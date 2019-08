            < Invertirá el Estado en obras para COMAPA´s

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Usted ya debe estar enterado del fallecimiento de una destacada victorense, Laura Alicia Garza Galindo, fue una figura nacional, con reconocimiento de sus propios adversarios políticos. Porque no todos los senadores adquieren lustro por el sólo hecho de tener una curul, fue una mujer vanguardista porque logró construir una carrera política cuando las oportunidades para el sector femenino eran mínimas.

Sin más presunción que la de sus convicciones Laura Alicia se desenvolvió en la arena política, lo mismo en la palestra legislativa que en la estructura administrativa, pero lo suyo era la tribuna, sus debates con Porfirio Muñoz Ledo fueron de época.

Laura no buscó jamás ser alcaldesa, mucho menos gobernadora, porque no era una “chambista” de la política, era una política con una vocación bien definida, nació y vivió para legislar. Sin improvisaciones, su formación académica le permitió desde la primera senaduría dar faustos resultados.

No le voy a cansar repitiendo su curriculum multicitado por todos los medios, prefiero relatarle un pequeño episodio dentro del largo trato que tuvo una servidora con ella, el de la primera entrevista, cuando figuró por primera vez como candidata a senadora, fue en esa ocasión un periodo de tres años, corría el año de 1988, tiempos en que la carrera política de las mujeres no sobrepasaba el trienio y con mucha suerte el sexenio. En esas condiciones fue que le pregunté a Laura Alicia: ¿Y usted también será flor de un día?, es decir únicamente este periodo de 3 años y no volverá a tener otra oportunidad.

La respuesta, un tanto molesta, fue. ¡Claro que no!, te aseguró que tendré presencia prolongada en este terreno, nos estaremos viendo tu y yo, ya lo verás.

Y cada vez que iniciaba una nueva campaña electoral en pos de una diputación o senaduría disfrutaba recordándome, “ya vez, no soy flor de un día”. Y no lo fue, pasó 15 años en el Congreso de la Unión saltando de una Cámara a otra.

Laura defendió sus convicciones incluso contra los de su partido. Cuando el Presidente Zedillo propuso la creación de las senadurías para la 2ª fuerza política en cada estado, Laura Alicia se opuso y lo manifestó voz en cuello, “no tenemos por qué regalarles una curul a la oposición”, desde luego nunca se imaginó que la oposición terminaría siendo el PRI y que esa opción le ha permitido en algunos casos conservar un espacio en el Senado, le fue útil a Amira Gómez Tueme y a Manuel Cavazos Lerma.

Con estas líneas quiero despedir a mi amiga querida, Laura Alicia Garza Galindo, mujer honesta que pasó sobre el oleaje sucio del poder público sin mancharse nunca las manos, leal a carta cabal con sus amigos y su partido, su enfermedad de los últimos años no le permitió ver con claridad el derrumbe del PRI en el que militó y al que defendió en todos los tiempos, incluyendo desde la oposición porque tuvo la oportunidad de legislar (2000-2003) durante el foxismo.

Gracias Laura por los ratos de convivencia, por las confrontaciones que llegamos a tener y que enriquecieron mi experiencia.

Mis condolencias a Alma y demás familiares.

2.- De igual manera extendemos nuestra persona condolencia a la amiga Chacha de Alejandro por la irreparable pérdida de su esposo Pedro Reyes Martínez, hombre cuya bonhomía le ganó una buena cosecha de amigos. Exdiputado federal, con amplia y larga carrera en el sector público y sobretodo su desempeño en tareas del Partido Revolucionario Institucional al que dedicó la mayor parte de su vida, al que representó como delegado en elecciones federales y locales en una docena de ocasiones.

Pedrito fue cercano colaborador de Homero Díaz Rodríguez y de Eliseo Castillo Tejeda presidentes ambos en el CDE del PRI; también trabajó muy de cerca con Ernesto Guajardo Maldonado en la Presidencia de la Gran Comisión (hoy Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado), fue el mismo caso con otro Presidente de la Gran Comisión, Jorge Quintero García (+).

Su estado de salud lo alejó del desempeño laboral en los últimos años.

Formulamos votos por su descanso eterno.

3.- En temas más terrenales hay que señalar que el rezago presentado por las COMAPA´s en Tamaulipas requieren de una inversión extrarordinaria para mejorar su operación en beneficio de los usuarios y sobre todo con visión futurista a la escasez del vital líquido que ya se plantea como tema urgente de resolver. En ese contexto resulta promisorio el anuncio del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el sentido de que su administración estará ejerciendo una importante inversión para atender las necesidades de estos organismo en municipios grandes como son: Tampico, Madero, Altamira, Reynosa y la capital del Estado.

Los recursos que proveerá el Gobierno del Estado serán canalizados a obras de infraestructura hidráulica, saneamiento y drenaje.

Fue el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el que dio a conocer la buena noticia, acompañada del reconocimiento a la responsabilidad que tienen estos organismos en garantizar el abasto de agua, en esas condiciones su gobiernose estará aplicando en la elaboración de proyectos para la realización de las obras que garanticen un buen funcionamiento y contribuyan a mejorar el servicio.

4.- A estas alturas “Alito” seguramente ya dio color en lo que se refiere a la renovación del Comité Directivo Estatal de Tamaulipas y tendrá que ser pronto, para que no se enfríe el ambiente propiciado por la campaña interna. Además porque se requiere renovar toda la estructura tricolor, para afinar la maquinaria y enfrentar las votaciones de 2021 en las mejores condiciones.

Voces del interior del PRI consideran que en los primeros días de septiembre podría iniciarse el proceso para renovar el CDE. Y es que además en todo el país tiene que desplegarse un movimiento fuerte para legitimar a Moreno Cárdenas, escudos contra la avalancha de elementos de corrientes opuestas y para ello tiene que contar con una maquinaria aceitada, ajustada y presta a reaccionar. Para ello es necesario renovar dirigencias en varios estados que tiene situación similar a la de Tamaulipas.

4.- Los 22 diputados electos del Partido Acción Nacional están por celebrar en esta semana su primer reunión plenaria bajo la batuta de Gerardo Peña Flores, coordinador de la Fracción Parlamentaria del albiazul. Con una mayoría al contar con 22 legisladores la bancada panista se enfocará a fortalecer las políticas públicas en busca de mejores resultados, en ese propósito se preparan desde ahora con el propósito de convertir a Tamaulipas en punta de lanza a nivel nacional.

Al respecto Peña Flores principal prospecto a convertirse en Presidente de la Junta de Coordinación Política desde su posición de coordinador de la bancada panista, manifiesta que el desempeño legislativo buscará trabajar para aportar un valor agregado a los tamaulipecos y siempre en un marco de respeto a los otros Poderes del Estado.

Para Peña Flores los diputados de su partido llegan con una visión muy clara sobre el compromiso que tiene de proveer al Estado del andamiaje legal y presupuestal, para fortalecer cada una de sus decisiones para obtener resultados efectivos y permanentes.

Gerardo Peña considera que la mayoría panista en el Congreso permitirá una mejora sustancial en Seguridad, donde ya se ven los resultados de la Política de Proximidad en nuestras carreteras.