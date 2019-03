La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

INVITA AMLO A LOS GOBERNADORES A LEVANTARSE MAS TEMPRANO

Que interesante será para nosotros el conocer la respuesta de los gobernadores del país, a los que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador a levantarse más temprano para atender los problemas de inseguridad en sus respectivos estados y no deleguen esa responsabilidad al Gobierno Federal.

Supuestamente López Obrador –ahora ya como mandatario nacional– en el gobierno sus actividades arrancan todos los días a las 6:00 de la mañana con la diaria reunión informativa con los titulares de las fuerzas federales, los que lo ponen al tanto de lo que está ocurriendo en el país y a las 7:00 se sigue de frente con los chicos de la prensa, como lo hizo cuando fue Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, en la que hay el apartado de preguntas y respuestas, además de anunciar o promocionar lo que quiere.

No sabemos que motivó a López Obrador para hacer este importante llamado, empezando con los integrantes de su equipo a los que invitó a trabajar 16 horas diarias, a veces creemos que lo hizo porque no ha visto los resultados esperados de su parte en los primeros tres meses de su gobierno, además de que un observador cuyo nombre no registramos escribió que su equipo es un equipo mediocre. En el caso de los gobernadores no creemos que la invitación que les hace el presidente haya sido de su agrado.

Así lo creemos porque desde siempre lo que hemos visto en el camino, ya como periodistas, es que aparentemente la hora de entrada para todos los funcionarios del gobierno como que va de acuerdo con su jerarquía y en ese marco unos llegan a las 9:00 de la mañana, otros a las 10:00 y los de más alto nivel quemando llanta a eso de las 11:00 de la mañana. Los administrativos y los mozos son los que tienen que madrugar y checar tarjeta, además.

Durante el exhorto que hizo a los gobernadores durante la conferencia de prensa de ayer viernes, López Obrador puso en claro que no es para ,provocar a nadie, pero remarcó que “si todos los gobernantes estamos temprano atendiendo el problema de la inseguridad y la violencia, se avanza”, con lo que en lo personal estamos de acuerdo.

Enterado ya de que la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas constitucionales que permitirán por primera vez en México la revocación de mandato, a nivel federal, además de enmiendas para flexibilizar la realización de consultas populares, tanto locales como federales, López Obrador lleno de contento anunció que no se va a reelegir y remarcó que a finales del 2024 concluye su mandato.

Lo que no dijo el mandatario nacional, según el PAN, es que el artículo reformado establece que el proceso de revocación de mandato del Presidente “tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo, lo que a decir de los opositores revela el intento de reelección, pues la permanencia no está sujeta a consulta, solo la revocación ; “se queda o se va el presidente”, nada más esas dos sopas, para que nuevas elecciones.

La oposición con ésta su actitud ha advertido que se abre la puerta a la reelección, se inaugurará una nueva forma de ingerencia del gobierno en las elecciones y se volverá a generar “el efecto López Obrador” en las elecciones intermedias del 2021, es decir, habrá votos en cascada a favor de MORENA, pues serán el mismo día la jornada de revocación y la electoral.

Por su parte el PRI a través de un comunicado dio a conocer que rechaza cualquier mecanismo que pueda utilizarse de manera engañosa con fines proselitistas que abran la posibilidad para perpetuar en el poder a una misma persona.

La Consulta Popular –dijo el partido– funcionará como un pretexto para que el presidente pueda hacer campaña electoral permanente, promocionarse y hacer propaganda a su favor durante todo su gobierno.

“La reforma no busca una revocación de mandato, sino una ratificación del mismo”, aseguró el tricolor.

Por cierto el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, esta confiado en que su partido, el Acción Nacional, va a refrendar en las elecciones del 2 de junio el triunfo del MorenoVallismo con Enrique Cárdenas Sánchez, el que en el 2018 despotricó y feo en contra de éste partido por no haberlo aceptado como candidato independiente.

“Estamos preparados y listos para acompañar éste proyecto en favor de Puebla, que permita refrendar el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo en el estado. Recuerden que Acción Nacional escuchó la voz de la sociedad poblana y voces a nivel nacional para elegir a un candidato ciudadano”, remarcó.

Que margallate se ha hecho con el cuento de los migrantes desaparecidos, pero que siempre no desapareciéron, ya que habían contratado los servicios de “coyotes” para ser internados a Estados Unidos y supuestamente fue lo que pasó, pero ésta historia aún no se acaba.

Así lo creemos porque cuando se empezaban a ver más claras las cosas, resulta que 30 elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tamaulipas, de manera por demás sorpresiva fuéron dados de baja en los respectivos cargos que venía ocupando, debido supuestamente a irregularidades en el desempeño de su trabajo, esto luego de trascender el caso de los primeros 22 migrantes que presuntamente fuéron secuestrados.

El super delegado del gobierno federal, José Ramón Gómez Leal, dijo que no le han notificado los motivos específicos de las bajas y tampoco los cargos que tenía en el INM, pero curiosamente adelantó que habrá más cambios. Si se trata de remover el equipo y renovar los cuadros de mando, si de solo eso se trata no entendemos porque se ha hecho tanto lío.

Viene nuevo embajador de Estados Unidos a México, obviamente es republicano y con 55 años de edad responde al nombre de Christopher Landau, del que el gobierno del Presidente Donald Trump ya envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país la solicitud beneplácito. Christopher aprendió español y lo habla con fluidez. La embajada quedó acéfala desde mayo del 2018 al concluír su encargo Roberta Jacobson, desde entonces la representación diplomática está al nivel de encargado de negocios.

En el marco del II Congreso de Comercio y Negocios Internacionales organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con la participación de expertos en la materia se abordaron el tema de los desafíos y retos de los negocios en la era digital.

La apertura de conferencias y talleres programados en el encuentro académico, estuvo a cargo de la Secretaria de Gestión Escolar, Teresa de Jesús Guzmán Acuña, quien hizo la declaratoria inaugural con la representación del rector de la UAT, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández.

Al evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Juárez asistiéron el Secretario General de la UAT, Eduardo Arvizu Sánchez, el director de la FDCS, Armando Villanueva Mendoza y la Coordinadora de la Licenciatura de Negocios Internacionales, Iris Yadid Godina Muñoz, entre otras autoridades del plantel universitario.

