EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Juanita Sánchez: “Mis palabras son mis acciones”

Congruente entre el decir y el hacer, la candidata del Partido Acción Nacional a diputada local por el 4º distrito, JUANITA SÁNCHEZ, expresó su voluntad política de legislar sobre problemas tan básicos como el transporte público y turnos vespertinos en escuelas primarias, hasta temas de mayor envergadura como la restitución presupuestal para las Estancias Infantiles, o la reposición de participaciones federales para que el gobierno estatal siga impulsando el crecimiento en beneficio de los tamaulipecos.

Fresca, jovial y con una personalidad impresionantemente natural, la candidata de Acción Nacional compartió la dinámica de sus propuestas con el gremio periodístico de Reynosa, durante un almuerzo en el que dejó constancia de su optimismo de cara a la elección local del 2 de junio, al sustentar que la ciudadanía muestra confianza en su experiencia:

“La ciudadanía me conoce, sabe que como gestora soy incansable y que como promotora de leyes mi interés se centra en la familia, porque al tener mejores familias, tendremos una mejor sociedad”, afirmó, al anunciar que promoverá más acciones que protejan a la niñez y a la familia, “pero sobre todo, no descansaré hasta que el Congreso apruebe sanciones más severas contra quien ejerza violencia contra la mujer… y en casos de feminicidio -subrayó-, buscaré que la Fiscalía general promueva penas como mínimo de 40 años”.

Rodeada por reporteros, columnistas, fotógrafos, camarógrafos y conductores de radio y televisión, la candidata del PAN se pronunció a favor de que el Gobierno del Presidente LÓPEZ OBRADOR pague y sostenga a las corporaciones federales que ejercen funciones de seguridad pública en Tamaulipas, aunque estuvo de acuerdo en que el gobierno estatal “apoye” a ese gasto, pero sin descapitalizarse como sucedió en el gobierno anterior.

Al mismo tiempo, hizo votos porque el gobierno federal restituya el presupuesto de las Estancias Infantiles, pues afirmó que la cancelación de ese rubro presupuestal afectó particularmente a madres solteras o matrimonios que trabajan, pues dejaban sus hijos en manos especializadas en las Estancias.

“Y ahora -dijo- el Gobierno de Tamaulipas tuvo que entrar en apoyo para sufragar ese gasto, y así no dejar solas a las familias que requieren el servicio de las Estancias para salir adelante”.

De otro lado y a pregunta expresa, la candidata a diputada JUANITA SÁNCHEZ reprobó el clima de confrontación política que alienta en videos ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURÁN, suplente del senador RICARDO MONREAL ÁVILA, al sustentar que Tamaulipas ya vive un clima de violencia exacerbado, para tener que soportar todavía los exabruptos del aspirante al liderazgo nacional de Morena.

“Tamaulipas no necesita que vengan a confrontarnos… ya bastante tenemos con la violencia que sufrimos en nuestras calles”, apuntó.

Y al precisar que “Gracias al Partido Acción Nacional Reynosa está viviendo la más grande inversión en obra pública, proporcionando más y mejores servicios a la ciudadanía”, JUANITA SÁNCHEZ aseguró que hay más apoyos directos al hogar y los jóvenes disfrutan de más incentivos a la educación.

“¡Y esto debe continuar!”, puntualizó.

“MI PROPUESTA”

Y al matizar su cercanía con la ciudadanía y el conocimiento de la problemática y las necesidades de la comunidad, JUANITA SÁNCHEZ se comprometió a gestionar más Centros de Cuidado Diario; recursos etiquetados para mantenimiento vial; más recursos para erradicar las aguas negras de la ciudad; impulsar un Plan Integral de Puentes Peatonales; turnos vespertinos en primarias; bandas de guerra para cada escuela y la promoción de empleo para que los vecinos del 4º distrito den mantenimiento a las plazas públicas.

Y al refrendar que “Mis palabras son mis acciones”, la candidata a diputada apuntó que ha trabajado para la ciudadanía legislando, gestionando apoyos, supervisando servicios, colaborando con la sociedad civil organizada e integrando a los tres niveles de gobierno a resolver unidos los retos que enfrentamos.

