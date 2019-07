IVONNE Y LORENA ECHAN MONTON A ALITO EN EL PRIMER DEBATE

[email protected]

RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

IVONNE Y LORENA ECHAN MONTÓN A ALITO EN EL PRIMER DEBATE

En el primer debate de los tres candidatos a la dirigencia nacional del PRI, según nuestras antenas Ivonne Ortega y Lorena Piñón le echaron montón a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, al que como puntero, le hiciéron ver su suerte y le reprocharon el haber dejado inconcluso su mandato como gobernador de Campeche.

Ivonne Ortega hizo alusión a que en sus inicios en la política pintó bardas y repartió propaganda, la que en muchas de las campañas me la rompieron, “por candidatos que no habían cumplido o no habían terminado sus períodos”, como en éste momento, dijo, sin mencionarlo pero en alusión a Moreno.

Por su parte la candidata a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, Lorena Piñón Rivera, la que se integró a la contienda interna del tricolor por órden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), precisó que ella si es candidata que viene de las bases.

Los otros, Alejandro Moreno e Ivonne Ortega, aunque digan que también vienen de las bases “son más de lo mismo” y remarcó que el PRI necesita una transfusión de sangre, dijo Lorena Piñón en el Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede priísta donde se llevó el primer debate, el que arrancó a las 18:00 horas pm y concluyó 90 minutos después.

Siguiendo con sus ataques Ivonne Ortega Pacheco denunció en el marco del debate que en Oaxaca el comité directivo estatal del partido impone ya funcionarios de casilla a favor de “Alito”, Alejandro Moreno Cárdenas. Acusó a José Murat de ser quien orquesta el hecho, desde la Secretaría de Elecciones del PRI. Luego cuestionó a Alejandro Moreno que hará para evitar dicho atropello y al mismo adelantó que presentará denuncia.

Por su parte Moreno Cárdenas acusó a Ivonne Ortega de haber abandonado al partido durante la campaña presidencial del 2018, “te fuiste a vivir a Londres cuatro meses. Nosotros nunca lo vamos a abandonar”. Pero la ex gobernadora de Yucatán le enmendó la plana y admitió que solamente se fue por tres semanas y aclaró que si no estuvo en la campaña fue porque el equipo de José Antonio Meade le pidió no estar presente, pero dejó a su equipo.

Al intercambio entró Lorena Piñón que se fue también contra Ortega Pacheco y dijo que “cuando un candidato del´PRI a la Presidencia pide que te escondas “está cañón”, dijo. Lo que generó protestas entre el público presente, alrededor de 370 invitados, los que comenzaron a gritar cosas hacia los candidatos por lo que los moderadores pidiéron órden. “Corrupto”, “Casa Blanca”, “Vete a Londres” y “Vete a Morena”, fuéron entre otros los gritos que se dejaron escuchar.

El segundo y último debate entre los candidatos a la dirigencia nacional del PRI será el 7 de agosto, miércoles por cierto, en el que está previsto que debatirán respecto al PRI frente a los grandes temas y retos nacionales. Lo que nos lleva a pensar que el primer debate fue nada más de tanteo o calentamiento.

Por cierto está confirmada la visita a Tamaulipas de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y su compañera de fórmula Carolina Viggiano, Supuestamente pernoctarían en Tampico, empezando el día con un “troteo” de Alito por el área de la Laguna del Carpintero eso a las 7:00 de la mañana; a las 8:00 am el desayuno, a las 9:00 de la mañana conferencia de prensa y a las 10 el magno encuentro con los priístas de Tampico, Madero, Altamira, Aldama y González.

El arribo de ambos a Ciudad Victoria esta contemplado para las 13:’00 horas del mediodía, para arrancar el evento a eso de las 2:00 de la tarde, el evento se llevará a cabo en la explanada del edificio sede del comité directivo estatal del Revolucionario Institucional, lugar en el que Alito pronunciará su mensaje y dará a conocer a grandes rasgos su plan de trabajo a desarrollar siendo ya el nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Entendemos que como coordinador de su campaña en Tamaulipas fue designado el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, el que por su prestigio y arraigo en el estado y su basta experiencia en éstas lides, puesto que además de alcalde de Ciudad Victoria y diputado local y federal ya fue también dirigente estatal del PRI, por lo que estamos seguros que en la labor encomendada entregará buenas cuentas. Y para el baile vamos.

Cuando los campesinos, productores –o como les queramos llamar– se deciden a protestar es porque el agua les está llegando al cuello, generalmente por el abandono que por muchos años los ha mantenido el gobierno federal y en ésta ocasión no se quedaron con las ganas y procediéron a cerrar algunas carreteras con sus tractores, camiones y camionetas, porque ellos creían seguramente que con el nuevo gobierno y su Cuarta Transformación las cosa iban a cambiar, pero ya se desengañaron que no es otra cosa más que “la misma lavativa con diferente bitoque”.

Pero eso no los convierte en rebeldes sin causa, como irónicamente los dejé ver el mandatario nacional. “yo fue rebelde, pero con causa”, dijo. Una cosa para nosotros es cierta: con los campesinos o productores de México, como usted los quiera llamar, no se juega, pero a la mejor el señor mandatario tiene otros datos.

En Reynosa personas armadas mataron a balazos a un policía estatal y cinco uniformados heridos más. En Chiapas, una mujer fue asesinada por hombres armados. Era directora de una escuela particular en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su esposo que la acompañaba también resultó herido. En San Francisco de Conchos, Chihuahua cuatro elementos de la Policía Municipal fuéron secuetrados y sus cuerpos fuéron encontrados sin vida.

En Morelia, Michoacán encontraron los cuerpos de cinco personas asesinadas a balazos. En Uruapan, Michoacán, sujetos armados dispararon contra unas personas, un adulto resultó herido y un menor de edad, de 12 años, murió al ser alcanzado por uno de los disparos. Definitivamente la muy famosa Guardia Nacional no viene a resolver el problema, Señor Presidente.

Desde luego que es inteligente y bueno el que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Dirección de Gestión Operativa del Centro Universitario Sur (CUS) y la Sub dirección de Deportes, hayan realizado un simulacro de un “Accidente de Vehículo Incendiado” en el estacionamiento del Gimnasio Multidisciplinario.

Fuéron alrededor de 300 las personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores del CUS-UAT los que participaron en los protocolos de seguridad y prevención, bajo las indicaciones de las corporaciones Cruz Roja de Ciudad Madero, Protección Civil de la urbe petrolera, Policía Federal, Vialidad y Protección Civil de la UAT, y el apoyo de Grúas Aries.

Previo al simulacro las corporaciones participantes diéron una plática a los integrantes del Campamento Infantil de Verano de la UAT, esto con el objetivo de que los pequeñines tuviéran el conocimiento del simulacro, así como de los protocolos que se deben de realizar en caso de un accidente, que en ésta ocasión fue “un vehículo incendiado”.

En el simulacro estuviéron presentes autoridades de la UAT, integradas por Edik Martín Rodríguez Camacho, director de Gestión Operativa del CUS; Mauricio Pimentel Torres, Sub director de Deportes Zona Sur y Eduado Anguiano Roque, encargado de Protección Civil en éste centro universitario. Bien.

