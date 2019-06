T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“JOACO” Y EX CUÑADOS, ¿SERÍAN LLAMADOS A CUENTAS..?

REZA el adagio que “el que busca encuentra” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque el ex alcalde de Madero y Diputado “de muy bajo perfil” JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA “El JOACO”, asomó la cabeza, solo para “toparse con la horma de su zapatos”, porque éste, desde el anonimato político y sin que nadie lo llamara, obró soltar con marcada ligereza, “su lengua viperina”, balbuceando en plan artero contra los ex Presidentes Municipales de Tampico Gustavo Torres Salinas y Madero Andrés Zorrilla Moreno, sin que este “sujeto de baja caterva moral”, tomara la precaución de voltear hacia atrás y darse cuenta de su garrafal error político, porque todo mundo en Madero, “recuerda con marcado repudio” a este ex edil petrolero, de muy triste memoria. por la enorme gama de saqueos millonarios consumados por él y por el par de cuñados hampones, que operaban a diestra y siniestra en su gobierno.

PORQUE HAY quienes aducen que, si su respetable padre y gran líder petrolero Don Joaquín Hernández Galicia “la Quina” viviera, “volvería a morirse de vergüenza”, porque su vástago, Joaquín Hernández Correa “el Joaco”, “lejos de haber hecho un papel decoroso como alcalde”, puso en entredicho el gran legado de su progenitor, porque en Madero, en su gestión 2002-2004, dejó mucho que decir porque, “sus ex cuñados” ARMANDO Y ALEJANDRO CALDERON HIDALGO, “hicieron y deshicieron”, con los recursos públicos, amasando considerables fortunas. Y pese al paso del tiempo, “esa mala historia política” por los despilfarros millonarios, sigue vigente en el Congreso, cuyo tema cobra enorme importancia, porque si “el Diputado de Pacotilla”, piensa que, “él, está libre de pecado”, pronto habrá de percatarse de su obvia equivocación política.

HAY QUE señalar que, por “el interés parcial” de Hernández Correa de “sacar trapitos al sol” a gobiernos pasados, es porque estos, no son afines a él y eso, naturalmente, nos lleva a pensar que, este Diputado maderense, a cualquier precio, busca desviar la atención de sus homólogos legisladores, para que eviten proceder contra el mal Gobierno de Magdalena Peraza Guerra en Tampico, la que si tiene un pendiente financiero que oscila en los 71 millones de pesos, de cuyo tema “la quinita” no habla para nada y debiera hacerlo, si realmente es crítico, pero en esto, el sujeto de marras, se ha quedado callado.

Y SI HERNÁNDEZ Correa, muestra interés para que se indague sobre los gobiernos pasados de Madero y Tampico, la interrogante es: Porque ¿no aduce nada, respecto al caso de la polémica ex alcaldesa Peraza Guerra?, cuyo tema ya se soslaya en todos los rumbos de Tampico y Madero, pero además entre la sociedad maderense “ya hay un claro interés de ir sacando a la luz pública “los trapitos manchados” que, “El Joaco” dejó cuando fue el Presidente Municipal. Porque Armando, su ex cuñado, como principal antagonista de los despilfarros financieros, hizo lo que le dio su regalada gana con el dinero de las familias de Madero, por lo que, a eso, sin objeción alguna, “Joaquín, tendrá que responder en el marco de justicia”, porque en su época de gobernante, “dejó temblando a la ciudad petrolera”.

POR LO ANTERIOR, se vislumbra que, “el Diputado de bajo perfil” Joaquín Hernández Correa, no se ha dado cuenta de que, si él, fue alcalde y “dejó una historia financiera no grata” para las familias de aquella comunidad del sur del estado, a la gente, sin temor a equivocarme, “no se le olvida todo lo malo” que éste sujeto de baja calidad moral, hizo cuando fue Presidente y por esta razón, creo y considero que, “al Joaco” por lo que, “dolosamente proyecta hacer”, tengan la certeza de que, “EL TIRO LE PODRÍA SALIR POR LA CULATA”, porque él, siendo Presidente Municipal ofendió al pueblo de Madero, el engañar a mucha gente que prometió ayudarlas con obras de bienestar social y no las hizo, y al final de su mandato, este “presunto amante de lo ajeno”, se “le volvió ojo de hormiga” a las familias de todos los estratos sociales y principalmente a las de condición humilde.

POR TAL MOTIVO, tengan la certeza de que, “no se habrá de perder de vista” al petrolero que ha puesto por “debajo de la mesa”, el gran nombre de su señor padre Don Joaquín Hernández Galicia “la Quina”, porque “el Joaco” como antes dije, se la ha pasado viviendo del erario público y lo peor, “ACTUANDO EN PLAN DE VENGANZA” contra la gente, que no comulga con él, detalle que deberá analizarse de manera meticulosa en el Congreso, para que “Hernández Correa, evite andar implementando” acciones políticas indebidas y dolosas, porque nadie más que él, “es el causante o el culpable de sus fracasos políticos” y si fue reelecto como Diputado, “no fue por su popularidad”, sino por el gran liderazgo político que a todo lo largo y ancho del Estado, ha logrado consolidar el Partido Acción Nacional y eso deberá entenderlo, “este Diputado de pacotilla”.

Y SI ESTE legislador ex alcalde de Madero, Joaquín Hernández Correa, “se hace de la vista gorda” respecto a actuar contra la ex alcaldesa de Tampico MAGDALENA PERAZA GUERRA, es quizás por su interés, repito, de desviar la atención del Congreso, para que, “a doña Magda la dejen a un lado” Y NO SE LA TOQUEN “NI CON EL PÉTALO DE UNA FLOR” y por ello, el JOACO, intenta que sus colegas Diputados, “solo obren contra los ex alcaldes de Tampico y Madero”, reflejándose con ello, LA OBVIA COMPLICIDAD de este nefasto Diputado, con la truculenta mentora, la que “dejó a Tampico hecho garras”, pero en fin, pronto veremos y diremos lo que, en el marco legal, se tendrá que hacer en el Congreso de Tamaulipas, contra el ex presidente municipal de Madero Hernández Galicia, porque repito y reitero que, este, siendo el mandamás del pueblo, “dejó un negro historial por los descomunales malos manejos financieros en su administración”. Y por esta razón fundamental, los ex cuñados del Joaco, Armando Y Alejandro Calderón Hidalgo, “no están libres de culpa” y por tanto, no se descarta que sean llamados a cuentas. Y si no pues “el tiempo es el que os dará la razón.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]