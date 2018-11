POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

JAVO Y ALEJANDRO, TRAS LOS DESPOJOS DEL PRI

Ayer, en el encuentro que sostuvo la militancia del PRI con la dirigente estatal, Yahleel Abdala, salieron a relucir viejas rencillas.

Los grupos antagónicos del priismo mantense afilaron flechas y se lanzaron veneno, lo que dejó en estado agónico a un partido que ya de por si muere víctima de sus propios errores.

Los graves problemas que tiene el tricolor no pueden esconderse echando a la prensa de sus oficinas, esos saltan a la vista. Aquí los males están en el apasionamiento desbordado que se traen los aliados de Javier Villarreal Terán, (comandados por Alma Rita Morales, Lupita Guerrero) y los súbditos de Alejandro Guevara Cobos, entre los que destacan los regidores, Cristian Villasana y Lupita Acevedo. Ambos grupos pelean por los restos mortales del partido, por eso ayer no midieron sus palabras para acusarse mutuamente de todo el mal que le ocurre al Revolucionario Institucional.

De hecho, Alejandro Guevara Cobos quiso madrugar al priismo al proponer al regidor Villasana como prospecto a la dirigencia del partido, aunque finalmente la militancia propuso una terna de la cual saldrá el próximo presidente del PRI en El Mante. Las propuestas que Yahleel Abdala se llevó son: Rubén Garza Moya, Guadalupe Martínez Castañeda y Georgina Lerma. Los tres, son priistas serios, leales y trabajadores, sin identificación con los grupos que traen su pelea a la vista de todos. El que llevaría la delantera para tomar el control de ese instituto político sería el licenciado Rubén Garza Moya, un comerciante de éxito, que tiene por igual experiencia en el servicio público tras ser designado como jefe de Recursos Humanos en la administración de Pablo González León. Con Moya como dirigente sería un buen inicio porque se gana en credibilidad, algo que requiere de urgencia ese partido, aunque tendría mucha tarea al interior al frenar las ambiciones de los grupos políticos javieristas y alejandristas que buscan a toda costa mantener el control del PRI.

Por lo pronto, el priismo mantense pidió que se saque a los oportunistas, que el dirigente salga a las colonias y ejidos a convencer, que se respete la opinión de la militancia a la hora de designar candidatos y que sean caras nuevas las que encabecen esas candidaturas. Ojalá que Yahleel se aplique en su tarea.

PD: Alejandro Guevara llegó tirando dardos a la prensa. Ya sin ese ostentoso equipo de seguridad y su séquito de jovencitos, el ex diputado federal llegó tarde a la reunión, aunque no fue bien recibido.

EUGENIO, CAMINO A LA LIBERTAD O A LA EXTRADICIÓN

Lucía un buen semblante. Pudo hasta esbozar una sonrisa cuando le preguntaron su nombre y lugar de origen. Sus allegados dicen que con su salida del penal de ciudad Victoria ya no estará sujeto a la “presión” del gobierno estatal.

Lo cierto es que Eugenio ya se encuentra en el penal del Altiplano: “Esta noche, alrededor de las 20 horas, fue excarcelado el ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria para ser trasladado a un penal federal, por vía aérea. El fundamento de esta acción es para ofrecer medidas especiales de seguridad. Por razones de seguridad se dará a conocer en su oportunidad el destino. En todo momento hubo apego a la legalidad y los derechos humanos”, dice el lacónico comunicado emitido por el gobierno de Tamaulipas

Eugenio cumplió el mes pasado un año de estar recluido en el penal de Tamatán, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sumado a la acusación de enriquecimiento ilícito que le hizo la Fiscalía Anticorrupción; sin olvidar que en los Estados Unidos se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero, por lo cual solicitaron su extradición.

En los próximos días el panorama en torno a la novela de Eugenio Hernández podrá irse aclarando…podremos ver si Geño se encamina hacia la libertad o hacia la extradición. Las teorías vuelan.

PEDRO LUIS, OTRA MENTIRA MÁS

Desde cuándo lo que escribe Pedro Luis Ramírez puede ser tomado como verdad.

Quien no conoce al Médico, bien haría en otorgarle el beneficio de la duda. Ayer el polémico personaje escribió en su cuenta de Facebook lo siguiente: “El día de hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social en la Ciudad de México a recibir de las manos del Secretario del Interior y Propaganda Dr. Ángel Olvera Valladares la Toma de Nota, expedida el día 16 de noviembre de 2018 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, dando legalidad que todo el proceso se realizó conforme a la convocatoria emitida y estatutos que rigen nuestra Organización Sindical, la cual da fe y legalidad al cargo de Secretario General de la Sección X Tamaulipas para el periodo 2018-2024.

Agradezco a toda la base trabajadora por confiar en un servidor, me guiaré por los principios que enorgullecen a nuestra Organización Sindical, no defraudaré su confianza depositada en mí, nuestra Sección X Tamaulipas será de puertas abiertas para toda la base trabajadora, seguiremos trabajando intensamente en la defensa de nuestros derechos laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo de cada uno de ustedes a través de un diálogo franco y directo con las autoridades del IMSS.

Los invito a que trabajemos de la mano para mejorar lo que tengamos que mejorar, el proceso electoral y los colores deben quedar atrás, el sindicato somos todos, sigamos creando un frente común con el Comité Ejecutivo Nacional y así mantener los logros sindicales ya establecidos”.

Los abogados del Químico, Raúl Gómez, quien reclama el triunfo en la pasada asamblea sindical del SNTSS en Tamaulipas, desmintieron los dichos de Pedro Luis, al asegurar que no hay tal toma de nota, incluso en el portal de la Secretaría del Trabajo, no se refleja la entrega de dicha acta, aunque sí aparecen la de otros sindicatos en el país. No es la primera vez que Pedro utiliza esa estrategia, tiene meses haciéndolo con la intención de obtener credibilidad de cara a las próximas elecciones del 4 de diciembre en las que se habrán de elegir a los nuevos representantes sindicales de cada clínica y hospital. Además, Pedro Luis juega con la esperanza de muchos aspirantes a puestos laborales en el IMSS, con la familia de ellos, a quienes chantajea para que lo apoyen a cambio de obtener su base.

Pedro se juega sus cartas para seguir dominando un sindicato a la que tiene sumido en el descrédito y el terror, como buen cacique.

AMLO ANTE LA PRENSA

-Perdón a los corruptos del pasado.

-Cancelar Texcoco impactó la economía del país.

-Las próximas consultas serán dirigidas por el INE.

-El ejército seguirá en tareas de seguridad ante el mal estado en que está la Policía Federal.

Son algunos temas que arrojó la entrevista que diera Andrés Manuel López Obrador, con periodistas nacionales, amén de que dejó en claro que la refinería y el tren Maya se harán, pase lo que pase con la consulta.