HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

INVESTIGARÁN A MAKI POR TRAGEDIA EN REYNOSA: CONGRESO

La circunstancia climática que lamentablemente le ha tocado vivir a Reynosa, bajo el desgobierno de Maki Esther Ortiz Domínguez como presidenta municipal, dejó al descubierto varias inconsistencias que costaron la vida a tres personas como resultado de las inclementes lluvias que se abatieron sobre la fronteriza ciudad y la falta de programas de prevención ante la época de estos fenómenos hidrometeorológicos.

Lamentablemente, más que la cuestión climática, lo que pesó en las inundaciones de la ciudad fue la ignorancia de quienes están al frente del área de protección civil municipal, la inobservancia del manual para la temporada de fenómenos hidrometeorológicos, el desconocimiento de la alcaldesa sobre el tema, la urgencia por ella por seguir en campaña electoral en espera de “lo que pueda venir y con quien sea”, la ausencia de asesores con materia gris que le indiquen a Maki el camino por donde se debe gobernar o la falta de oídos de la alcaldesa para escuchar las palabras de sus consejeros y ciudadanos o, tal vez, una mezcla de todo un poco.

Asimismo, también en el mal gobierno de Maki pesan las filias y las fobias de la oriunda de Chihuahua para quien no hay términos medios: o te idolatra o te odia. No hay grises ni semitonos. O se está con ella o se está contra ella.

Por eso, Maki colocó en el organigrama de la presidencia municipal a colaboradores en quienes tiene puesto el mil por ciento de su confianza, y los ha dejado hacer y deshacer, aunque ello pueda significar en el futuro auditorías del Congreso Local y del Federal y quizás hasta cárcel. ¿O como podemos explicar que Hugo Ramírez Treviño, el Secretario Técnico de la administración municipal, “el alcaldito” para sus cuates, se haya edificado un restaurante a todo lujo en la Avenida Hidalgo 241 llamado “El Mesón del Alcaldito”, ¿en dónde el personaje en cuestión se gastó una millonada en la compra del terreno y la construcción del local y el equipamiento?

Hugo no proviene de familia acomodada y sin embargo nomás asumió cómo funcionario y su vida y la de su familia cambió diametralmente, al grado de mandar a sus hijos a intercambios académicos a Brasil, cuando antes le costaba trabajo desplazarse, siquiera, de Reynosa al municipio de Río Bravo. O cómo explicar que de la noche a la mañana él y su esposa Cristina se transformaron en amantes de la tauromaquia y hasta van muy seguido a las corridas de astados en la Ciudad de México cundo antes difícilmente le alcanzaba para ir al cine y las palomitas. Pero en este momento eso es lo de menos.

Lo grave fue todo lo que pasó en Reynosa derivado de la ignorancia y la falta de compromiso por parte del equipo que acompaña a la presidenta municipal y la ausencia de procedimientos de operación por parte del área de protección civil, así como de las instancias municipales que deben colaborar en caso de situaciones de emergencia. También, les faltó con tiempo limpiar a conciencia los cauces y drenes que se encuentran en Reynosa y que no son cosa menor. Y si no se hace este trabajo preventivo y si se deja todo al factor suerte es una combinación enormemente peligrosa que, en caso de una difícil cuestión climatológica, con la caída de varios milímetros de agua, entonces se generan los problemas que usted, Maki, Hugo Ramírez, Federico Pérez, Usted y yo ya sabemos y muchos ciudadanos sufrieron en sus personas, sus bienes y el entorno.

Y la ocurrencia declarada por la alcaldesa de que las cosas van mejorando porque el agua sólo llegó a los tobillos, cuando el año pasado les llegó a las rodillas, es una jalada de pelos de la señora. Es una ocurrencia peligrosa y ofensiva para quienes resultaron damnificados. Y por eso está molesta la ciudadanía, yo diría encabronada, porque Maki gobierna con ocurrencias, con impulsos, cuando debería de gobernar con estrategia, con ideas, con proyectos y, lamentablemente insisto, ella anda, como lo hace desde 2016: en campaña, y busca venderse al mejor postor, políticamente hablando claro, en espera de que alguien la tome en cuenta en el futuro, lo que difícilmente podrá ocurrir, pues ya la conocen, saben de que pie cojea y tienen muy claro que ni políticamente ni administrativamente es una persona confiable, pero sobre todo es traicionera.

