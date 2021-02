EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Ivett, derrota anunciada

Cuando el Partido Acción Nacional anunció que postularía a la diputada IVETT BERMEA VÁZQUEZ como su candidata a la presidencia municipal de Matamoros, fue inevitable establecer una vinculación política con el Secretario de Desarrollo Económico, su esposo, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, derrotado la víspera por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

El descalabro de CARLOS en la elección del 2018 fue un contundente rechazo popular a su evidente complejo de clase, pues aún cuando la percepción de este concepto abstracto resulta de difícil comprobación en lo concreto, fue evidente en su campaña la incomodidad que le causaba aclimatarse a las concentraciones en barrios populares o comunidades rurales.

Ese inconveniente se reflejó en las urnas, pues mientras su adversario MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ se mimetizaba con absoluta naturalidad en las barriadas y los poblados de la ciudad, a CARLOS le significaba un aprieto, lo que se tradujo en su debacle: MARIO lo superó con casi 10 mil votos, equivalente a 5 puntos porcentuales.

Hoy, doblemente apremiada por el escandaloso desencuentro con uno de los periodistas más aguerridos de la ciudad, ALEJANDRO MARES BERRONES [quien, al sentirse hostigado y temeroso de un posible atentado por parte de la precandidata, exigió que se detenga la persecución contra los periodistas], la obligará a lidiar no solo contra la rebelión periodística, sino también contra los remanentes de la aversión popular a la personalidad política de su marido.

La concentración periodística que encabezó ALEJANDRO MARES frente al edificio del IETAM, en protesta por lo que denunció como “persecución” e intento de “amordazamiento” por parte de IVETT, es un primer problema que tendrá que resolver la abanderada de Acción Nacional con urgencia, antes de que la candidatura albiazul se le pudra entre las manos.

Esto es, para la abanderada de Acción Nacional, una tarea ineludible.

Bajo esta consideración, BERMEA arrancará su promoción política en menos cero, y ante un adversario posicionado con su propia función pública como alcalde, pero también re-posicionado por el “plus” del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Después de esta lección política –que ya la coloca en desventaja frente a sus adversarios–, IVETT debe revisar su lista de asesores políticos para determinar, en lo sucesivo, a quién escucha.

… Y a quién no.

RECONOCE AYUNTAMIENTO

LEALTAD DEL EJÉRCITO

Cambio de orientación temática para compartirle que la Alcaldesa de Reynosa encabezó este martes 23 de febrero, una ceremonia en honor de los integrantes del Ejército Mexicano, efectuada con la presencia del General de Brigada, DEM, PABLO ALBERTO LECHUGA HORTA, Comandante de la Octava Zona Militar y representantes de las fuerzas armadas.

«En nombre de la sociedad reynosense quiero expresarles mi mayor reconocimiento por su entrega leal y comprometida al servicio de la nación, sin duda alguna ustedes tienen una de las más altas responsabilidades, resguardar la integridad de la población mexicana», expresó la Alcaldesa.

«Muchas gracias por lo que hace por nuestra ciudad, por lo que nos permite vivir en libertad por todo el bien que hace a la ciudadanía», dijo la Presidente Municipal al Jefe de la Octava Zona Militar, a quien entregó un reconocimiento.

El Ayuntamiento de Reynosa realizó el sorteo de regalos a los integrantes de la milicia, entre quienes sus mandos distribuyeron un número de participación para que el Municipio les envíe el premio correspondiente a los agraciados.

La titular de la administración pública de esta ciudad entregó otro reconocimiento al General Brigadier DEM ARMANDO TOSCANO YAÑEZ, Comandante del 19° Regimiento de Caballería Motorizado, por su compromiso al brindar seguridad y bienestar a los reynosenses.

En la ceremonia participaron, el Presidente del Patronato del DIF-Reynosa, la Regidora Coordinadora de la Comisión de Seguridad Pública; el Inspector Jefe de la Guardia Nacional, GN, en Reynosa, EDUARDO MUÑOZ CAZARES; Inspector JORGE ENRIQUE VEGA NUÑEZ, Jefe de la Estación Reynosa de la GN; Lic. EDGAR ARMANDO REYES VILLANUEVA, Delegado Regional de la Policía Estatal; las señoras GEORGINA E. VÁZQUEZ BURGARA y MACRINA MORALES LOAIZA, del Voluntariado de la 8a Zona Militar, funcionarios municipales y miembros del Cabildo.

MAKI ANUNCIA FERIA

VIRTUAL DEL EMPLEO

“Nuestra intención es seguir trabajando para que Reynosa siga saliendo adelante, para que nadie tenga necesidad de un empleo», dijo este martes la Alcaldesa de esta ciudad al anunciar la Feria Virtual de Empleo 2020, que se llevará a cabo el viernes 26 de febrero, con más de 1520 vacantes.

