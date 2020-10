EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

IP: Cabeza, sí; AMLO, no

Más allá de definiciones sesgadas –es decir, a modo— y de vulgares bravatas que erosionan la investidura presidencial, el jefe del Ejecutivo federal debería tranquilizar las encrespadas aguas de la república, recibiendo y dialogando con los catorce gobernadores de la Alianza Federalista.

Porque de eso se trata.

De diálogo.

El Presidente está equivocado al calificar la inconformidad de los gobernadores como un movimiento político-electoral, pues quienes vivimos en estas entidades sabemos y padecemos el efecto catastrófico de la desigual distribución del ingreso que aplica la Federación con los Estados, de modo que el Ejecutivo federal cierra los ojos ante la crisis de empresas y contratistas que han caído en la insolvencia ante la falta de pagos del gobierno estatal.

Y el Presidente hace mal, muy mal, cuando anticipa que recibirá a los Ejecutivos del Estados, “pero no para ‘politiquerías’”.

Y LOPEZ OBRADOR hace jirones la investidura presidencial cuando matiza la decisión de su gobierno de no ceder ni un céntimo a las exigencias de los gobernadores, emulando al célebre personaje de HÉCTOR SUÁREZ: el “no hay, no hay, no hay”, para anticipar a los gobernadores que las arcas de su gobierno permanecerán cerradas a sus exigencias.

Es decir, el Señor Presidente de la república redujo a caricatura, la investidura presidencial.

[Ojo, nos referimos a esta prolongada e innecesaria fractura con los gobernadores, no a la tónica de su gobierno, pues desde este espacio aplaudimos sin reservas muchas de las acciones de la Cuarta Transformación, excepto, ese afán de pelear con todos y de polarizar a la sociedad, cuando la urgencia de este momento es construir un México más unido ante la infinidad de acechanzas que nos acosan, desde la pandemia del COVID-19, hasta la catástrofe económica que se nos viene encima y los zarpazos de los bloque seconómicos que se disputan el mercado global.

¿Por qué no flexibilizar la tónica discursiva y crear una narrativa más acorde a las exigencias sociales del momento, al margen de la persecución de quienes se excedieron en el pasado y cometieron ilícitos?

INICIATIVA PRIVADA,

CON CABEZA DE VACA

Pero bueno, al margen de la decisión presidencial y el posicionamiento de los gobernadores, aquí en Tamaulipas los sectores productivos se pronuncian a favor de la revisión del pacto federal para que la distribución de los recursos sea de manera más equitativa, propuesta del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y el grupo de gobernadores integrantes de la Alianza Federalista.

Tamaulipas es de los estados más productivos y que más aporta a la federación vía impuestos; $275 mil millones de pesos, anualmente ingresan a la Federación por este concepto.

Mientras que la Federación retribuye tan solo $38 mil 500 millones de pesos, es decir, por cada peso que Tamaulipas aporta se le retornan solamente 14 centavos.

Así, representantes de organismos empresariales como COPARMEX, CANACO, CANACINTRA, sectores campesinos y sociedad civil, demandaron cerrar filas en favor de Tamaulipas para lograr un presupuesto más justo en relación como tamaulipecos aportamos.

CARLOS GONZÁLEZ LIMA, presidente de COPARMEX Matamoros, refrendó la postura del Gobernador de exigir un presupuesto más justo y acorde a las aportaciones que se hacen a la federación.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio en Victoria, JOSÉ LUIS LOPERENA, señaló que como organismo empresarial ven unas políticas públicas muy centralizadas en donde se ha afectado a Tamaulipas gravemente y donde no se ha podido hacer frente a la situación y el sector comercio es uno de los más vulnerables y más golpeados ante esto.

ROGELIO GARCÍA TREVIÑO, Presidente de CANACINTRA Matamoros, manifestó el apoyo al Gobierno de Tamaulipas, para propiciar la revisión en la forma en que se distribuyen los recursos y con ello que Tamaulipas reciba lo que por el trabajo de todos merecen.

