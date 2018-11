EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

José Manuel: “Ni ‘padrinos’, ni hilos conductores”

JOSÉ MANUEL FLORES MONTEMAYOR empezó ayer a tomar los hilos del control de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Reynosa, y en sus primeras audiencias recibió a los periodistas de Reynosa y la región, con quienes dialogó y habló de su experiencia en el manejo de esa área y su trabajo profesional con los ex gobernadores TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ.

Y naturalmente, de su paso por la Dirección estatal de Comunicación Social del DIF, en los tiempos de la señora ADRIANA GONZÁLEZ de HERNÁNDEZ FLORES.

Y de entrada, es tajante:

“Aquí no hubo ‘padrinos’ ni hilos conductores que intercedieran a mi favor para asumir esta responsabilidad en Reynosa”.

Y acota:

“En mi trabajo para los Gobiernos [y aquí hay que mencionar que también laboró como jefe de prensa en los Ayuntamientos de ciudad Victoria de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y OSCAR ALMARAZ SMER], nunca -subraya- nunca tomé un peso ajeno”.

Y sostiene:

“Son falsas las especulaciones que me atribuyen haber lucrado con recursos ajenos. Nunca -insiste- nunca toqué un peso ajeno a lo largo de mi carrera profesional como funcionario de Comunicación Social”.

Y vuelve al tema:

“Yo no llegué al Ayuntamiento de Reynosa por la intercesión de algún ‘padrino’. No quiero ser presuntuoso, pero mi designación derivó de un análisis de perfiles; mis 20 años de experiencia como Comunicólogo y mi trabajo en las distintas áreas del quehacer público me recomiendan. De allí derivó la invitación a integrarme al Ayuntamiento de Reynosa”.

FLORES MONTEMAYOR, quien en la Administración de EGIDIO TORRE fungió como segundo de a bordo del titular de la Coordinación General de Comunicación Social, GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA, asegura ser “un hombre de retos”, y bajo esa definición opina que Reynosa, la ciudad más importante de Tamaulipas, “es un reto, ¿pero qué sería la vida, sin retos?”, se pregunta, al tiempo de mostrar entusiasmo por manejar el área de Comunicación Social de este puerto fronterizo.

Y no duda:

“Reynosa tiene una excelente mujer como Presidenta municipal: es muy activa, muy energizada, organizada y tiene una visión muy clara de su proyecto para la ciudad, además de poseer información al minuto de lo que sucede en esta frontera”, afirma.

“Lo que falta hacer -dice- es transmitir a la comunidad el tamaño de su obra pública, pues creo que con todo lo que se ha transmitido, ha faltado dimensionar adecuadamente su obra en la conciencia social”.

Y precisa:

“Yo vengo a hacer sinergia con los medios de comunicación y con los periodistas, para que la obra de la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ se dimensione en su exacta proporción”.

Y va más allá:

“Aspiro -dijo-, a que los 150 mil ciudadanos que votaron por su reelección en los comicios del 1º de julio, queden convencidos de que fue un acierto sufragar por su refrendo como alcaldesa. Y aspiro también -subraya- a que los otros 150 mil ciudadanos que no votaron por ella, acepten que se equivocaron, pero que hay oportunidad de rectificar y dar un voto de confianza a la Administración de la alcaldesa MAKI ORTIZ”.

“Eso es lo que me propongo”, sustenta: “Que el trabajo de Comunicación Social trasmita con toda fidelidad a los reynosenses el enorme esfuerzo de un Equipo de Trabajo por convertir a Reynosa en la mejor ciudad para vivir, y ese equipo lo encabeza la doctora MAKI ORTIZ”.

“Ese es el reto”, añade.

Detrás de un pequeño escritorio en una de las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, JOSÉ MANUEL recibe, uno tras otro, a los periodistas de Reynosa y de la capital. Con todos dialoga, intercambia saludos, palmadas y bienaventuranzas.

Y tras admitir con una sonrisa que hay críticas contra su designación, acepta de muy buen grado:

“Es que no soy monedita de oro”, aunque asienta que no todas las decisiones asumidas en su momento por su oficina, en el pasado, fueron determinaciones suyas:

“Solo fuimos conducto”, cierra la conversación.

