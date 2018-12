AGENDA POLÍTICA

Por. Juan Antonio Lerma

El show debe continuar

Julio Portales y Javo, con AMLO

Ya hay candidato para el PRI Mante

Supervisa Noemy obras en Xicoténcatl

The Show must go on. El Show debe continuar. Esta frase se ha hecho muy popular, no solo en el mundo del espectáculo, sino también en el mundo de la política.

The Show Must Go On, de acuerdo a Wikipedia es una canción realizada por la banda de Rock británica Queen dentro de su álbum Innuendo lanzado en 1991. Aunque está firmada por el grupo, fue escrita por BRIAN MAY para FREDDIE MERCURY quien se encontraba en sus últimos meses debido a que padecía la enfermedad del sida.

En la canción se habla sobre un inminente final pero que, como dice el título, el espectáculo debe continuar, preparando a los fans para lo que estaba por venir.

Y es que para diversos sectores de nuestro país, la política ha sido, es y seguirá siendo mero show, pero lo cierto es que al menos en el mundo del espectáculo, el show es sagrado, no se puede interrumpir. siempre siempre hay que estar ahí para cantar, para bailar o para actuar, pase lo que pase, se muera quien se muera, siempre hay que ir adelante.

Pero en política también hay que seguir adelante, muchos le lloran al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Muchos le lloran al PRI. Hoy ya no está en la presidencia de la República ni uno ni el otro.

Quien hoy manda en el país para bien o para mal, según el cristal con el que lo miren muchos, es el político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Lo que ocurrió el pasado sábado durante la toma de protesta de LÓPEZ OBRADOR como presidente de México fue histórico, fue inédito, algo que no se veía en años.

“Presidente, presidente” fueron los gritos emocionados de miles de personas que lo siguieron desde su domicilio, que después lo acompañaron en San Lázaro y que más tarde estuvieron presentes en lo que fue una gran fiesta en el zócalo de la ciudad de México.

Fue el día del presidente, invitados de lujo de casi todo el país, políticos, secretarios de estado, líderes mundiales, gente de todas las edades y los estratos sociales presenciaron lo que ha sido catalogado desde antes como el inicio de la Cuarta Transformación.

Pueblos originarios lo reconocieron como líder. Es la primera vez que un presidente de México recibe un bastón de mando, pero no sin antes pasar por una ceremonia de rituales y de purificación.

Y es que tras darle una senda “paliza” de críticas a su antecesor, AMLO tenía que pasar por ese filtro de purificación, pues a muchos personajes, priistas en su gran mayoría no les gustó para nada el mal trato que le dio el presidente a su antecesor ENRIQUE PEÑA NIETO, a quien le dijo sus verdades en su cara por su mal gobierno, su política económica neoporfirista y el mal estado en que heredó al país en cuestiones también de desempleo, saqueo y brutal inseguridad.

A los diputados panistas también los acusó de haber formado parte de los acuerdos de los “gasolinazos”.

La postura de LÓPEZ OBRADOR fue muy clara en cuanto al combate a la corrupción, generar un país de desarrollo y de prosperidad para todos, pero darle cumplimiento también a todas y a cada una de sus promesas de campaña. Señaló que los “gasolinazos” se cavarán cuando se construya otra refinería, sin embargo no aclaró para cuando.

Lo que ocurrió el sábado 1 de diciembre fue una fiesta política, hubo “cadáveres políticos”, incluido el llamado dinosaurio (PRI), que se irá a la congeladora de nueva cuenta como en 2000 por otros largos sexenios.

Otra frase de un joven que se le acercó a LÓPEZ OBRADOR en su trayecto a San Lázaro – “Usted no tiene derecho a fallarnos” también se hizo viral en las redes sociales, porque la acuñó el propio presidente en su discurso.

De tal modo, que el PRI se fue, y con él, su bebesaurio ENRIQUE PEÑA NIETO. LÓPEZ OBRADOR tiene retos desafíos, hay mucha esperanza de millones de mexicanos puestas en su gobierno.