«El empleo es una de las estrategias más importantes para enfrentar los retos que tenemos como ciudad, uno de ellos ha sido para recuperar el ingreso y poder adquisitivo de las familias, así como estimular el consumo y la recuperación económica», expresó la Presidente Municipal, quien señaló que el objetivo del evento es la vinculación entre buscadores de empleo y empresas ofertantes.

Acompañada por el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, dio a conocer la Alcaldesa, que, a la fecha hay 68 empresas participantes, así como el Ejército Mexicano, el Instituto Nacional Electoral, y el Servicio de Administración Tributaria.

¿”HUMO BLANCO”

… EN REYNOSA?

A propósito de Reynosa, amigos del Altiplano capitalino nos reportan que las Encuestas de Morena acusan marcado retraso, pero es previsible que en breve se “filtren” los primeros datos que darán cuenta del balance general que se sigue en la Comisión Nacional de Encuestas.

De otro lado, ya trascendió que al equipo de operación política del PAN en Reynosa, se suma el ex candidato a diputado federal ERNESTO ‘Neto’ ROBINSON, quien vendrá a robustecer las líneas defensivas del –previsible— candidato azul al Ayuntamiento, JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, por lo que la confrontación de los equipos guinda y azul en territorio será de pronóstico reservado, habida cuenta de que OSCAR ALEXANDRE, quien “moverá” los resortes a favor de “Chuma”, sabe de qué lado masca la iguana y como se lubrica el engranaje en las colonias populares.

Y además, porque la elección municipal de junio se moverá como las anteriores.

A puro billetazo limpio.

Por el lado de Morena, también se percibe una composición mixta que podría provocar un cambio radical en el color del Ayuntamiento 2021-2024, pues no está usted para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero fíjese que las pláticas en ese sentido están muy avanzadas.

Con otra:

Hoy se servirá una comida en la que se darán indicios.

… Pero mejor mañana le sigo.

RIVAS LLEVA ‘MI ESCUELA

DIGNA”, A TRES PLANTELES

En Nuevo Laredo, por cierto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS entregó 3 órdenes de compra para equipamiento a las escuelas primarias ‘Arturo de Luna Menchaca’ matutina, ‘Miguel Alemán Valdés’ vespertina y ‘Ernesto Guajardo Salinas’ vespertina, como parte del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, segunda vuelta

Con esta entrega se llegó a los 237 planteles beneficiados de los 365 que existen en la ciudad.

El alcalde señaló que aun cuando no haya clases presenciales dejará las escuelas equipadas para cuando regresen las y los estudiantes, y antes de que concluya su administración quedará cubierta en su totalidad la segunda edición del programa.

“Llegará el momento en que regresen las y los alumnos y queremos que cuando regresen, la escuela la encuentren pintada, impermeabilizada, con pintarrones nuevos, sin duda alguna antes de que termine esta administración poder decir con la frente en alto mirando a los ojos compromiso cumplido en educación”, destacó Rivas.

A los dos primeros planteles se les entregó una orden de compra para 10 cubetas de pintura vinílica, 7 escritorios metálicos, 7 sillas para personal docente, 3 equipos de cómputo de escritorio, 50 sillas plegadizas, 5 mesas rectangulares, 1 impresora multifuncional, 1 bocina, 1 micrófono y 7 botiquines equipados con un valor de inversión de 198 mil 464 pesos.

El alumno Gian Pablo Tadeo Delgado Barrientos, de la primaria ‘Arturo de Luna Menchaca’ matutina, agradeció al alcalde a nombre de toda la comunidad educativa, por los beneficios de este programa.

3 REGIDORES PIDEN LICENCIA;

UNO ASUME Y RINDE PROTESTA

A propósito de Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR tomó protesta como décimo noveno regidor a ROQUE HERNÁNDEZ DE ALBA, y se autorizó la solicitud de licencia para retirarse de sus funciones de tres regidores.

HERNÁNDEZ DE ALBA, suple a JUAN MANUEL FLORES PERALES, quien se separó de sus funciones el pasado 11 de febrero.

En esta misma sesión, el secretario del Ayuntamiento, RAÚL CÁRDENAS, dio lectura a la solicitud de licencia presentada por el segundo regidor, DANIEL TREVIÑO MARTÍNEZ; quinta regidora, NORA GUDELIA HINOJOSA GARCÍA; y la novena regidora, SAMANTA OFELIA BULÁS LIGUEZ

Por lo anterior, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS llamó a comparecer en la próxima Sesión de Cabildo a los ciudadanos suplentes para la segunda, quinta y novena regiduría a IGNACIO ROBERTO PÉREZ KEITH, ERIKA ELIZABET TALAMÁS MONTEMAYOR e HILDA QUIROGA GÓNGORA, respectivamente.

