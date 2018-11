HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

JORGE VALDEZ NO RENUNCIÓ AL PRD: LO CORRIERON JUNTO A OTROS… (PARTE 1)

Este lunes 19 de noviembre por la mañana, el ex candidato perredista al Gobierno de Tamaulipas, Jorge Oswaldo Valdez Vargas, anunció con bombo y platillo, que renunciaba al Partido de la Revolución Democrática “al que le di 21 años de mi vida y al cual estoy sumamente agradecido, porque se me dio la oportunidad de tener varios cargos de elección popular y cargos partidistas”. Así lo anunciaba el también ex diputado local Valdez Vargas, famoso por sus diferencias irreconciliables con Fernando Martínez “La Mayra”, activista del orinegro en Nuevo Laredo, a quien por cierto cacheteo y vapuleo de fea manera, aseguran algunos, amparado en sus diferencias sexuales.

Asimismo, el ex diputado local y ex presidentes del sol azteca en Tamaulipas, indicaba muy horondo que todo este tiempo, sirvió con mucha dignidad y nunca se olvidó de ninguno de “mis compañeros”.

Sin embargo, la realidad lo alcanzó y lo superó. A este perredista, que sólo le sirvió el partido para lograr grande$ beneficio$ al amparo del membrete, lo corrieron, vergonzosamente, junto a Cuitláhuac Ortega Maldonado y a Alberto Sánchez Nery, el pasado domingo, día del Consejo Nacional, debido a que se escondieron para no recibir la notificación de su salida del PRD, y el pasado domingo cuando se registraban, la dirigencia nacional aprovechó el viaje y les hicieron “entrega oficial”, en propia mano, del documento que los dejaba fuera de las filas perredistas.

A Jorge Osvaldo Valdez Vargas quien, en la campaña de 2016 se sintió de a de veras, al grado tal que en campaña se dio el lujo de despreciar a muchos de los medios de comunicación, dejándolos plantados cuando había acordados encuentros y entrevistas, sólo le restó declarar que “lamentablemente el partido -el PRD- ha sido secuestrado por una mafia de rufianes que no han entendido que el pueblo los castigó en las urnas”. ¿Los castigó? Nos castigó, debió de haber dicho.

¿O a poco, es pregunta, Valdez Vargas se sentirá muy orgulloso de haber obtenido 17,324 votos como candidato a Gobernador de Tamaulipas de un padrón nominal que en ese año contaba con 2,557,228 electores? Habrá que decirle al señor que por el votó el 0.6774 del padrón, prácticamente nada. Bueno, fue tan baja la votación del PRD en esa elección que tuvo más votos el Partido Encuentro Social de reciente creación. A ese grado llevaron este trío de tres al Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas.

Y remató el personaje su alocución, asegurando que “seguiremos trabajando y luchando desde cualquier trinchera al servicio de los mexicanos siempre recordando que la “libertad se conquista no se implora”, apunto, el también ex candidato del PRD a la gubernatura del Estado. No bueno.

El caso es que a todo santo se le llega su capillita. Jorge Osvaldo Valdez Vargas, Alberto Sánchez Nery y Cuitláhuac Ortega Maldonado secuestraron al PRD de Tamaulipas, sacaron a empellones a los grupos no afines a “su corriente” y se apoderaron de ese partido, lo que lo llevó a donde está hoy: al basurero de la historia.

Sólo recuerdos quedan de aquellos gobiernos perredistas en Ciudad Madero con Alfredo Pliego Aldana, con Jorge Mario Sosa Pohl, con Joaquín Hernández Correa, porque hoy estos vividores de la política se han encargado de destruir todo lo que el perredismo construyó a lo largo de los años. Y no hablo tampoco de Juan Hernández Correa, un traidor y vividor del presupuesto, del cual deben cuidarse quienes hoy lo tienen alrededor y de quien hablaremos en próximas entregas.

El actual dirigente perredista en Tamaulipas, Alfonso Trejo Campos, un ilustre desconocido de la política, y acusan títere del trío de tres, acusa de las desgracias políticas y partidistas del PRD, al grupo de los Chuchos, de quienes dice se encargaron de complicar la existencia de la organización, porque antepusieron sus intereses personales a los de este instituto político. Y basado en esa acusación, el Comité de Tamaulipas del PRD, definió como enemigos a Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo, Héctor Bautista, Héctor Serrano, Jesús Ortega y Antonio Ortega. Imagínese Usted querido lector. Hasta para buscarse enemigos hay que tener los pies en la tierra.

Y no se pueden perder de vista las posibilidades de que el PRD tenga alguna oportunidad electoral en las votaciones del año próximo, cuando se cambiarán a los Diputados del Congreso del Estado, las que van de remotas a nulas, y por tanto, no se puede entender la pretensión del dirigente Trejo Campos, en el sentido de pronunciarse por la permanencia del PRD como partido político, salvo por el tema de seguir manteniendo las prerrogativa$, las cuales por cierto se ganan con base en votos obtenidos.

Al día de hoy, el sol azteca “se extinguió” en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Sonora, aunque desde hace años se sabía que su presencia era mínima o casi nula en estas regiones, lo que tuvo sus efectos claros en las campañas donde Andrés Manuel López Obrador fue su candidato presidencial. Y en Tamaulipas va que vuela para el mismo rumbo.

¿Y entonces? Se preguntará Usted querido lector. Pues al no tener registro oficial en las entidades antes mencionadas, al PRD no se le asignarán legisladores plurinominales en los congresos estatales y tampoco podrá participar en los próximos comicios locales y, por lo mismo, es posible que no haya cuadros ni militantes para realizar asambleas que permitan establecer el camino para volver a ser un partido legal. Y en Tamaulipas lleva esa misma dirección.

En el Congreso de Tamaulipas el PRD no cuenta en la actual legislatura con un solo legislador emanado de ese partido político. Y en el ámbito municipal menos, al conseguir sólo 4,450 votos en todo el estado, en el proceso electoral del pasado primero de julio. Lo único que pudieron rescatar fueron algunas regidurías, entre ellas una en el Cabildo de Tampico, que quedaría en el limbo al confirmarse la expulsión de Alberto Sánchez Nery de las filas perredistas, lo que podría abrir las puertas para que un militante activo y reconocido como tal por ese partido pudiera pelear la posición.

A esta historia le faltan aún muchos capítulos. Pero por lo pronto, seguiremos hablando del PRD y de este trío de tres.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.