RUBÉN RODRÍGUEZ LÓPEZ, Presidente de la Unión de Campesinos del Sector Social del Norte del Estado, expresó su descontento por la omisión del Gobierno Federal, al que responsabiliza de los problemas en que se encuentran inmersos los productores del campo tamaulipeco, el sector agropecuario, la salud, la educación, entre otros rubros, <no solamente es pedir o decirle al Gobierno Federal, nos mande lo que nos corresponde al estado.

MAKI RESUELVE LAS

NECESIDADES DE COLONIAS

Cambio de orientación temática para participarle que el Gobierno Municipal de Reynosa, atendió este viernes 30 de octubre las principales necesidades de las familias de Balcones de Alcalá, donde se llevaron a cabo actividades como bacheo, reparación de alumbrado, redes de agua potable y drenaje sanitario, y limpieza, entre otras acciones, realizadas por dependencias municipales, el Sistema DIF-Reynosa y la COMAPA.

En representación del Ayuntamiento, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, estuvo al frente de la jornada multidisciplinaria, mediante la que las familias del Sector I, de Balcones, recibieron despensas, kits de limpieza para el hogar y paquetes escolares, con la finalidad de apoyar su economía durante este período de contingencia.

La Alcaldesa aseguró que el programa se aplica en las colonias populares para complementar las acciones intensivas de bacheo, limpieza, descacharrización y rehabilitación de alumbrado que se realizan durante todo el año y subsanar así cada una de las necesidades de los ciudadanos al escucharlos frente a sus viviendas.

El primer punto en que los vecinos, jubilosos recibieron a la Presidente Municipal, acompañada por el Secretario de Obras Públicas, EDUARDO LÓPEZ ARIAS, fue en las calles Laurel y Fresno, donde además se proporcionaron a las familias, consultas médicas y de nutrición, gratuitas; cortes de pelo, asesorías jurídicas, además de entregar sillas de ruedas, bastones y andadores.

Los Regidores HIDILBERTA VELÁZQUEZ MENDOZA, J. ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, ELSA C. RIVERA ÁLVAREZ, ALEJANDRO A. ORTIZ ORNELAS, MARIO A. RAMÍREZ RUIZ, asi como JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, Gerente General de la COMAPA, y la Directora del DIF, MARÍA DEL REFUGIO ANZALDÚA GUTIÉRREZ, apoyaron las acciones realizadas a favor de los residentes del Sector, donde también se atendieron cuestiones de facturación de los servicios de agua y drenaje.

INICIA HORARIO

DE INVIERNO EN REYNOSA

A propósito de Reynosa, el Gobierno Municipal informó a la población que el próximo domingo 1 de noviembre el reloj deberá atrasarse una hora, de acuerdo a lo dispuesto por el Centro Nacional de Meteorología, CENAM, y que tendrá vigencia de cinco meses.

El Horario de Invierno inicia el primer domingo de noviembre, para 33 municipios de la frontera norte de México; a las 2:00 de la mañana es cuando se debe atrasar el reloj una hora, sin embargo también puede realizarse la noche del sábado antes de ir a dormir, para implementar el horario que fue establecido en el año de 1996.

NOMBRA CABEZA DE VACA

A OSCAR TERÁN, EN COEPRIS

Un paréntesis para compartirle que OSCAR LUIS TERÁN LARA fue nombrado este viernes como nuevo titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

TERÁN LARA sustituye al Doctor OSCAR VILLA GARZA, quien se desempeñó como Comisionado de la COEPRIS hasta el día de su lamentable fallecimiento, el pasado 16 de octubre.

ORDENA MARIO LOPEZ

CRECIMIENTO DE MATAMOROS

El Cabildo de Matamoros autorizó el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, cuya implementación garantizará el sano crecimiento del territorio.

Ese nuevo instrumento deja sin efecto el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Matamoros, publicado en el Periódico Oficial el 27 de febrero del 2003 y que en estos momentos ya no responde a las necesidades de planeación urbana de esta frontera.

Para la elaboración del nuevo programa se realizaron diversos talleres de participación ciudadana en el periodo comprendido entre los días 29 de agosto y 9 de diciembre de 2019, en los cuales, intervinieron 198 personas de diferentes edades y perfil socioeconómico.

En la sesión ordinaria se informó que el Instituto Municipal de Planeación, organismo público descentralizado de la administración pública presentó el 27 de agosto del presente año, la propuesta del nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Matamoros, así como los planos de zonificación primarias y secundarias y la tabla de uso de suelos.

