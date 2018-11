            < JR concilia, Renato Molina enciende la mecha

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Tamaulipas es uno de los puntales sobre el que descansará la estrategia del Partido Nueva Alianza de recuperar su registro nacional, dado que es uno de los 21 estados donde logró al alcanzar el 3 % de la votación total en los pasados comicios del 1 de julio y con ello conservar su registro estatal.

A partir de esa base, empieza una larga trayectoria de reconstrucción que le permita jugar en mejores condiciones en 2021 cuando se disputarán 13 gubernaturas y serán las intermedias federales, además de otros comicios locales.

El magisterio enfrenta también a partir de ahora su reconstrucción sindical con la renuncia de Juan Díaz de la Torre, las advertencias de Elba Esther Gordillo de retornar al liderazgo aunque sea a través de un tercero.

La fuga de votos de Nueva Alianza para apoyar a MORENA le costó perder el registro nacional y ahora habrá que ver si esos sufragios se van definitivamente al partido guinda o regresan al albiceleste, con o sin Gordillo.

El año próximo se torna muy indefinido porque los partidos tendrán un ensayo dentro del nuevo sistema político electoral y como los puestos que se juegan son muy pocos y modestos, salvo una gubernatura la de Baja California.

Por lo pronto los estados con los que cuenta por ahora con estructura y reconocimiento legal además de Tamaulipas son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

2.- Mientras son peras o son manzanas ante la falta de precisión del Plan de Paz y Seguridad planteado el miércoles pasado por el Presidente Electo, ha propiciado “derrapes” y encontronazos entre los propios morenistas. La amenaza del senador Feliz Salgado Macedonio a los gobernadores de desaparecer los poderes en las entidades que no se ajusten a las políticas del próximo gobierno, despertó la respuesta inmediata de la Presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien tuvo que declarar que esa no es la postura ni de López Obrador, ni de MORENA.

Y en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal en una entrevista explicó que en la mesa del gabinete de seguridad (que se han venido realizando en los últimos años) serán presididas por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca o por el Secretario General de Gobierno en su representación y él, como coordinador de las delegaciones federales será un elemento más en esas interacciones, donde hay el propósito común de devolver la paz a Tamaulipas.

En otra oportunidad JR especificó que había que esperar a las Reformas Constitucionales que el caso amerita y que a partir de esa propuesta manifestar alguna inconformidad si la hubiere, pero que hasta ahora no hay motivo alguno, los gobernadores siguen conservando el mismo peso político y factor de decisión.

Después de estas afirmaciones un tanto conciliatorias por parte del futuro Coordinador de Delegaciones (Gómez Leal), cuando podíamos pensar que los señores gobernadores estaban adelantando juicios, ahí tiene Usted que ¡Nooo! Y Renato Molina recién ratificado y presentado ante la prensa nuevamente como Delegado de Organización del CEN de Morena en Tamaulipas, este sábado en la zona sur, le vino a echar más gasolina al fuego, al precisar que “son ellos (los super delegados) de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los encargados de supervisar la correcta administración de los recursos públicos, así como ser la voz del Presidente de la República ante las Fuerzas Armadas, pues es él solamente quien tiene autoridad para llevar a cabo tal acción, “no los gobernadores”, precisó.

Lo que si nos queda claro como observadores es que hay una ausencia de coordinación entre los morenistas, que no hay respeto entre ellos a jerarquías y a sus propias instituciones e investiduras, además del episodio que acabamos de describir están otros, por ejemplo que Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado no está haciendo su chamba de pastor, los senadores andan sueltos, pregúntele a Salgado Macedonio. También queda claro que no hay el diálogo que debiera entre Monreal y la Presidenta de MORENA, se palpó cuando la propuesta de desaparecer las comisiones bancarias y Doña Yeidckol también tuvo que salir a dar la cara y aclarar que la iniciativa no fue acordada con el partido y es éste el que debe marcar las líneas a seguir en el Poder Legislativo, pero ahí tiene Usted posteriormente el revire de Monreal, en febrero entrará al pleno para su aprobación la iniciativa que tiene ver con las comisiones bancarias, en fin.

NI CLARA NI PRECISA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD .- El plan de paz y seguridad planteado el miércoles pasado por el Presidente Electo Andrés M. López Obrador, preocupa no sólo a gobernadores, sino a la sociedad debido a que es impreciso, si bien algunos empresarios han dicho que hay que esperar para ver su operación. JR José Ramón Gómez Leal salió al frente aclarando que los gobernadores conservan su mismo peso político y autoridad.

Todo esto luego de que once mandatarios panistas entre ellos Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, se manifestaron en un desplegado y en eventos públicos en sus entidades, intranquilos porque no se habla de fortalecer a las policías estatales, ni cómo será tratado el tema de los penales, que es un serio problema en el país y donde Tamaulipas ha protagonizados episodios con impacto en la población externa.

A nuestro ver el concepto de Guardia Nacional que se presentó no era precisamente el que pretendía el Presidente Electo, sólo que a la hora de la realidad tuvo que aceptar que no se puede prescindir de la actuación de los uniformados de Marina y Ejército, y para no verse mal cancelando la nominación se dejó el nombre, pero sometido al ejército, operado por el mismo y la visión ciudadana es que se trate de más de lo mismo, pero con otro nombre. Algo que por cierto da tranquilidad, es decir a la presencia militar, se temía no contar con su respaldo.

Pero en la contraparte los “chairos” y demás seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional mostraron sorpresa y descontento porque se daba por hecho que los militares regresarían a los cuarteles y sería otra la estrategia.

Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, explicó que los efectivos de la Guardia Nacional provendrán de las fuerzas Militar y Naval, además de la actual Policía Federal, y…adicionalmente se convocará a civiles a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos. Es de suponer que en esta parte última es donde <caben> los elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas.

Desde el planteamiento hay un desdén, eso es perceptible sobre todo en un nuevo gobierno que quiere desaparecer todo el pasado, sin previa selección de rescatar o conservar lo que contribuya en este caso a resolver el problema de inseguridad.