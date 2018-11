JUNTON A DELEGADOS…

CORRESPONDENCIA

Por José Luis Castillo

Sin duda alguna que el tema de los delegados federales ha recobrado fuerza en los últimos días y empieza a tomar relevancia por dos cosas, cuál será la figura y las facultades de quienes quedarán al frente de las dependencias federales, por consecuencia el manejo de los recursos y el estado en el que son entregadas a la nueva administración federal estas oficinas.

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, así es como, ahora los delegados federales incluidos aquellos que dijeron que no debían rendirle cuentas a José Ramón Gómez Leal, lo tendrán que hacer, deberán explicar en qué y cómo gastaron su dinero, en que situación están y sobre todo transparentar de a fuercita todo su actuar, si quieren salir bien librados de esta.

Aun cuando muchos de los delegados en las entidades federativas, mostraron renuencia ahora deberán de entrar en el proceso de transición, que según el JR., podría durar hasta 180 días, lo cual quiere decir que mientras eso suceda y 60 días después, tendrán que estar al pendiente para aclarar cualquier duda que surja a los nuevos funcionarios.

No hay luz verde y aunque se manejan algunos de los nombres, por cierto más priistas que el emblema de ese instituto político, a quienes no les fue también en la redes sociales hace algunos días, en donde desde arribistas y vividores no los bajaron, empezando por Felipe “el cremas” Garza, Rosa Muela, Eduardo Gattás, Claudio de Leija y Héctor López, quienes ahora y como siempre repelan del tricolor y se venden al mejor postor, aunque hay que decirlo desde nivel central pocos o nadie les ve de posibilidades.

Lo cierto es que, “el Huachicolito”, y aparentemente próximo delegado del nuevo gobierno federal, manifiesta que el nuevo gobierno federal aplicará un sistema férreo de austeridad, indicación que según dice, se hará saber a los encargados de las oficinas federales, por supuesto ver para creer.

El tiempo se acorta y seguramente habrá quien hasta un disculpa le ofrezcan al Jr, por aquello de la rebeldía que mostró para entregar cuentas y aunque el representante de Andrés Manuel López Obrador, refiere que hay muy buena relación con los delegados actuales, habrá que ver si después del primero de diciembre sigue la “luna de miel” con ellos y les tolera toda la estela de corrupción que se registra en algunas oficinas federales.

Me llama la atención cuando el mismo JR, habla y dice “se me instruyó desde un principio y lo he señalado, que habrá una labor conjunta con el Gobierno estatal y con todos los alcaldes”, entonces para que tantos dimes y diretes en los medios de comunicación entre varios de los protagonistas de la política actual cuando difieren dicen y se echan por el tema de los súper delegados.

Digo porque es el mismo JR, quien señala que en varios municipios del estado existen delegados estatales, entonces pues porque les hace tanto ruido que existan súper delegados del próximo gobierno federal, comenta.

2.-Vaya que la medida unilateral asumida por el Presidente Municipal Xicoténcatl González Uresti, de cerrar por sus “pantalones bailarines” la avenida Hidalgo, sigue dando de qué hablar en ciudad Victoria y mantiene sumamente molestos a los comerciantes organizados, quienes no cesan el pedir al alcalde bailarín que reabra esta calle a la circulación.

No hay día que el cierre de la calle Hidalgo, no sea tema en los medios de comunicación y más cuando el presidente municipal asume la postura unilateral y soberbia, de “ni los veo, ni los oigo”, se le olvida que en una ciudad las mayorías mandan, lo más lamentable es que quienes deberían de representar a los ciudadanos como son los regidores sólo ven sus intereses y sus ingresos antes que defender las causas ciudadanos.

Lamentablemente ciudad Victoria, este sumida en un enorme bache, en donde la ciudadanía es la única perjudicada y donde lo único que se mantiene e incluso podría asegurarlo que ha aumentado, es la inseguridad y la violencia, así de fácil.

3.-La Cédula Estatal de Identidad, recién aprobada por el Congreso de Tamaulipas y que permitirá contar con un registro de la población del Estado “más confiable” dicen, ha encendido los focos de alerta en algunos segmentos de la población, sobre todo en aquellos dedicados a la política, quienes desde ahora vislumbran el tráfico de datos personales y una padrón completo que recobrará importancia en los tiempos electorales.

Ojalá que Glafiro Salinas Mendiola, así como se preocupa por integrar un registro de la población que habita en Tamaulipas, se preocupe o busque la forma de integrar un registro de real de personas desaparecidas en la entidad, con el fin de contribuir a su localización y sobre todo para apoyar a sus familiares, ¿no cree usted?.