Y por ello, hoy estallaron contra Maki Ortiz en Reynosa, residentes de la Colonia Paseo de las Flores, quienes más que molestos cuestionaron la ausencia de la alcaldesa en darles atención, además de haber autorizado la construcción de un fraccionamiento con una barda perimetral en un cauce natural, lo que provocó una mayor inundación. Y le gritaron de todo y le echaron en cara que hace un año les prometió un tubo pluvial para desaguar las aguas y como no pasó nada, la obra nunca se construyó y su promesa nunca se cumplió. ¿Raro? No. Maki así lo hace siempre.

Y le exigieron a Maki que, así como anduvo pidiendo el voto en campaña, ahora se presentara a atender a los ciudadanos, porque cuando se trata de resolver problemas, Maki nomás se hace invisible, se hace la occisa, desaparece. En fin, que lo que pasó en Reynosa se pudo haber evitado con trabajo, con conocimiento, con voluntad y con prevención, los cuatro elementos que en Reynosa nomás no los encuentras por ningún lado.

Pero más allá de una simple sospecha periodística, este tema ya llegó hasta la tribuna del Congreso del Estado, quien la tarde de este miércoles, en la voz del diputado Carlos Germán de Anda Hernández, exigió una investigación seria y urgente debido a que lo ocurrido la tarde-noche de este lunes y la madrugada de este martes y que dejó a miles de ciudadanos afectados, levanta sospechas en contra de la autoridad municipal, Maki y sus muchachos, por la irregular planeación, autori$a$ión y construcción de fraccionamientos que afectan el eficiente funcionamiento del sistema de drenaje y desahogo pluvial urbano, por lo que exigió una inmediata revisión del procedimiento de autorización de diversos desarrollos urbanos.

El Diputado De Anda Hernández exhortó al Gobierno del Estado para que, a través de las instancias competentes, intervenga en favor de los habitantes de Reynosa e investigue puntualmente si las autorizaciones para nuevos fraccionamientos cumplieron o no con la normatividad correspondiente, que por lo que pasó queda claro que no cumplieron, y entonces, se deslinden responsabilidades y en su caso den vista a las autoridades competentes para que procedan por negligencia criminal. Porque de no ser así, ¿quién les va a pagar a las familias los bienes que perdieron? ¿Y quién les va a regresar a las familias a los fallecidos en esta tragedia?

Reitero. El Ayuntamiento no hizo trabajo preventivo alguno. No se limpiaron cauces, ni canales, no se dio mantenimiento alguno a la red de drenaje y alcantarillados ni se desazolvaron tuberías sucias y tapadas. La tromba del pasado lunes tomó al Ayuntamiento de Reynosa, léase a Maki, a Hugo y a Federico Pérez con los dedos entre la puerta y lo que está por venir podría ser escandaloso, si se demuestra que en la autorización de los fraccionamientos hubo actos de corrupción, simulaciones, omisiones y complicidades. Y si esos actos contrarios a la buena moral y a la legalidad fueron los causantes de la tragedia que enlutó a tres hogares y lastimo la economía, patrimonio y la tranquilidad de miles de familias reynosenses, habrá que esperar que se cumpla con lo que diga la Ley, pero de que habrá consecuencias habrá consecuencias, de eso puede estar Usted seguro querido lector, porque no puede haber impunidad ni permisibilidad cuando se juega con la vida de las personas y la estabilidad de las familias de Reynosa. Urge la investigación y que los culpables de la tragedia paguen por ello. ¿No lo cree?

1. Este medio día se llevó a cabo la entrega de la Medalla “Luis García de Arellano” que el Congreso de Tamaulipas entrega a los tamaulipecos distinguidos. Hoy correspondió el turno recibirla a la Maestra Diana del Carmen Guardiola Sáenz, a quien el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca la impuso la presea. Mañana le platico con lujo de detalle porque vale la pena hablar de este tema. Pero por lo pronto reconozco la buena organización de este importantísimo evento organizado por el líder del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, su equipo de trabajo y los diputados de esta LXIII legislatura. Actos así ponen muy en alto el nombre de Tamaulipas. 2. Por si estaba con el pendiente, gran parte de Ciudad Victoria cumplió otro día sin agua ante la negligencia, ignorancia y falta de acción del que cobra como gerente general del organismo, Humberto Calderón Zúñiga. ¡Ah! Y eso fue antes de enterarnos que el sistema de COMAPA Victoria volvió a fallar. ¿Qué espera el señor Calderón para pasar a firmar su renuncia y ofrecer disculpas públicas a la sociedad a la que le falló? ¿Qué no entiende que el enojo va “in crecendo” entre los usuarios del agua potable, que somos todos, ante la ineficiencia e ineficacia de Humberto Calderón quien, como dirigente del organismo operador del agua, nomás no dirige nada? Urgen soluciones de largo plazo. Urge que nos regresen el agua que pagamos los ciudadanos y bastante cara por cierto.

