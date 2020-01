LETRAS PROHIBIDAS

Juega Rigo con ‘dados cargados’

Clemente Zapata M.

Rigo “juega” al tahúr/

opera dados cargados,/

tiene a 2 “encuerdados”/

se cree es un albur…

Mantiene férreo bloqueo/

de todos sus adversarios,/

da mensaje a “solitarios”/

en breve habrá tironeo…

La Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entrará en un proceso de renovación de la Secretaría General y del Comité que le acompaña.

No se puede negar que en este año, que no es uno electoral (en cargos populares), todos los reflectores los acapara este proceso interno del máximo órgano sindical del magisterio en la entidad.

Aunque no se ha dado el banderazo inicial para que los aspirantes a suceder a RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ entren al hándicap selectivo, diversos cuadros sindicales ya se mueven.

Esos cuadros saben que una candidatura no son palomitas de maíz, que en 3.5 minutos salen. Por ello hacen reuniones, celebran acuerdos y signan pactos para llegar a la Secretaría General.

Sólo que GUEVARA VÁZQUEZ juega con “dados cargados”. Es decir que ha empezado a dar línea y a “placear” a sus “pollos” para ver si les salen espolones y se convierten en gallos.

Al interior de este proceso (que no ha empezado), no hay “piso parejo”. La línea que se ha dictado por parte de RIGO es hacia CECILIA ROBLES RIESTRA y JAIME RAMOS SALINAS.

Se maneja como secreto a voces que tanto CECILIA como JAIME bien pudieran usarse como “piñatas” por parte de RIGO, para que la raza sindical los golpee; pues hay un tercero, un “Tapado”.

Además el Secretario General de la Sección 30 aprovecha todos los reflectores para poner piedras en el camino a sus posibles adversarios, que no forman parte de su establo.

Por ello quiere jugar a la “segura”, tomando en cuenta el Artículo 59 de la asignación por representación proporcional para dejar sucesor, pero además un Comité Seccional “a modo”.

Sabe RIGO que la Planilla que alcance más del 15 por ciento y hasta un 30 del total de la votación válida se “embolsa” el 12 por ciento de las carteras, es decir seis posiciones aunque no gane.

También sabe que aquella Planilla que alcance más del 30 por ciento de la votación válida (sin ganar) tendrá derecho al 17 por ciento de las carteras, es decir a ocho posiciones.

Por ello juega con dos candidatos visibles y uno que lo tiene oculto bajo la manga, como “buen tahúr”, para dejar sucesor, comité y además seguir gozando de ciertos privilegios cuando deje el cargo.

La base sindical ya se enteró de sus movimientos y está próximo a brotar un escándalo de pronóstico reservado que descarrilaría los planes del RIGO… Más delante abundaremos… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Se maneja, como secreto a voces, que XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI tiene los “días contados” como Alcalde de Victoria. ¿Será…? Al parecer hay un fuerte tironeo entre XICO y un poderoso político tamaulipeco, que tiene los controles en sus manos… Mañana abundaremos sobre este tema que, anticipamos, está muy candente y espinoso… ¿Se perfila una licencia obligada…? ¡Ay nanita!

~~MEJORAN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.- A través del programa “Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable”, el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, proporciona óptimos espacio para mejorar la enseñanza educativa de los menores. El programa realiza edificación de aulas, módulos de baños, bardas e impermeabilización de salones. Ejemplo de estas acciones está el jardín de niños “Nuevo Laredo”, en la colonia Las Torres, que presenta un 98 por ciento de avance en la rehabilitación de baños e instalaciones eléctricas. En otro jardín de niños, “Revolución”, de la colonia Hidalgo, donde se coloca vitropiso en las aulas, así como impermeabilización en losa, rehabilitaciones de cocina y área de juegos, tiene un avance del 66 por ciento. Lo anterior es el resultado de un Gobierno comprometido con la educación como el que encabeza RIVAS CUÉLLAR.

~~PERDÓN A LOS DE MORENA, PERO…- En una ocasión el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO), al hablar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y compararlo con los del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y otros, presumía que su partido y el resto no eran iguales… Después de ver todo lo que está pasando en Morena, uno cae en cuenta que es muy cierto que el partido de AMLO no es igual al PRI ni al PAN, pues salieron peores, ¡perdón…! Basta ver todo el desorden que se cargan para que uno tenga la percepción que los de Morena se quedaron con las malas prácticas de los demás partidos políticos… ¡Upssssss!

ÁGORA

DICEN QUE EL amor es ciego y por desgracia es cierto. En estos tiempos debemos tener cuidado que el amor no nos cegué para que podamos evitar problemas a futuro… Los padres, cegados por el amor, en ocasiones no se dan cuenta que sus hijos son un verdadero “dolor de cabeza” para sus maestros y compañeros de escuela… Que el amor no te ciegue, por el contrario que ese sentimiento te permita abrir bien los ojos para conocer a la gente que amas y evitarle a tiempo un daño a futuro… Cualquier ser humano es capaz de hacer proezas, de convertirse en héroe; pero también puede ser un villano… Que el amor no te impida ver la realidad… Hasta mañana…