Lo anterior como parte de un esfuerzo integral desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU- y el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, buscando garantizar la existencia de mecanismos de planeación actualizados, acordes a la dinámica económica y poblacional.

ENRIQUE RIVAS ENCABEZA

EL 7º FORO CIUDADANO

Mientras que en Nuevo Laredo, en el Séptimo Foro de Participación Ciudadana, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS aseguró a las y los vecinos de las colonias Constitucional, Toboganes, Voluntad y Trabajo II y III y Nueva Era, que él y su equipo de trabajo están al servicio de la gente y para demostrarlo resolvió de inmediato algunas de las peticiones que le hicieron de manera directa.

«¿Qué más puede hacer el presidente municipal por los ciudadanos? ese es el único fin por el cual estamos aquí; tenemos un gran equipo, regidores, secretarias y secretarios, así como los directores, a todos nos queda muy claro, el único propósito por el que estamos aquí, es para servirle a la gente», afirmó el alcalde.

Las asistentes al foro que se llevó a cabo en la Secundaria Técnica ‘Luis H. Álvarez’, colonia Constitucional, realizaron al munícipe peticiones de elaboración de banquetas, limpieza de terrenos, desazolve de drenaje y reparación en caso de estar colapsado, pavimentación y bacheo, así como gestiones para medicinas, exámenes y atención médica.

Algunas de estas peticiones fueron resueltas al momento por RIVAS CUÉLLAR, las y los solicitantes quedaron satisfechas, a otras se les dará solución durante la próxima semana y algunas más serán incluidas en el Plan de Obra Pública del 2021.

En el Foro estuvieron también la secretaria y directora de Bienestar Social, ILIANA MARIBEL MEDINA GRACÍA y ALMA ROSA CASTAÑO, respectivamente; el director de Participación Ciudadana, CARLOS ALBERTO BULÁS VILLARREAL; y el director de la Secundaria Técnica ‘Luis H. Álvarez’, JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARZA.

CON CHUCHO, TAMPICO

CRECE, PESE A LA CRISIS

De Tampico reportan que, ante la aguda crisis económica que se presenta en el país derivada de la pandemia, el Presidente Municipal CHUCHO NADER aseguró que el proyecto de desarrollo turístico de la Laguna del Carpintero continuará generando empleo, derrama económica y bienestar social a las familias tampiqueñas.

El jefe edilicio expuso que para transparentar esta mega obra a realizarse en coordinación con el Gobierno del Estado y a fin de estimular la participación de empresas y constructoras locales, se llevarán a cabo distintas licitaciones, lo que abrirá, dijo, el margen de participación y reactivación de empresas y proveedores de la zona.

«Tenemos el compromiso de generar bienestar social a través de programas y proyectos de obra pública que estimulen el empleo, la reactivación económica y la participación de empresas de la localidad, con el fin de que esta derrama económica se quede en la zona», puntualizó.

CHUCHO NADER mencionó que el proyecto de desarrollo turístico implicará una inversión bipartita superior a los 450 millones de pesos y vendrá a consolidar al municipio como una de las ciudades más atractivas del Estado y de la región huasteca.

Subrayó que, pese a la contingencia sanitaria y a la desaceleración económica que vive el país, se continúa consolidando la vocación turística de la ciudad a través de acciones puntuales como la construcción del mercado municipal, la reconfiguración del entorno a este nuevo centro de abastos; la modernización del parque Fray Andrés de Olmos; el mejoramiento de la red vial y el próximo desarrollo del Carpintero.

ROXANA “SE DESINFLA”,

ULIVARRI, ¿A LA REELECCIÓN?

¡Ah!, por cierto, periodistas riobravenses aplicados a la fuente política, reportan que, inexplicablemente, la diputada ROXANA GÓMEZ PÉREZ “se desinfló” después de la última visita a Río Bravo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Nadie explica cómo fue que se dio esa decisión, pero quienes habitualmente “cubren” periodísticamente la actividad política de la ex jefa de la Oficina Fiscal, mencionan que el encargado de “atender” a los periodistas a nombre de ROXANA, de pronto dejó de hacerlo, sin que mediara explicación.

