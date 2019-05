HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

JR, ¡MENOS QUE UN CERO A LA IZQUIERDA!

Al paso del tiempo se ha develado quien es quien en el equipo del presidente de la república. Y entre ellos, uno de los peor evaluados, en Tamaulipas, es José Ramón Gómez Leal, el JR, y quien se desempeña como delegado federal en esta entidad norteña, aunque algunas voces aseguran que el fin de su permanencia en el cargo está cerca, muy cerca, y ello implica que su fin en la nómina federal no le habría durado más de seis meses.

Y es que no podemos perder de vista que antes de la elección, José Ramón se pavoneaba con aquella gracia que da el saber, o creer, que se tiene el poder y que se puede pasear por todos los confines de Tamaulipas, ofreciendo trabajos, contratos de obras y beneficios, asegurando que todo peso de inversión federal que se gastara en nuestra entidad habría de pasar por sus manos. Y entonces grupos de personas necesitadas de empleo, alcaldes deseosos de llevar obras a sus municipios, políticos deseosos de ser candidatos por MORENA y después diputados, todos, buscaban a JR para pedirle, como un niño cada fin de año le pide a Santa Clos.

Pero el escenario para él, para JR, ha cambiado diametralmente en los últimos días. Y entonces ese que iba a mandar, ese que iba a repartir dinero a manos llenas, ese que era el mesías de los nuevos empleos, simple y sencillamente hoy brilla por su ausencia. Ni se le ve, ni se le escucha. Y no todo es su culpa. Me parece que a JR no le dijeron bien como iba a operar el presidente su cargo. Y tampoco le dijeron que esperaban de él en el Palacio Nacional. Y entonces en todo ello falló el JR. Y hoy nadie quiere ni recibirle las llamadas, ni él presidente, y todo ese capital político hoy no le daría ni para ganar un concurso de reina de la primavera en un jardín de niños.

Simplemente, todos -políticos y no políticos- dejaron de creer en él y ya nadie lo busca ni para que le invite una bebida. Al JR hoy sólo le falta que lo despidan de la chamba pública, que no falta mucho porque en los hechos ya no lo toman en cuenta: ni el presidente le llama ni el presidente le toma las llamadas. Bueno, ¿a que grado ha sido el desprecio presidencial para el JR? Imagínese que ni siquiera se le permitió poner a su secretaria de confianza en la oficina que comanda. De ahí para adelante ya podrá Usted imaginarse.

Y es que este es el problema de creerse más de lo que somos. Y de saber que sabemos más que los demás. Si el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, ya le presentó su renuncia al presidente porque ha preferido los consejos y versiones del secretario de Hacienda, Carlos Urzua, que puede esperar JR a quien le ha faltado experiencia política y sobrado soberbia lo que hoy lo tiene en las tristes condiciones laborales y políticas en que lo tiene.

Dolorosamente, José Ramón Gómez Leal ha aprendido que el prometer no empobrece y el dar es lo que aniquila. JR ha perdido mucho, de eso no queda duda, pero lo más lamentable es que al reynosense hoy lo desprecia el presidente, los morenistas de Tamaulipas y muchos ciudadanos de Reynosa, lo que podría equivaler a que él será acusado de ser el responsable de la debacle de MORENA en Tamaulipas, ya lo verá Usted. JR pagará los platos rotos en la elección del próximo dos de junio, aunque en el fondo a él no lo hayan dejado, siquiera, meter las manos al proceso electoral, y menos cuando el enfrentamiento entre Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal, pesos pesados de la política morenista y nada que ver con el peso mosca de JR quien no ha visto la suya y se encuentra prácticamente contra las lonas.

Fue tal la inexperiencia de JR que Igual se sentó con agricultores tamaulipecos, como se ha sentado con otros grupos sociales y económicos de Tamaulipas, y no ha pasado nada. Absolutamente nada, con nadie. A ninguno les cumplió.

Tampoco no podemos perder de vista que MORENA en Tamaulipas fue prácticamente asaltado por los priistas lo que tampoco fue totalmente culpa de JR, aunque si fue su responsabilidad tratar de establecer puentes con ellos intentando asustar a sus adversarios políticos, lo que evidentemente no sucedió. Al contrario. Hasta un ataque de hilaridad provocó la chamaqueada que por todos lados le dieron a este inexperto joven e intento de político conocido como JR, para quien, lamentablemente, hasta aquí llegaron sus sueños y ansias de ser gobernador de Tamaulipas, porque ya demostró que, con su inexperiencia, no pasará de haber logrado lo que ya logró en política, y ahora, seguramente, regresará a los negocios que le han sido confiados y heredados por su familia a ver si ahí si logra dar mejores resultados.

1. El regreso de la violencia al corazón del estado de Morelos, el Zócalo de Cuernavaca, da una idea de que la violencia es un tema que ya se le salió de las manos al Gobierno Federal y tiene alcances que verdaderamente dan terror: Guanajuato, Veracruz, la Ciudad de México y Morelos, están cambiando el mapa de la violencia en México ante la pasividad de autoridades que no sabemos si no pueden, no saben o tienen miedo a resolver el problema.