A propósito de Reynosa, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, pone a disposición de los padres cuyos hijos cumplen de 1 a 12 años en el presente mes, La Ciudad de las Familias Felices, parque temático único en Reynosa, para que en compañía de sus seres queridos festejen su onomástico en una mega fiesta.

A través del programa municipal Cumpleaños del Mes, los niños registrados disfrutarán sin costo alguno para sus papás, de juegos, piñata, concursos, show de payasos, pastel y refrigerio entre otros detalles propios de la fiesta infantil, el próximo 30 de noviembre de 15:30 a 19:00 horas.

En este sentido, todos los interesados podrán ser inscritos en las oficinas del parque antes mencionado cerrando el período el lunes 26 en horario de 8:00 a 15:00 horas, presentando el adulto identificación oficial con foto y acta de nacimiento del menor.

Todos los niños participantes en este esquema recibirán un regalo de la doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, mientras disfrutan con sus familias de los juegos, presentaciones e instalaciones especializadas como: Bomberos, Hospital, Policía, Restaurant, Alcaldía, Tienda, Pinta Caritas, Cocineta, Comedores, Disco, Hotel en Incendio, Banco, Renta de Autos y Estación de Gasolina.

Por asociación de ideas, la Presidencia Municipal que encabeza la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, pone a disposición de los reynosenses programas especializados de atención trabajando de la mano de los diversos órdenes de Gobierno, entre ellos, destacan el Seguro Popular y Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Su afiliación es gratuita y puede realizarse en las instalaciones del Ayuntamiento. En lo que respecta al Seguro Popular, la Secretaría de Salud instaló un módulo para la recepción de documentos: identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio.

El servicio de salud y protección social antes mencionado, ofrece atención integral en urgencias médicas, esquemas de vacunación, diagnóstico, tratamiento y medicamentos para una amplia gama de padecimientos, entre otros beneficios.

Un esquema de seguridad social que protege a la población en situación de vulnerabilidad, carencia o pobreza ante el fallecimiento de la madre, es el Seguro de Vida para Jefas de Familia; los interesados pueden acudir a la Secretaría de Desarrollo Social en el tercer piso del Palacio Municipal.

Desde otra perspectiva, deje decirle que en el marco de la clausura del Tercer Encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia efectuada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, el Presidente municipal JESÚS NADER NASRALLAH reconoció la participación ciudadana para la presentación de acuerdos que contribuyan a la construcción de escenarios de paz y desarrollo.

El jefe de la comuna destacó que la mesa de seguridad del sur de Tamaulipas sirvió de modelo para la presentación de un caso exitoso, donde se ha logrado recuperar la seguridad y ofrecer entornos que permiten la reintegración de la sociedad.

“Afortunadamente llegamos a estar en segundo lugar nacional en materia de seguridad, de acuerdo a la precepción ciudadana y en este momento nos ubicamos en el cuarto sitio; lo que sin duda, es el resultado de un trabajo y estrategia correctos, y de los buenos liderazgos y decisiones de quienes coordinan la mesa de seguridad en la zona sur de Tamaulipas”, expresó.

Antes de la ceremonia de clausura, encabezada por el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, RENATO SALES HEREDIA y por el Procurador de justicia en Tamaulipas, IRVING BARRIOS MOJICA en representación del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el jefe edilicio tomó parte de la reunión plenaria que las 30 mesas de seguridad participantes realizaron en el segundo y último día de este encuentro nacional.

Ahí, los representantes de 16 entidades de la República plantearon particularidades de cada región e intercambiaron experiencias para mejorar las estrategias en el rubro de la seguridad pública y la recuperación de la paz social.

Durante la ceremonia de clausura, el Director general de México SOS y Coordinador de la red nacional de mesas de seguridad y justicia, ORLANDO CAMACHO NACENTA, reconoció el trabajo y resultados de la mesa de seguridad de Tampico, Ciudad Madero y Altamira; y exhortó a la sociedad y gobierno a continuar impulsando las acciones que garanticen un futuro de mayor bienestar para todas las familias.

