los comicios históricos inéditos para el 6 de junio del 2021.

A esto se le podrá añadir la participación de candidatos impuestos que son rechazados por sus malos antecedentes por los votantes en diferentes partes de territorio Mexicano donde se renovaran 15 gubernaturas, 500 diputados federales, congresos locales, presidencias municipales y síndicos y regidores.

En otra orden de ideas, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, desistió de su candidatura a la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), pues su petición de piso parejo para poder competir contra los demás contendientes, no fue atendida.

Aunque la realidad es que el aspirante a la dirigencia nacional en las encuestas de reconocimiento no levanto y uso como pretexto que no hubo piso parejo y no será comparsa decidió crear el “ala democrática” , un espacio común nacional, progresista, incluyente, plural y democrático.

Que será su bandera en las elecciones venideras para ver si logra una diputación federal como modo de compensación por sus servicios y con el apoyo de su padrino RICARDO MONREAL.

En la recta final de la encuesta de reconocimiento MARIO DELGADO, PORFIRIO MUÑOZ LEDO y GIBRAN RAMIREZ, donde saldrá el próximo dirigente nacional de Morena.

Quienes pasan automáticamente HILDA DIAZ, YEIDCKOL POLVENSKY y ADRIANA MENENDEZ, para cumplir con la paridad de género, pues si un varón es triunfador lleva a una dama en la secretaría general y si es mujer lleva un varón en la secretaría general.

En caso que no haya más confrontaciones el resultado se conocerá el 11 de octubre.

Quien sea electo tendrá a su cargo reestructurar las dirigencias estatales y municipales para poder estar en condiciones que se pueda elegir a los candidatos que participaran en los comicios del 21.

Mientras tanto no hay nada para nadie según lo dio a conocer el consejero nacional de Morena ALBERTO ANAYA, durante su visita hecha a Reynosa para frenar las “acelerados” quienes se sientes ya candidatos a la presidencia municipal a diputados.

Cambio de tema, quien por enésima ocasión visito su ciudad natal Reynosa, fue el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, refrendo que el paquete de obras de infraestructura que el gobierno de Tamaulipas lleva a cabo y en el que se invierte cerca de 500 millones de pesos, cambiara la imagen a esta ciudad, y además beneficiara de manera directa entre los habitantes de este municipio, generara mayor confianza entre los inversionistas y contribuirá a una mayor generación de empleos.

En otra tema, al alcalde de Victoria XICO GONZALEZ, sigue en el ojo de la opinión pública, pues ahora sale a flote mas actos de corrupción con la exhibida que se le da con el negocio de la renta de pipas para abastecer de agua a las colonias que carecen del vital liquido y que le está dejando millonarias ganancias.

Aparte de este nuevo negociazo también se le investiga por el caso de las facturaras donde esta al descubierto millones de pesos con las facturas falsas descubiertas.

Otro alcalde panista en similares condiciones es el de Rio Bravo CARLOS ULIVARRI LOPEZ, quien tiene en bancarrota el municipio, pues realiza impune saqueo de los recursos públicos que usa para fines personales y de su familia.

La ciudadanía en ese municipio le dice EL MENONITA, porque tiene hecho queso la ciudad, a raza.

En otro tópico, en Reynosa se ve con tristeza que al autorizar la reapertura de negocios como antros, casinos de juego, la gente no respeta las medidas sanitarias para evitar contagios y actúan como si ya no existiera peligro de la pandemia.

Todo este descuido e irresponsabilidad de las gentes puede provocara un nuevo rebrote de la pandemia del C OVID 19, que mientras no haya una vacuna el peligro persiste.

Los culpables son el personal de COEPRIS quien está permitiendo y tolerando la reapertura de todos esos negocios.

Ya te hablan ALBERTO ELIZONDO RIVERA, jefe del Coepris Reynosa.

