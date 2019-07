EL INFILTRADO…

¡¡ JUAN COLLADO ABOGADO DE LOS SAQUEADORES DE MEXICO!!

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

,. – La Máquina Anticorrupción

.- JUAN COLLADO, ABOGADO DE LOS SAQUEDORES DE MEXICO

Sean Ustedes Bienvenidos….

Vamos con el humor: * La Máquina AntiRobo *

Y Dice Así: Cinco japoneses inventaron una máquina que atrapaba ladrones la pusieron a funcionar y en menos de 30 minutos atrapó 25 ladrones: — La vendieron en Francia y en menos de 20 minutos atrapó a 17 ladrones, Italia también la compro y en 15 Minutos atrapó a 20 ladrones, Claudia Sheinbaum la compra, la instala en la Ciudad de México Y en menos de 5 minutos,, -¡¡¡ Se robaron la máquina !!! 🙂 🙂 🙂

”JUAN COLLADO, ABOGADO DE LOS SAQUEDORES DE MEXICO ”

Acusado formalmente de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita JUAN COLLADO MACELO esposo de la actriz YADHIRA CARRILLO, un sujeto que invita a la boda de su hija al expresidente y ahora bailarín ENRIQUE PEÑA NIETO que no es nada comparado con la presencia de JULIO IGLESIAS que estuvo en calidad de contratado por una módica cantidad de dólares, para cantar a dúo con el mismísimo JUAN COLLADO, qué es lo que tiene que hacer uno para invitar a la boda de su hija o a la hora que usted quiera a JULIO IGLESIAS?, pues tener mucho dinero y poder. Fue quien llevó el divorcio de ENRIQUE PEÑA NIETO con ANGELICA RIVERA también defendió a algunos de los personajes más oscuros de la política mexicana entre ellos el ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI y el dirigente del sindicato petrolero CARLOS ROMERO DE CHAMS, RAUL SALINAS DE GORTARI acusado por lavado de dinero y homicidio, también el grupo de ex gobernadores priistas encarcelados por actos de corrupción durante el sexenio pasado como el quintanarroense ROBERTO BORGE ANGULO y el tamaulipeco EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, defendió al ex gobernador de Quintana Roo MARIO VILLANUEVA MADRID preso por sus nexos con el narcotráfico y lavado de dinero así como ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ el operador financiero del ex gobernador chihuahuense CÉSAR DUARTE JÚAREZ acusado de haber desviado cientos de millones de pesos del erario para financiar las campañas del PRI en 2016, a quienes cobro verdaderas fortunas en dólares sin resultados favorables y que hoy siguen en prisión, también ha sido abogado de EDUARDO FERNÁNDEZ expresidente de la comisión nacional bancaria y de valores acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza después de acusar a LINO KORRODI, en su lista de clientes también se encuentra EDGARDO CODESAL el director de los árbitros mexicanos implicado en las grabaciones telefónicas ilegales de su homólogo FELIPE RAMOS RIZO, también figura en su larga lista de personajes obscuros al fallecido ex procurador de la entonces procuraduría general de la república MARIO RUIZ MASSIEU acusado igualmente de lavado de dinero.

COLLADO MOCELO exhibió su influencia y su poder el pasado 18 de mayo durante la boda de su hija María del Mar Collado cuando reunió al grupo priísta que dirigió el país el sexenios pasados marcados por reiterados escándalos de corrupción, al evento acudieron el propio PEÑA NIETO, también MARIO FABIO BELTRONES, AURELIO NUÑO MAYER, ALFREDO DEL MAZO MAZA, ENRIQUE OCHOA REZA, JOSÉ NÁRRO ROBLES, ROSARIO ROBLES BERLANGA, CLAUDIA RUIZ MASSIU, así como los exgobernadores ERUVIEL AVILA VILLEGAS, CARLOS ROMERO DE CHAMPS Y DIEGO FERNÁNDEZ DE CEBALLOS entre otros. JUAN COLLADO heredó de su padre la cadena de casas de empeño prenda oro y que se funcionan en diciembre del 2015 con libertad servicios financieros S.A de C.V. Propiedad de CARLOS SALINAS DE GORTARI y ENRIQUE PEÑA NIETO, donde JUAN COLLADO desvío ilegalmente fondos de Caja Libertad a distintas entidades mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por medio de un esquema operativo para lavar dinero. Los recursos se habrían triangulado a España y al paraíso fiscal de Andorra.

El caso JUAN COLLADO apenas inicia conforme avance el juicio se irán acumulando cargos qué tiene que ver con otras empresas con las cuales tiene vínculos ligadas tal vez al narcotráfico muy probablemente porque se hace un nexo con los hermanos Borgia, empresarios de juegos que tienen la casa de juegos big bola, que estaba ligada la caja libertad y que tienen que ver con las operaciones de oceanografía.

Notas del Infiltrado:

1.- La UAT concluyó la elaboración del libro “Flora nectaropolinífera del Estado de Tamaulipas”, documento que está dirigido a fortalecer la actividad económica del sector apícola, pero sobre todo, busca sensibilizar a la población sobre el cuidado de las abejas y sus entornos naturales.

2.- Efectúan en Altamira Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de

Integración de los Municipios a los Sistemas Estatales de Anticorrupción

*Se presentó la Plataforma Informática “Estándar Ético de la Abogacía’’

La del Estribo:

Un Regio iba con su novia paseando y pasa por el frente de un restaurante, y su novia dice:,,¡Humm que rico olor!!..Y el Regio le contesta :,, ¿Quieres pasar de nuevo?

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

Para contacto te dejo mi correo: [email protected] [email protected]