GOBIERNO DE TAMAULIPAS

CAMBIA IMAGEN A REYNOSA

Vuelvo a Reynosa para comentarle que, con el propósito de mejorar y cambiar la imagen urbana de la ciudad, con apoyo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, continúan los trabajos de rehabilitación y modernización de las principales vialidades y accesos carreteros, informó el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ.

Con ello se cumple el compromiso del Ejecutivo estatal con los habitantes de las colonias, en el sentido de mejorar y cambiar el rostro de Reynosa.

Las obras consisten en la rehabilitación y modernización de las principales vialidades y accesos carreteros a Monterrey, San Fernando y Río Bravo con una inversión que asciende a 245 millones de pesos.

Estas obras de infraestructura urbana están en proceso, llevándose a cabo la supervisión correspondiente, explicó.

Aunado a lo anterior se tiene un avance significativo en la construcción del Centro de Convenciones en el Parque Cultural, donde el Gobierno de Tamaulipas aplica una inversión de 556 millones de pesos, señaló.

ENTREGA MARIO

SANITIZANTES

En Matamoros, entre tanto, con el propósito de continuar protegiendo la salud de los matamorenses, el Gobierno Municipal reanudó la entrega de paquetes con productos de limpieza, con la finalidad de que las familias de más escasos recursos económicos cuenten con artículos para mantener limpios sus hogares y evitar la propagación del COVID-19.

El Secretario de Bienestar Socia informó que es interés del Gobierno Municipal continuar brindando ayuda a las familias más vulnerables, motivo por el cual se entregarán en los próximos días un total de 2 mil 300 paquetes con productos básicos para la limpieza de un hogar.

Es importante mencionar agregó, que los citados apoyos fueron autorizados por el Cabildo y su propósito es el de contribuir con las familias para frenar los contagios por coronavirus.

Cada uno de los paquetes contiene productos como cloro, aceite de pino, jabón de barra, jabón de polvo, papel de baño, entre otros artículos que se utilizan en labores de limpieza.

ATIENDE CHUCHO

REZAGO HISTÓRICO

Mientras que en Tampico, tras una espera de más de setenta años, vecinos de la calle Gardenia en la colonia Jardín, contarán con la pavimentación a base de concreto hidráulico y reposición hidrosanitaria de esta arteria, luego de que el Presidente municipal CHUCHO NADER diera inicio, este martes a los trabajos de mejoramiento vial en el sector.

El mandatario, acompañado de su esposa AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF municipal, así como de los Diputados locales, MON MARÓN y Rosa GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, señaló que la obra responde al compromiso asumido con los residentes, quienes le agradecieron por atender una de las necesidades más añejas y prioritarias de la colonia.

CHUCHO NADER explicó que en la obra se modernizarán más de 765 metros cuadrados y 84 metros lineales del tramo comprendido entre las Clavel y Camelia de la citada colonia, donde además se llevará a cabo la reposición integral de las redes de agua potable y drenaje sanitario; construcción de guarniciones y banquetas; e instalación de un nuevo sistema de alumbrado público.

AMLO: ACUERDO NACIONAL

POR LA DERMOCRACIA

De otro lado, mire usted qué casualidad: ¿cómo es que el Presidente LÓPEZ OBRADOR convoca a los gobernadores del país a no meter las manos en el proceso electoral en marcha, pero no hace la mínima alusión a sus arengas mañaneras?

El Presidente LÓPEZ OBRADOR envió este martes una carta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, y a los 31 gobernadores del país para exhortarlos a que no intervengan en las elecciones del próximo 06 de junio.

“Tenía pensado dar a conocer un documento. Es una carta que el día de hoy estoy enviado a la Gobernadora de Sonora, CLAUDIA PAVLOVICH, a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y a los Gobernadores, y quiero leerla para que los mexicanos se enteren”, informó en conferencia de prensa.

“Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional por la democracia. Yo actuaré con rectitud y en defensa de la voluntad popular. Los exhorto a que no apoyemos a ningún candidato de ningún partido, a no usar dinero público, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas antidemocráticas que deben quedar en el pasado”, añadió el Mandatario, quien además les pidió tomar como ejemplo Francisco I. Madero y su ideal de la democracia.

“Madero ha sido único. ¿O a caso sabemos de otro Presidente en la historia de México que haya escrito a los Gobernadores que se abstengan de manipular el voto?”, dijo.

“Los convoco a que juntos hagamos historia. El acuerdo nacional por la democracia permitirá establecer la democracia de manera perdurable y elevará a nuestro país en lo alto del concierto de las naciones.

“Atrás quedarán imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo seguirá dando ejemplo de dignidad y grandeza. Esta es la carta que envío el día de hoy a los Gobernadores”, finalizó.