¡Ah!, también a pregunta expresa, JUANITA envió un mensaje a sus adversarios contenciosos, al mostrarse en la mejor disposición de acudir a un debate de ideas y propuestas, “pues tengo recursos para mostrar lo que he hecho en el Congreso, y la serie de propuestas que tengo para elevarlas a la Tribuna Legislativa”.

Y cuando se le preguntó sobre un rumor que corre en las calles de Reynosa, en el sentido de que está acumulando experiencia para convertirse en la sucesora de MAKI ORTIZ en la alcaldía, solo sonrió.

De otro lado y sin dar nombres, JUANITA SÁNCHEZ respondió que “el DIF está haciendo un excelente trabajo”, cuando se le preguntó si era factible pensar en una mujer para la Sucesión de CABEZA DE VACA en la Gubernatura.

Con ese mensaje subliminal, JUANITA ya expresó sus simpatías.

… ¡Piensa en MARIANA!

Al final y tras hacer “click” con los periodistas, la candidata a diputada posó con los comunicadores sociales para la gráfica del recuerdo.

En el almuerzo con la diputada se creó, en verdad, un verdadero clima de sinergia que retroalimentó la conversación con una buena dosis de empatía.

[-Entreparéntesis: @fgcabezadevaca tweetó:

Acompañamos a @MartinOrozcoAgs en la premiación del XXXIX Encuentro Nacional de Arte Joven y a la inauguración del recorrido por los atractivos de la Feria Nacional de San Marcos 2019 en de la Feria Nacional de San Marcos 2019 en #Aguascalientes, en la que #Tamaulipas es estado invitado-].

Aquí un paréntesis para refrendar que los candidatos panistas al Congreso ALBERTO LARA BAZALDÚA y GERARDO PEÑA FLORES, coincidieron en señalar que en esta campaña se ha venido trabajando para lograr un triunfo arrasador el próximo 2 de junio.

En ese sentido, se pronunciaron en la brigada de impacto que se desarrollara en la carretera a Matamoros, a la altura del acceso a la avenida Miguel Ángel, así como en el fraccionamiento Paseo de las Flores.

“Vamos a arrasar el día 2 de junio: el Gobernador ha hecho el trabajo suficiente como para darnos cuenta que esta elección es del PAN; nuestro Gobernador ha sido calificado como el número 5 en el país como uno de los mejores, ¿cómo no ser calificado como el mejor en Tamaulipas, su pueblo y Reynosa su tierra?”, dijo emocionado el candidato por el séptimo distrito ALBERTO LARA BAZALDÚA.

GERARDO PEÑA por su parte, externo que está motivado por la respuesta en todos los distritos, pero mejor aún porque sabe que los reynosenses ya decidieron y con ALBERTO LARA, no solo los obreros tendrán un digno representante, también lo será para la ciudadanía en general.

“Con BETO LARA estamos seguros que el triunfo en el séptimo distrito está asegurado, pero vamos más allá y les puedo decir que arrasaremos en las urnas”, patentizó GERARDO.

Por asociación temática le comparto que bastante entusiasta, alegre y en contacto con la gente, se le ve al candidato a la diputación local por el distrito 5 y abanderado por el Partido Acción Nacional JAVIER GARZA FAZ, al mantener una agenda bastante ocupada en su campaña proselitista.

GARZA FAZ se mantiene en una línea de propuestas, de diálogo con la gente, con propuestas que él mismo ha elaborado y con aquellas que entre los ciudadanos con los que platica a diario y su persona han desarrollado, porque está convencido de que al llegar al Congreso del estado -y lo tiene bien claro-, se convertirá en el representante de todos los ciudadanos de su distrito.

Al hablar con los ciudadanos JAVIER GARZA FAZ menciona: “Yo no soy un político más, soy un hombre de trabajo fuerte, desde muy pequeño mis padres me enseñaron que en la vida le va bien al que trabaja duro, con disciplina y constancia, agradezco a mi Partido Acción Nacional por la invitación que me hizo para contender en este proceso electoral, me sacaron del campo, de las tierras que trabajo desde muy temprano por la mañana hasta caer el sol, y por estar acostumbrado a eso, es que estoy seguro que llegaré al Congreso y estaré allá cuando así sea requerido, pero el resto del tiempo lo pasaré con ustedes, siempre en el territorio, dialogando y manteniendo el contacto constante con la ciudadanía a la que me debo”.

