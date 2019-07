Tendencias

Oscar Contreras Nava

JR: Habrá más despidos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por despedir a miles de trabajadores de las dependencias federales; por eliminar subsidios y apoyos para los niños con cáncer, mujeres violentadas, guarderías y hasta los recursos para las ONGs que ayudaban a los inmigrantes.

Su sello es el de la desgracia, el abandono y es obvio que su destino será el fracaso por su falta de resultados.

No ha podido arrancar el aeropuerto de Santa Lucía, ni el Tren Maya ni mucho menos la Refinería Dos Bocas, siendo estos sus tres principales proyectos prioritarios que simbolizarían al gobierno de la 4T y todo porque no son factibles, no cumplen con la ley y los estudios ambientales.

Y ahora AMLO llora y dice: “¡si nosotros somos el pueblo, si nosotros surgimos del pueblo, si nosotros no somos rateros! ¡Que vayan a protestar y que vayan a reclamarle a los que se dedicaban a saquear… no a nosotros!”.

¿Qué les parece?

Pues mal, porque esto a un presidente de la República no le corresponde decirlo, pero no es más que el reflejo de su estado de ánimo y vemos que se siente frustrado para realizar sus caprichos, perdón, sus proyectos prioritarios.

Pero eso de que “¡vayan a reclamarle a los que se dedicaban a saquear… no a nosotros!” resulta infantil porque siendo el omnipotente y gran presidente de México pues no lo refleja, pero si la debilidad que tiene para gobernar.

AMLO cree aún que anda en campaña y es necesario que consulte un psiquiatra para que lo ubique. Porque no se da cuenta que sus caprichos no puede hacerse no más porque sí, no más porque se le ocurrieron.

Ya que si no tiene el consenso de la gente, de los empresarios y los estudiosos del tema, pues no se llevarán a cabo. Es necesario que replanteen sus proyectos prioritarios y no se aferre a lo que no puede realizarse.

Porque los dictadores son los únicos que cumplen sus caprichos por encima de los expertos, de la ley y del pueblo, y aunque niegue que no lo es… ya se ve que se expresa como si lo fuera y esto es preocupante.

AMLO está desesperado y puede cometer errores que perjudiquen al pueblo que lo llevó a Palacio Nacional y sí cree que acabará la corrupción solo entregando una cartilla o como lo dijo ayer en Chiapas:

“¿Saben cuándo se acabará la corrupción?, cuando logremos estigmatizarla, es decir, que sea algo feo, fuchi, guácala”… ¿Qué tal, eh? ¿Podrá?…

Pero bueno, el súper delegado JR Gómez informa que continuarán los despidos de las delegaciones federales en Tamaulipas, como parte de las medidas que se aplican para llevar a cabo la Austeridad Republicana.

JR no sabe cuántos serán, ni cuándo lo harán, y para zafarse de cualquier acusación aseguró:

“A mí no me corresponde despedirlos o contratar a nuevo personal, pero lo que sí es un hecho es que no se ha afectado la operatividad en Tamaulipas de las dependencias federales”.

Sin duda que con esto JR se excluye de cualquier señalamiento, ya que anda tratando de apoderarse de MORENA para ser candidato al gobierno estatal en las próximas elecciones y esto pudiera afectarle en su carrera política.

Por cierto, el Oficial Mayor de la SEP, Héctor “El Guasón” Garza González, quien también anda en una abierta campaña por posicionarse en el estado, nos informan que lleva apadrinadas hasta el momento más de 10 generaciones de alumnos de diversos niveles educativos.

Y si usted conoce algún grupo de estudiantes que están a punto de graduarse avíseles que si invitan al “Guasón” como padrino es seguro que acepte, les pague la fiesta, los anillos y hasta la publicación de su graduación en los medios impresos.

Punto final. El dinosaurio del PRI, Enrique Cárdenas del Avellano, ha vuelto a las andadas y ahora lo hace siendo enlace en Tamaulipas de Alejandro “Alito” Moreno, quien será el próximo dirigente nacional del tricolor después de que acabe la faramalla del proceso interno.

De igual manera, Alejandro Etienne, Pepe Benitez y Luis Enrique Arreola forman parte del equipo que promueve al ex gobernador de Campeche y quien fue impuesto por Enrique Peña Nieto.

Con esto se confirma que el ex gobernador Egidio Torre Cantú sigue controlando al PRI de Tamaulipas desde su palacio en San Pedro Garza García y cómo vemos lo lleva de nuevo con gran éxito rumbo al fracaso. Ni más ni menos.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx