[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

JOE BIDEN VA POR LA UNIFICACION DE EU, NO POR LA DIVISION

El virtual ganador de la contienda electoral a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, que se identifica ya como presidente electo, en su primer mensaje al país desde el estado de Delaware (USA) dijo que no va a buscar dividir sino unificar. “Que no se vea al votante demócrata o republicano, sino que vea a Estados Unidos, para ganar la confianza de todos ustedes”, afirmó.

“La gente de ésta nación ha hablado; nos dieron una clara victoria. Una victoria convincente. Una victoria para “nosotros el pueblo”, gracias a 74 millones de votos”, dijo Biden luego del mensaje de la próxima vicepresidenta de EU, Kamala Harris, la que destacó que será la primera, pero no la última.

El presidente electo de EEUU Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris anunciaron sus primeros pasos en el plan de transición delinearon sus prioridades y ayer domingo lanzaron su sitio web completo: BuildBackBetter.com y @transition46 en Facebook, Twitter e Instagram.

“Biden y Harris se enfrentan a una pandemia, una crisis económica, llamados a la justicia social y al cambio climático. El equipo que se está formando enfrentará éstos desafíos el primer día”, se lee en la página web.

Por su parte Donald Trump, como candidato del partido republicano, ha dicho que él ganó y acusa, sin tener prueba alguna, que le quieren robar la elección y que los demócratas están cometiendo fraude.

Biden por su parte ha pedido de nuevo paciencia; asegura que la democracia funciona y que al final los números demostrarían que logró la victoria.

Por cierto luego de conocerse el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris, líderes mundiales los han felicitado y les han ofrecido su cooperación en ésta nueva etapa. El número uno en hacerlo fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Luego le siguieron la canciller alemana, Angela Markel, el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Además de los presidentes de Panamá, Uruguay, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Colombia, incluso el venezolano Nicolás Maduro, haciéndole saber a Joe Biden que su gobierno “siempre estará dispuesto al diálogo”.

En Irán, el ex mandatario Hassan Rouhani dijo que espera que la próxima administración “aprenda” del fracaso de “la política de presión” de Trump. Los líderes africanos pidieron estrechar las relaciones con Estados Unidos.

Solo dos jefes de Estado, hasta el momento, se han negado a reconocer la victoria de Joe Biden. Uno es el primer ministro esloveno, Janez Jansa, quién dijo que los tribunales no han empezado siquiera a dirimir al respecto”. El otro es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que los dirigentes de Israel, Rusia, China y Turquía, optaron por guardar silencio.

López Obrador evitó pronunciarse sobre los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos, porque va a esperar a que se terminen de resolver todos los asuntos legales. “No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno”, remarcó desde Villahermosa, coincidentemente en línea con lo que ha manifestado Donald Trump.

López Obrador asegura por su parte no tiene “pleitos” con ninguno de los dos candidatos estadounidenses y que, por el contrario, con ambos hay buena relación. Precisó que Trump ha sido “muy respetuoso con nosotros y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado”. De Biden dijo que lo conoce desde hace más de 10 años y remarcó que no hay malas relaciones entre ambos.

Por cierto Congresistas y jueces del estado de Texas felicitaron al virtual presidente electo de EEUU Joe Biden y coincidieron en que no hay nada más americano que la transición pacífica del poder.

A través de un mensaje en su cuenta Twitter el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa felicitó al Joe Biden por ser electo presidente de Estados Unidos, lo que consideró una buena noticia para los norteamericanos, pero también para los mexicanos. Además posteó un par de fotos en las que aparece junto a Joe Biden.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, les envió su felicitación al presidente electo Joe Biden y a la señora vicepresidenta electa Kamala Harris por el triunfo obtenido, deseando que su gobierno sea bueno para EEUU, para México y para el mundo. Por cierto pidió a ambos que disculpen al presidente de México, haciendo hincapié en que “ya tendremos otro con más inteligencia”.

La bancada del PAN en el Senado en una primera declaración sobre el virtual triunfo de Joe Biden, destacó que se impuso el espíritu de unidad sobre la polarización en Estados Unidos.

Lo preocupante y más lamentable es que en éstas elecciones consideradas como las más tensas y polarizantes en la historia de Estados Unidos, se han producido escenas jamás vistas, como es la presencia de manifestantes armados afuera de las oficinas donde se están contando los votos.

Sobre de la pandemia del COVID-19 de buena fuente nos enteramos que alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), obtuvieron el 1er y 3er lugar en el 22º Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica organizado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Luego de pasar favorablemente la etapa regional, los alumnos Alan Jassiel González Lezama y Carlos Arturo Hernández Gómez, fueron acreedores del primer y tercer lugar, respectivamente, en la categoría superior de éste certamen, en el cual participaron estudiantes de licenciatura y técnico superior de todo el estado.

Alan Jassiel González Lezama, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, obtuvo el Primer Lugar con su proyecto “LISTUAL”, una aplicación para secundarias y preparatorias creada con su compañero Edwin Flores Jiménez.

Por su parte el alumno Carlos Arturo Hernández Gómez, perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en el Campus Sur de la UAT obtuvo el tercer lugar con su proyecto “Método para el aprendizaje del lenguaje de programación PYTHON (MAPP)”.

E-mail [email protected]

[email protected]