Este viernes 19, desde temprano se presentó en el balneario ‘Quinta Villa Marín’, en donde con un nutrido grupo de seguidores, saludó a los vacacionistas que se dirigieron ahí para pasar un rato de sano esparcimiento con familia y amigos, la gente lo escuchó con atención, le hicieron algunas peticiones que van enfocadas a mejorar los servicios públicos primarios, la seguridad, la atención con lactarios a madres que trabajan, entre otras.

De otro lado, deje decirle que literalmente abarrotado, el poblado y Playa la Pesca en el Municipio de Soto la Marina, lució pletórico de vacacionistas y paseantes. Miles disfrutan este Viernes Santo de este destino turístico de Tamaulipas

Este sábado de Gloria siguieron abarrotados los destinos de playa de Tamulipas. Así luce playa Miramar en Ciudad Madero.

Por cierto y antes de que se nos pase, ayer dio inicio la 191 edición de la Feria de San Marcos, la más importante de México. Tamaulipas es el estado invitado para mostrar a México y el mundo su riqueza cultural, gastronómica, económica y referencias como destino turístico privilegiado.

Mientras que en Matamoros, la coronación de la Reina del Mar IRINA BAEVA y el desfile de ella, con la presencia del Presidente MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, y esposa MARSELLA HUERTA de LÓPEZ y la Diputada Federal ADRIANA LOZANO, dieron mayor realce a esta temporada vacacional en este bello destino turístico del noreste tamaulipeco.

Por cierto, este mismo sábado en Matamoros, los candidatos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional #MORENA continuaron con su trabajo proselitista en busca del voto popular, en donde los ciudadanos manifestaron su interés de seguir apoyando al partido que desde que llegó al gobierno hace historia en México, al acabar con el huachicoleo, aplica un plan de austeridad y combate a la corrupción.

Así, los candidatos por los distritos 9, 10, 11 y 12, ELIFA GÓMEZ, JOSÉ ÁNGEL FRÍAS, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO y CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, en sus recorridos por las colonias populares, donde mantienen contacto directo con la población y a quienes exponen sus propuestas legislativas.

Automovilistas y peatones atienden con generosidad a los candidatos de MORENA, a quienes escuchan y saludan con entusiasmo.

En otro tema, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), impulsa el desarrollo de la bioeconomía en el sector primario, a través de la formación de valor agregado en procesos como el manejo de desechos obtenidos en la producción agrícola y la agroindustria y la generación de nuevos alimentos, materiales y energías renovables.

Con este fin, la Subsecretaría de Agricultura de la Sader realizó el primer taller “La bioeconomía y gestión integral del agua”, en el que participaron especialistas, investigadores y representantes de Fundación Produce, Sistemas Producto y organismos de Costa Rica, España, Holanda y México, en el planteamiento de políticas públicas, programas, experiencias y casos de éxito.

La bioeconomía es reconocida por la Sader como una alternativa para potenciar sus políticas de desarrollo agrícola y rural –con enfoque de sostenibilidad—, que contribuyan a la especialización inteligente de los territorios y a la innovación que México necesita para hacer frente a los desafíos del incremento de la productividad, el cambio climático, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, afirmó el subsecretario de Agricultura, MIGUEL GARCÍA WINDER.

Expuso que se buscan nuevas formas de hacer agricultura y aumentar la aportación de valor agregado a los productos agropecuarios y pesqueros, con la operación de procesos basados en la bioeconomía, en beneficio de los productores primarios, la calidad de vida en las comunidades y el medio ambiente.

Por último, al continuar los programas de vinculación con la comunidad a través de la difusión del arte y la cultura, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció un concierto didáctico a los alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Altamira.

El evento se llevó a cabo en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur, con la presentación del Quinteto de Alientos de Difusión Cultural de la UAT zona sur, en coordinación con el Ayuntamiento de Altamira.

El concierto didáctico fue dirigido a grupos de alumnos de diferentes escuelas de nivel básico del sector, con la finalidad de que los niños, además de disfrutar una muestra de las melodías infantiles que conocen, aprendieran detalladamente las características que conforma cada uno de los instrumentos utilizados.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.