Ese día inolvidable para muchos- el 1 de diciembre, cuando terminó la fiesta, el nuevo rey, especie de “Tata” ya analizaba su responsabilidad como presidente, en tanto que posteriormente, pocos se enteraron que PEÑA NIETO fue encarado, por algunos políticos del PRI, que no le perdonan haber entregado el país a la izquierda. Se habla de un divorcio con ÁNGELICA RIVERA, de una enfermedad que supuestamente lo aqueja desde hace tiempo, y muy posible una serie de investigaciones que se realicen en su contra por actos de enriquecimiento y la tremenda corrupción ejercida durante su mandado donde amigos y familiares se enriquecieron a más no poder. El show debe continuar.

DEL ARCHIVERO…

Y mientras el nuevo presidente de nuestro México lindo y querido asegura que combatirá a fondo la corrupción, en Tamaulipas muchos políticos del PRI utilizan la estrategia amañada de abandonar el barco hundido (dígase PRI) para sumarse a MORENA y al equipo de AMLO.

Desde el pasado fin de semana se trasladaron a la ciudad de México diversos personajes políticos muy identificados con el PRI para atestiguar la toma de protesta de LÓPEZ OBRADOR, pero también para relacionarse con los hombres y mujeres allegadas al mandatario nacional.

¿Qué hacen por la capital del país? Sencillo, queriendo agenciarse un carnoso y jugoso hueso público.

En redes sociales, el ex candidato del PRI a la alcaldía de Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ publicó una imagen donde figura muy acaramelado con LÓPEZ OBRADOR y pone como texto. “Con una gran esperanza de que nos vaya bien a los Mexicanos con AMLO”.

En círculos políticos locales, ha trascendido que PORTALES MARTÍNEZ andaría en pos de una chamba federal, pero no se descarta que se vaya a MORENA y busque participar como candidato a diputado local.

Esa misma candidatura también la andaría buscando el ex alcalde priista JAVIER “JAVO” VILLARREAL TERÁN, quien de igual forma, presumió en sus cuentas de redes sociales una fotografía donde aparece con AMLO y pone como texto. “Para el bien de México”.

De “JAVO” también se dice que andaría buscando una chamba federal relacionada al área de turismo, con el agregado de que su relación la sostiene con el Senador RICARDO MONREAL.

En más temas locales, nos comentan sobre una serie de reuniones con grupitos políticos del PRI que supuestamente ha venido sosteniendo el ex gerente de COMAPA, CARLOS SÁNCHEZ VEGA.

Nos dicen que cuenta con el apoyo de ciertos sectores para ocupar la dirigencia local del tricolor que por cierto no lo quiere dejar doña LUPITA ACEVEDO.

RUBEN GARZA MOYA, nos comentan no está interesado en dirigir el PRI Mante, en tanto que en los próximos días tendrán que definir a la nueva dirigencia local. Veremos a quién imponen.

Lo cual de plano nada tiene que ver con el hecho de que el gobierno local que encabeza el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS prácticamente ya tiene todo listo en la plaza principal para que este miércoles próximo el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA lleven a cabo la inauguración del Pino Navideño y la Pista de Patinaje sobre hielo, de lo que podrán disfrutar las familias de la urbe cañera.

Un día, el mandatario estatal y su esposa estarán de visita en el vecino municipio de Altamira, donde también encenderán el pino navideño y hacer entrega de la pista de hielo a las familias de ese puerto.

Para finalizar, les comentamos que la incansable alcaldesa de Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ ha venido supervisando una serie de obras que se realizan en colonias y comunidades rurales de este municipio en constante progreso.

En días pasados NOEMY GONZÁLEZ supervisó de forma personal las obras de pavimentación asfáltica que se realizan en el ejido Brownsville, donde también se realizan acciones de pintado en los barandales del puente que da acceso al citado ejido.

La idea, ha dicho la alcaldesa de Xicoténcatl, es mejorar la infraestructura urbana y rural del municipio, mejorando las vialidades, puentes peatonales y vehiculares, así como también trabajando en todo lo relacionado al desarrollo y crecimiento de toda las colonias y comunidades rurales de Xicoténcatl.