Y que la diputada le bajó bruscamente a sus amigables visitas a las colonias.

Entre tanto, especulan quien se fortaleció rumbo a una eventual reelección, es el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

Pero, ¿por cuál partido?, si nosotros tenemos entendido que la lista de candidatos será “palomeada” en el Tercer Piso.

Y aquí cabe la pregunta: ¿Cómo anda ULIVARRI de relaciones?

ZERTUCHE COMPARECE

HOY ANTE LA PRENSA

De otro lado, en efecto, hoy viernes por la mañana el súper posicionado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, comparecerá ante los periodistas en una conferencia de prensa a celebrarse a las 9:00 horas, en el Royal Garden, tras haber rendido, ayer viernes por la tarde su Primer Informe Legislativo, desde la ciudad de México, en red.

Depende de su inteligencia política, pero ZERTUCHE podría convertirse en un Factor-De-Decisión Política en Morena, pues recuerde que ARMANDO y su compañero de legislatura, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO le organizaron a MARIO DELGADO la visita a Reynosa y los consensos a favor.

De ahí que ARMANDO tiene en sus manos la posibilidad de ser el orquestador de la organización de los comités municipales de Morena en el norte de Tamaulipas –de San Fernando hacia arriba–, al tiempo que podría dividir la zona centro con ERASMO y éste tendría para sí los trabajos de organización de Aldama, Altamira, Madero y Tampico, que es su área de influencia.

El resto de los municipios, incluyendo El Mante, Xicoténcatl, González, los 2 Morelos, Ocampo, Gómez Farías, Jiménez, Abasolo y otros más pequeños del centro de la entidad, los resolverían en una alianza conjunta.

Es un buen reto, pues esta base de organización para el 2021, servirá también para el 2022.

PROMOCIONAN A

TAMAULIPAS, EN S.L.P.

A propósito de turismo, Tamaulipas ha reanudado activaciones de promoción de los destinos turísticos en sus principales mercados meta, iniciando este fin de semana con “Sorpréndete Vacacionado en Tamaulipas” en la capital potosina.

Esta activación de promoción turística de Tamaulipas se realizará en el centro comercial “El Dorado”, de viernes a domingo, en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. En la exposición participan productores locales, tour operadores y hoteleros quienes ofrecerán sus productos y paquetes especiales para los visitantes a los stands.

En el acto inaugural, EDGAR E. SOLÍS ISLAS, subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística, en representación de FERNANDO OLIVERA ROCHA, secretario de Turismo de Tamaulipas, expresó la importancia de difundir los atractivos, productos y servicios turísticos que el estado ofrece a los turistas, impulsado ahora con el uso de la tecnología por medio de la aplicación “Compra Tam” y del programa “Conoce Tam”.

Por último, La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), en coordinación con el South Texas College, organiza el “1er Simposio Binacional de Educación”, evento a desarrollarse los días 18 y 19 de noviembre.

PARTICIPA LA UAT EN

FORO INTERNACIONAL

A la par, la UAMRR-UAT, realizará el «Foro Educativo Internacional de Comercio Exterior», informó en rueda de prensa el Comité Organizador de los eventos, cuyo propósito, es contribuir al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, que cursan las licenciaturas de Comercialización, Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Mercadotecnia, Administración de Empresas, Economía, Contador Público y Auditor; así como, Relaciones Industriales y Administración Financiera.

Al respecto el Dr. MANUEL ZÚÑIGA ALANIS, Director de la UAMRR-UAT, dijo que estas actividades, se trabajan en el marco del Plan Institucional de Desarrollo de la UAT, con el fin de fortalecer los programas académicos, y hacerlos pertinentes y de calidad, así como fomentar la vinculación nacional e internacional.

En representación del South Texas College (STC), el M.C. JOSÉ EDUARDO OLIVARES, comentó que para ellos, la actividad reviste una nueva etapa en materia de colaboración internacional, que les sirve también, para ampliar sus horizontes en materia educativa.

Las actividades, contarán con la participación de expertos relacionados con el Comercio Exterior, y según el programa, se impartirán 12 conferencias, 4 talleres vivenciales y 2 paneles de discusión y análisis.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.