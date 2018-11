EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

INTOXICACIÓN Y CLAUSURA

Irónicamente fueron 120 alumnos de enfermería intoxicados con ensalada de pollo en mal estado los que tuvieron que ser atendidos en hospitales de Ciudad Victoria el pasado 8 de noviembre.

Se celebraba el Congreso Internacional de Enfermería 2018 y después de haber recibido alimentos en esa reunión académica enfermaron.

Les dio diarrea y tuvieron vómito y hasta fiebre, según la opinión, en esa fecha, del director de epidemiologia de la secretaría de salud de Tamaulipas.

Hasta ahí es la información que todos recibimos en días pasados, pero y ¿cuál es la empresa que contrataron para darles de comer a los estudiantes de enfermería? Empresa que al parecer es la responsable de este incidente, y aunque no puso en riesgo la vida de los estudiantes, sí fue irónico porque era un Congreso de Enfermería.

Ahora bien, de acuerdo con una versión extraoficial, porque hasta la fecha la autoridad no ha dicho nada, la empresa que presuntamente es la responsable de la intoxicación de los alumnos de enfermería es Servicios de Banquetes Victoria.

Según esta versión no oficial, y esperando que pronto la COEPRIS haga el anuncio, la propietaria de esta empresa, aparentemente, es Ana María Torre Cantú (hermana del ex gobernador Egidio Torre Cantú).

Pero lo grave no es el nombre de la presunta propietaria, lo insultantes es, de comprobarse, que la COEPRIS clausuró el establecimiento el pasado jueves y el viernes rompieron los sellos de clausura (dice el trascendido) y los volvieron a clausurar.

El trascendido dice que violaron (rompieron) los sellos para volver a trabajar porque tenían compromisos comerciales de banquetes en 2 fiestas…pero la COEPRIS los volvió a clausurar presuntamente por lo de los estudiantes intoxicados.

¿Cuál fue el aparente motivo de la clausura de Servicios de Banquetes Victoria? Según fuentes del área de salud estatal fue porque “todos los cocineros salieron mal en los exámenes de salud y el muestreo a los alimentos también salieron mal”.

Yo no sé si esta empresa es la causante de la intoxicación de 120 estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, eso lo tendrá que anunciar la COEPRIS, pero lo que sí es cierto es que acudí al domicilio de Servicios de Banquetes Victoria en el número 720 de la Calle América Española, en la Colonia Las Brisas (cerca de la Delegación de Tránsito).

¿Y qué pude ver ahí? Que esta empresa sí está clausurada y que el sello tiene fecha del 16 de noviembre de 2018 y el verificador que firma tal sello de clausura es Carlos Enrique Castañón Ramírez.

En el sello no dice el motivo de la clausura, pero lo que sí me llamó la atención es que supongo que el propietario (a) o el encargado del negocio mañosamente mandó cubrir con cartón los sellos, por lo que si usted pasaba por el lugar no podía verlos.

¿Es una infracción tapar los sellos de clausura de COEPRIS para que la gente no sepa que está clausurada y se pregunté por qué? ¡Que responda la autoridad!

Digo, porque es muy importante toda la información, positiva o negativa llegue al consumidor, sobre todo tratándose de una empresa que vende alimentos, y si se tapan los sellos de clausura, pues creo que hay engaño a los posibles compradores de ese servicio.

Pero veamos. Aquí hay tres partes de la historia:

1.- Hubo intoxicados por ingerir comida en mal estado en Ciudad Victoria; 2.-Hay un trascendido, que no versión oficial, diciendo que determinada empresa es la que vendió esos alimentos con los que se intoxicaron 120 alumnos de la UAT y; 3.-Esa empresa señalada de manera extraoficial de haber sido quien suministró alimento en mal estado sí está clausurada, pero en el sello de clausura no dice el motivo. Por eso es urgente que hable la autoridad para que los estudiantes que resultaron intoxicados y los posibles consumidores sepan lo que está pasando

¿Coincidencia o verdad? Además, me parece horroroso que esta historia se vincule a Rodolfo Torre Cantú, ¿por qué? Pues porque el asesinado excandidato a gobernador del PRI fue el gran impulsor como secretario de salud para que la Facultad de Enfermería de la UAT Victoria se saliera de su antiguo domicilio (frente al hospital civil) y se fuera a mejores instalaciones que actualmente ocupa.

El proyecto completo de Rodolfo Torre contemplaba que las antiguas instalaciones de la Facultad de Enfermería (en la avenida 21) frente al Hospital Civil de Victoria pasaran a formar parte de este nosocomio y pretendía unirlas con un puente elevado sobre la avenida.

Qué pensaría Rodolfo Torre Cantú que hoy, aunque sea de manera extraoficial, se relaciona a una empresa con su apellido por la presunta culpa de vender alimentos que intoxicaron a estudiantes de la facultad de enfermería que el apoyó fuertemente.

Pero dejemos que hable la autoridad correspondiente, y que anuncie oficialmente quién fue el responsable de la venta de alimentos que mandó al hospital a 120 estudiantes de enfermería para que no haya especulaciones. ¡Pero ahí están las fotos!