“Tenemos el gran compromiso de asumir la responsabilidad de crear un México que se desarrolle en plenitud, donde cada persona, cada familia y cada niño cristalice su prospectiva de un futuro valiente, alegre e inteligente; basta ya de tener una discapacidad profesional y logremos transformarla en una gran virtud que es precisamente la plenitud de las personas”, dijo.

De otro lado, en Matamoros el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ afirmó que este puerto fronterizo alineará sus proyectos urbanísticos, barriales, de vivienda y de movilidad urbana con la agenda nacional prevista para el Plan Nacional de Desarrollo que habrá de ejecutar el Presidente Electo de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En presencia de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, delegado federal en Tamaulipas del gobierno federal electo para el periodo 2018-2024 y del Dr. ARMANDO ROSALES GARCÍA, futuro subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU- el Presidente Municipal inauguró el Foro de Desarrollo Regional, Urbano, Barrial y de Vivienda, Política Metropolitana y Política de Suelo ¿Cómo nos vemos en 2024?.

El diseño de este foro, realizado bajo una visión prospectiva, multidisciplinaria, holística e incluyente proveerá a todos los aquí presentes la oportunidad de visualizar, proyectar y ejecutar, bajo el trabajo y enfoque de cada quien, y en el ámbito de su participación, sus futuros proyectos de desarrollo regional, urbano, barrial, metropolitano, de vivienda y movilidad, que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 nos plantea, manifestó.

LÓPEZ HERNÁNDEZ agradeció a los ponentes, su presencia en Matamoros “sus exposiciones nos permitirán acrecentar y enriquecer nuestros enfoques técnicos y académicos, al mismo tiempo que visualizamos hacia dónde va nuestra nación en este ámbito en los próximos 6 años”.

La primera exposición con el tema “El Desarrollo Regional como Instrumento de Planeación Urbana Sustentable”, estuvo a cargo de la arquitecta GLORIA ESTELA GARCÍA FONSECA y de ALEJANDRO PUEBLA GUTIÉRREZ, teniendo como moderadora a la Dra. MÓNICA ZGAIB.

En esa mesa de trabajo se destacó la importancia que representa la frontera norte para el país, por este motivo los proyectos que deben instrumentarse deben ser de carácter regional y evitar ver como competencia a los municipios cercanos.

Considero, dijo GARCÍA FONSECA que los municipios fronterizos deben focalizar sus necesidades y tratar de accionar las acciones en las zonas identificadas como vulnerables y empezar a desarrollarlas de manera sustentable.

A propósito de Ayuntamientos, por segundo año consecutivo, la Secretaría de Gobernación (SeGob), a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), entregó al presidente municipal ENRIQUE RIVAS, un reconocimiento con mención especial para Nuevo Laredo por obtener en Tamaulipas el mayor número de indicadores en el parámetro en verde en la aplicación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) 2018.

La entrega se llevó a cabo en el Salón Revolución del Conjunto Bucareli, donde presidió el evento ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, coordinador del INAFED, y HERMILIO GARZA PALACIOS, jefe de Unidad de Política Interior y Análisis de Información de la SEGOB en representación del Secretario de GOBERNACIÓN, ALFONSO NAVARRETE PRIDA.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, felicitó a los alcaldes por su destacada participación y mencionó que el objetivo de la ADM2018, es fortalecer capacidades y atribuciones que marca el artículo 115 Constitucional, para que los gobiernos cuenten con herramientas que puedan ayudar a lograr una eficiente gestión y mejor desempeño de los servidores públicos.

El programa abarca diferentes ejes temáticos como Desarrollo Territorial, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo Institucional, entre otros; y este año participaron 725 municipios de 28 entidades federativas, de manera voluntaria.

En otro tema, la Dirección de Mediación del Gobierno de Tamaulipas, capacita a la Barra de Abogadas de Ciudad Victoria en materia de mediación, a fin de que se incorporen a la práctica de esta nueva herramienta que ofrece la justicia alternativa.

Lo anterior gracias al Diplomado que se puso en marcha este la tarde de este miércoles en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Este diplomado, informó la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, GLORIA GARZA, está proyectado para terminar el próximo 21 de febrero de 2019.

En su mensaje durante la inauguración del diplomado, GLORIA GARZA explicó que “la mediación es un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, para ayudar a que dos o más personas o instituciones, encuentren la solución a un conflicto de manera pacífica”.

