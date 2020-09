LAS AGENDAS

Jubilo por la renuncia de Xico, duró muy poco

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Retira Cabeza de Vaca el mando de policías al Alcalde de Matamoros. Hay versiones encontradas y polémicas, en la intervención del Estado directamente en Matamoros, en donde la noticia del día fue que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le quitó el mando al alcalde, Mario Alberto López Hernández, en el control de la policía municipal y tránsito; el argumento de peso y lo que dice el comunicado, indica que el gobierno quiere restablecer el orden público y la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, no deja de ser un “golpe político” en contra del Ayuntamiento quien se defiende de esta acción, puesto que hay otros municipios que también requieren la intervención del Estado, sin embargo, Matamoros se consolida como bastión morenista, partido en el poder a nivel nacional y quienes han sido beneficiados con “la bendición” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno del Estado asumió esta semana el control operativo, admiistrativo y financiero de la policía municipal y tránsito, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado y comunicado abruptamente a las autoridades matamorenses, a quienes se les acusa de omisiones graves para mantener la tranquilidad y paz pública, evidenciado en hechos ocurridos a principios de septiembre.

Se prevé que habrá una “limpia” pareja en la corporación municipal, dadas las circunstancias es también muy posible que se levanten actas y se apliquen sanciones de todo tipo, pues la incursión del Estado va al fondo del problema.

Agenda de medios: Causó emoción la renuncia de Xico; ya desmintieron ¡se queda! Corrió como “reguero de polvora” en las redes sociales una noticia que hablaba de la renuncia del alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, quien decía la nota, sería sustituido por al es diputada local y ex alcaldesa también de este municipio, Teresa Aguilar Gutiérrez, pero después de varias horas de júbilo y festejos, Tere dijo que Xico se queda hasta el último día de su mandato constitucional, ella solo asume la dirección de análisis y estrategia municipal, es decir, se sube al “Titanic” con una función como los músicos de esa película: solo para ver cuando el barco se hunda.

Tere Aguilar fue muy explícita y bastante considerada con el alcalde, al tratar de defenderlo de que no todo es culpa del presidente municipal. Claro que solo le faltó enunciar que si es su responsabilidad, como los servicios públicos, la rehabilitación de las calles, la gestión administrativa, la gestión en obras públicas, la atención ciudadana, los apoyos sociales, en fin fuera de eso, nadie debe culpar a Xico de ser tan inepto y el peor alcalde de la capital de Tamaulipas.

A poco menos de un año de que termine sus funciones, Xico hizo nuevos cambios en su gabinete.

Agenda ciudadana: Pierde turismo y cierran restaurantes por medidas de Covid 19. La industria turística perdió más de 3 mil millones de pesos en estos meses de la pandemia, los más difíciles para muchos empresarios, pero la situación más crítica la reportan los restaurantes quienes no solo tienen pérdidas, sino que más de 200 negocios no se sobrepondrán, definitivamente cerraron sus puertas, dejando sin empleo a varios cientos de familias.

Las cifras alegres que algunas dependencias oficiales quieren posicionar en la opinión públicas es que al final del año, tal vez se logre no tener cifras en rojo, es decir, que en el recuento de los daños por Covid 19, no se hayan perdido tantos empleos como lo estima la sociedad. Tal vez los números oficiales logren convencer al circulo gunernamental, lo que no se es si la ciudadanía opine o mismo, cuando éstas se den a conocer.

Comentarios: [email protected]