CORRESPONDENCIA

IPSSSET ATIENDE ALBERCA DE ABREGO…

Por José Luis Castillo

De veras que cuando se acostumbra uno al poder y al obtener las cosas a costa de erario público le es difícil después sacar de la bolsa y recursos propios para vivir la buena vida, y no termina de sorprender el dato de que es el IPSSSET, quien da mantenimiento a la palapa y alberca de Jorge Abrego Adame ex Director de ese entonces UPISSET, si, con recursos oficiales.

Le explico y de todo mundo es conocido que es de los campos del IPSSSET, a través de Carlos Alberto Cardona Avalos, de donde salen las instrucciones para que periódicamente se de mantenimiento a la alberca del también ex secretario de administración en el sexenio anterior.

Seguramente el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, no está enterado de este desvió de recursos porque mire usted mientras que la alberca de esos campos ubicados en las faldas de las sierra madre, no recibe el mantenimiento adecuado, las albercas de algunos ex funcionarios son atendidas cotidianamente por el responsable de la administración de estos centros deportivos, sencillo, a quien ahora sirve y aliviana, lo metió a trabajar como administrador de ese lugar.

No son pocas las quejas que se generan en contra del encargado de los campos y el gimnasio deportivo del Gobierno estatal, muchos son los negocios que al amparo del deporte y la administración oficial se hacen por parte de la familia que desde los tiempos del priismo manejan recursos y desvían bienes y dinero oficial a favor de unos cuantos.

El riesgo es que para empezar, dejan de hacer para ayudar a los pobres ex funcionarios y ricos de la ciudad, que por cierto son los mismos trabajadores del IPSSSET quienes se encargan de hacer el servicio al ex patrón para que no gaste en eso mientras que a la alberca oficial y al servicio de los beneficiarios del gobierno estatal, no se le da el mantenimiento adecuado.

La alberca se llena el marzo, se rellena cada vez que es necesario, pero se cambia el agua hasta el mes de septiembre, a veces esta verde y mal oliente, porque mucho del material caro por cierto se utiliza en dar mantenimiento a albercas particulares y hay que decirlo, poniendo en riesgo la salud de quien asiste a utilizar este tipo de instalaciones.

Vaya los niños de la casa hogar del DIF, asisten a bañarse y divertirse a la alberca en mención, lo que no saben es que es un foco de infección y pone en riesgo su salud por el poco o nulo tratamiento que se le da, ha pero eso si hasta el material de construcción, pintura, químicos y material eléctrico que debe utilizarse ahí está en hogares y lujosas residencias del campestre y eso gracia a la lealtad Carlos Cardona, les tiene a sus ex jefes y eso es tolerado también por el director de esa institución Leonel Salinas.

2.-no seremos campo de concentración de migrantes, refiere el Gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien de nueva cuenta refrendo la preocupación por la seguridad de los migrantes que día con día llegan a Tamaulipas, principalmente a las ciudades de la frontera con la intención de pasar a los Estado Unidos de América.

El primer mandatario refiere lo anterior cuando refuta al Sub Secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, por declarar que en Tamaulipas no se permitirán migrantes.

Me refiero a sus declaraciones difundidas en diversos medios de comunicación en las que me atribuye haber afirmado que no se permitirán migrantes en el Estado de Tamaulipas, le dice en una misiva Cabeza de Vaca, a Encinas, que la verdad antes de cualquier declaración o evento de protagonismo este último, debería dar una solución y apoyar al gobierno de Tamaulipas a contener la gran cantidad de extranjeros que llegan a esta entidad con la intención de pasar a los Estados Unidos.

No son pocos los actos y eventos de violencia en los que los extranjeros también llamados migrantes participan, más aun realizan actos de prepotencia en México y hasta en los Estados Unidos, violentando las leyes de nuestros países, por eso es que reitero ya es tiempo que los delegados federales y el famoso José Ramón Gómez, se pongan a trabajar junto con Encinas en una solución a este problema que sólo enfrenta Tamaulipas y sus autoridades cuando las responsabilidad es del Gobierno Federal.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com