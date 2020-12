Ivonne: sin alianzas MC busca ganar

Tendencias

Oscar Contreras

La coordinadora nacional para el empoderamiento ciudadano, la ex priista Ivonne Ortega Pacheco, se le vio muy orgullosa al decir que Movimiento Ciudadano es el único partido que hasta el momento no ha mostrado interés por ir en alianza con otras fuerzas políticas para las próximas elecciones.

Se mostró de igual manera cuando comentó que Movimiento Ciudadano ofrece candidaturas sin afiliación en Tamaulipas y remató su intervención diciendo:

“Sin afiliarse y sin alianzas es como el partido Movimiento Ciudadano ofrece candidaturas a los ciudadanos que estén interesados en contender por un puesto político”.

Sin duda que esto es un gran desafío para este partido, ya que casi siempre en la elección federal intermedia de un sexenio, la participación de los electores es muy baja porque no les resulta atractiva y para que los partidos los saquen a votar es necesario:

Trabajar mucho con la militancia y la ciudadanía; ser participativos con acciones que sean atractivas y beneficien principalmente a los jóvenes y mujeres; así como tener buenos candidatos, pero que estén identificados con los principios que se promueven.

Es necesario atraer la atención de los ciudadanos para que salgan a votar y por lo que hemos visto en Tamaulipas, sólo Acción Nacional ha mantenido un permanente trabajo con la sociedad; así como sus dirigentes municipales participan con la militancia en diversas actividades y además, contarán con buenos candidatos y aunque no los han dado a conocer, ya casi todos los conocen.

Es por esta razón que Acción Nacional no mostró interés de aliarse con el PRI y mucho menos con el PRD, ya que ambos partidos lo único que buscaban era obtener votos, ya que no ha trabajado y es casi seguro que en las elecciones de Tamaulipas no alcancen el tres por ciento de la votación total para mantener su existencia y gozar de las prerrogativas.

Pero bueno, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, comentó que ya se están hablando con algunos interesados por participar y explicó:

“Estamos teniendo una relación cordial para llegar a los acuerdos necesarios, hay ciertos conflictos en algunos lugares y lo que estamos haciendo es trabajar por encima de los conflictos locales”.

En fin, Movimiento Ciudadano en Tamaulipas podrá convertirse en la segunda fuerza política estatal si diseña una buena estrategia digital, si sus candidatos crean un mansaje que identifique las demandas de los ciudadanos y lo que pretenden si logran el triunfo electoral y en especial, si logran hacer mucho con poco, es decir, mucho ruido con pocos recursos.

Para finalizar, nos informan que Antonio Martínez Beltrán, hijo de Toño “El Capulina” Martínez Torres será alcalde sustituto en Monterrey al pedir licencia Adrián de la Garza Santos para buscar la gubernatura de Nuevo León por el PRI.

Así que es posible que sea tan sólo por 15 días, ya que De la Garza Santos no es el favorito de los priistas regios, pero en estos momentos todo puede suceder, ya ven cómo llegó Samuel García a la candidatura de Movimiento Ciudadano al hacer a un lado a Luis Donaldo Colosio Riojas, su amigo, compadre y socio.

Y es que nos comentan que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue a dividirlos porque se veía con toda claridad que si Colosio Riojas ganaba la candidatura de MC a la gubernatura de Nuevo León y luego la elección constitucional, en automático se convertiría en candidato presidencial y eso al gobernador jalisciense, no le agradaba mucho porque lo desbarrancaría de esa posición.

El caso es que los amigos de Martínez Torres ya lo hacen como gobernando Monterrey, porque aseguran que estará atrás del trono y eso le permitirá hacer lo que nunca hizo en su querida Victoria. ¿Qué les parece?

De salida. En medio de las críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por una investigación que revela los contratos que Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima de AMLO, obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 365 millones de pesos se celebró el “Día Internacional contra la Corrupción”.

Y desde luego que la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, hizo un llamado a denunciar actos de corrupción y acabar para siempre con esta práctica, recordando que No Robar es uno de los ejes principales de la Cuarta Transformación. ¿Será?…