LLEVA CdeV “UN GOBIERNO

CERCA DE TI”, A TULA

A propósito de gobernadores, el de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA y la señora MARIANA GÓMEZ LEAL de GARCÍA CABEZA DE VACA, pusieron en marcha la brigada “Un Gobierno Cerca de Ti” en Tula, esquema en el que participan 8 Secretarías estatales, coordinadas con el DIF, a fin de acercar a las familias tamaulipecas servicios gratuitos de salud, educación y trámites administrativos, completamente gratuitos.

“Este programa <Un Gobierno Cerca de Ti> es único a nivel nacional, y es por eso, que está bien calificado, quiero agradecer a todo este equipo del DIF Estatal que está haciendo un gran esfuerzo, que se ha ganado la confianza y el cariño de las y los tamaulipecos, pero muy especialmente de quien encabeza el DIF Estatal, mi esposa MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA”, resaltó el mandatario.

Durante la brigada de servicios se atendieron más de 1 mil personas con apoyos y servicios de salud, consultas y estudios médicos, y apoyos especiales que ayudan a cambiar vidas a mujeres, hombres, niños, adultos mayores, tales como cirugías de cataratas, prótesis y aparatos auditivos.

“CON COVID, NO HABRÁ

REGRESO A CLASES”

La Sección 30 del magisterio afirmó que a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el riesgo que representa un contagio masivo, los maestros de Tamaulipas no regresarán a las aulas hasta en tanto se garantice la salud de los alumnos y los trabajadores de la educación.

Por encima de todo prevalece la obligación de la autoridad de garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y jóvenes, además de los trabajadores de la educación y aun cuando el trabajo se realiza a distancia, la actividad educativa no se ha detenido en Tamaulipas, sostuvo la dirigencia magsisterial.

“Si el maestro no está vacunado, no hay regreso a las escuelas, el Maestro ALFONSO CEPEDA SALAS, ha sido muy claro y firme en el sentido de que no se regresará a las aulas hasta en tanto sean vacunados los trabajadores de la educación, sobre todo por el contacto que se tiene con muchos alumnos”, destacó la dirigencia.

El secretario general de la Sección 30 se dijo respetuoso en relación al regreso a clases anunciado por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, a partir del primero de marzo, “Respeto mucho la posición de las personas y las organizaciones pero en el caso de los trabajadores de las escuelas públicas no regresaremos de manera presencial a las escuelas hasta que se esté vacunado como es el acuerdo con la autoridad sanitaria”, concluyó.

“INFORMACIÓN COVID

FALSA”, ALERTA SALUD

Por cierto, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, pidió a la población hacer caso omiso de información o noticias falsas en redes sociales sobre aplicación de la vacuna contra COVID-19, que no sea emitida por la federación o el gobierno del estado.

Precisó que conforme se reciben los lotes de vacunas a nivel nacional y se distribuye a los estados, la federación definen los municipios prioritarios para la aplicación del biológico, en base a su población y localidades de difícil acceso.

MOLINA GAMBOA añadió que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA puso a disposición de la autoridad federal la infraestructura logística y de salud para dar cumplimiento a los objetivos de la vacunación en la entidad.

Aclaró que los mensajes que circulan en redes sociales sobre horarios y puestos de vacunación en Tampico y Madero son falsos, por lo que insistió en su llamado a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales.

[-Entreparéntesis: En su reporte COVID de este martes, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 35 nuevos casos y 30 defunciones en Tamaulipas, y advirtió que “el riesgo de contagios y complicaciones graves sigue siendo elevado”, por lo que recomendó extremar medidas preventivas. Reiteró su llamado a evitar salidas innecesarias, utilizar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y mantener una distancia mínima de 2 metros, por ser la forma más efectiva de disminuir riesgos. Con la actualización, la cifra oficial al 23 de febrero es de 49,348 positivos acumulados, de los cuales 43,802 se han recuperado y 4,420 son defunciones-].

UAT REALIZA PROGRAMAS

EXTRACURRICULARES

Por último, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (FADYCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inició el programa de actividades extracurriculares en línea para la Licenciatura de Psicología, con la exposición del tema: “Principales funciones del psicólogo clínico”, donde se abordaron los tipos de intervenciones para brindar apoyo a personas con algún trastorno psicológico o adicciones.

La conferencia dirigida a estudiantes y a egresados fue impartida por la Dra. VENUS MARÍA PIEDAD BONILLA ROCHA como oradora invitada, quien destacó que el psicólogo clínico, enfoca su actividad en la evaluación y el tratamiento de personas o grupos que sufren de problemas emocionales y de adaptación.

Externó que su área de interés como profesionista, se orienta en la problemática individual de un sujeto y su interacción con el ambiente. Mencionó que el psicólogo clínico aplica los principios, técnicas y conocimientos científicos, habilidades e instrumentos para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir las anomalías, trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante vinculado a los procesos de la salud y enfermedad en los distintos y variados contextos en que éstos puedan tener lugar.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