A su vez, GLORIA GARZA destacó la importancia de que cada vez más profesionales del Derecho estén inmersos en esta nueva vía de solución de conflictos por la vía pacífica.

“Lo trascendente de este Diplomado, en este momento, es entender que la Mediación no es una manera de administrar justicia, ni tampoco es un método sustitutivo del proceso judicial, sino que es un sistema en sí, para la solución de conflictos, que puede, eso sí, ser complemento de un proceso judicial y que permitirá que concluya el mismo, minimizando los efectos negativos que este provoca entre las partes”, agregó GLORIA GARZA.

Por cierto, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, clausuró y suspendió actividades del banco de materiales de la empresa Triturados Cedral S.A. de C.V., ubicada al norte de la carretera Juan Capitán El Chihue, a la altura del kilómetro 10.5 Ejido San Francisco.

La clausura fue derivada de la violación al Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.

Personal de la dependencia estatal de la Subsecretaría del Medio Ambiente y el Departamento Jurídico colocó los sellos de clausura en la maquinaria trituradora, en el equipo y a la entrada del lugar, para garantizar la suspensión de actividades.

Del banco se extraía material pétreo consistente en caliza, para triturarlo y producir grava y arena para su comercialización.

Durante el operativo se colocaron los sellos de clausura a 2 excavadoras y 1 cargador frontal caterpillar.

Concatenando temas, Agentes del Ministerio Público de las Unidades Generales de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, acudieron al taller “Actualización para Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal.

La Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, por medio del Instituto de Capacitación Técnica y Profesional (INCATEP), llevó a cabo la capacitación con la finalidad de consolidar sus conocimientos para hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones, observando en su actuación nuevas técnicas para la investigación científica de los delitos, bajo los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo y honradez.

Con la implementación de estas actividades académicas el Gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría General de Justicia, refrenda su compromiso para continuar ofreciendo un servicio de calidad a favor de la sociedad tamaulipeca, contando con servidores públicos capacitados.

Por cierto, en el marco del Día Internacional de la Pesca, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) dio a conocer el nombre de los ganadores del “Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables 2018”, una vez que concluyó la etapa de recepción y análisis de las candidatas y candidatos presentados de acuerdo con la convocatoria nacional.

El Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables 2018, es un reconocimiento instituido por primera vez con el objetivo de reconocer los esfuerzos de pescadores, acuacultores, organismos e instituciones, cuyo trabajo ha propiciado buenas prácticas en la extracción, cultivo y producción de especies.

El organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), resaltó que a los ganadores se les entregarán los reconocimientos correspondientes el próximo 27 de noviembre.

La CONAPESCA explicó que en esta primera edición se recibieron 27 postulaciones de pescadores, acuacultores, instituciones y organismos especializados que presentaron sus trabajos desarrollados a favor de la pesca y la acuacultura sustentables y la conservación de especies de gran demanda en el mercado.

Además, se admitieron proyectos de investigación pesquera y acuícola, cuya aplicación ha propiciado buenas prácticas en la extracción o cultivo y producción de especies, lo cual se ha traducido en conservación, protección, aprovechamiento y restauración de los ecosistemas acuáticos pesqueros y acuícolas.

Por último, con el objetivo de intercambiar experiencias y difundir avances en investigaciones en temas de la Atención Plena y la integración de tecnologías en el Cuidado Holístico de Enfermería, se organizó el Tercer Congreso Internacional de la Facultad de Enfermería-Nuevo Laredo (FENL) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El evento titulado “Investigación en Enfermería: Hacia una nueva forma de cuidado”, fue inaugurado por el Rector de la UAT JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, acompañado por la Directora de la FENL, NOHEMÍ SELENE ALARCÓN LUNA.

Acompañaron también al Rector en la ceremonia inaugural, la Presidenta del Consejo Mexicano de Acreditación de la Enfermería (COMACE), CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ; el Director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCAyCS) de Nuevo Laredo, LUIS HERNÁN LOPE DÍAZ; y la conferencista, Dra. EDILAINE DA SILVA GHERARDI DONATO, de la Universidad de Sao Pablo, Brasil.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.