JUSTICIA DIVNA: AHORA SÍ, “MAGDA PERAZA TRAE ENCIMA LA VOLADORA”

REZA EL ADAGIO que “lo que no descubre el agua, lo descubre el viento” y vaya que en esto hay sobarda razón, pero a la vez, es importante señalar que, “La Justicia divina, siempre se cumple” porque todo aquel ser humano o personaje que obre por traicionar y mentir y en consecuencia, hacerle daño a quien no lo merece, tendrá su merecido y por esta razón, la ex alcaldesa de Tampico MAGDALENA PERAZA GUERRA, ahora si anda más preocupada que nunca, porque sabe que, “la acción legal en su contra va en serio”, y para ello, tendrá irremediablemente, que responder “a los delitos de peculado” y otros por un monto aproximado a los 74 millones de pesos, cuyo juicio, ya se ventila en su contra en los tribunales y de cuyo escabroso esquema jurídico, “no tendrá escapatoria judicial”.

MAGDA PERAZA, la polémica y controversial maestra del puerto jaibo, al verse descubierta por los presuntos malos manejos financieros ejercidos por ella, en su Gobierno 2016-2018, ha tenido que recurrir al juicio de amparo, porque sabe que “trae encima la voladora” (orden de aprehensión), consciente de lo que hizo y si ella aduce que, “es inocente”, eso tendría que probarlo ante la auditoría superior del Estado y la Federación, pero además cuando “sea sentada el banquillo de los acusados” ante los tribunales de justicia, porque, recuérdese que “los números no mienten”, puesto que son parte de las ciencias exactas y si a esta ex Presidenta Municipal de Tampico, se le detectaron inconsistencias o irregularidades por el excesivo monto millonario antes referido, tal proceder legal de las autoridades, contra la ex alcaldesa porteña, es porque en un marco de honestidad, ella, “no transparentó sus cuentas públicas”.

HAY QUE SEÑALAR que, si hasta hace poco la acusada ex edil de Tampico Magda Peraza Guerra, “se mofaba gritando” a los cuatro vientos que, “andaba tranquila” y que, “no tenía nada de que esconderse” y “nada que temer”, ahora, al verse descubierta “en sus presuntos malos manejos de recursos públicos”, ya trae abogados buscando afanosamente que la defiendan, pero como lo que presumiblemente saqueó o se robó del Ayuntamiento de Tampico, data con elementos probatorios en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esta señora, quiera o no, “tendrá que dar cuenta”, sobre que hizo con los altos montos económicos desviados, cuyos recursos millonarios la acusada “los desapareció como por arte de magia”, pero eso “no será pasado por alto” y por esta razón, repito y reitero “ya trae muy encima la voladora”.

LA FISCALÍA Anticorrupción, mantiene abierta la carpeta de investigación RAC 337/2018 por el delito de peculado contra la Profesora Peraza Guerra y por esta razón, ya no se ha dejado ver en ninguna de las calles y lugares públicos de Tampico, presumiéndose que sus abogados, le han informado a la ex alcaldesa que el juicio va en serio y, ellos por tanto, tendrán que hacer su trabajo legal, razón por la que, sin lugar a dudas, la mentora Magda Peraza, “ha tenido que poner pies en polvorosa” o bien “tierra de por medio”, porque las autoridades judiciales, sin temor a equivocarme, en su momento la harán comparecer, para que dé cuenta plena de los saqueos millonarios, cuyo dinero, “no aparece por ninguna parte” y solo ella sabe lo que hizo y por tal motivo, ahora sí la ex alcaldesa “anda mega-súper-preocupada” por el grave dilema judicial que ya enfrenta.

SOBRE el particular hay que señalar que, lo inconcebible e imperdonable de la ex edil del puerto, es que esta, se haya agenciado supuestos montos millonarios que, “debió derramar o invertir en obras de bienestar social y no lo hizo” y por cuyo tema, ahora tiene encima el juicio legal, al que repito, tiene que responder jurídicamente, porque los dineros que, “no aparecen justificados en las cuentas públicas de Magda Peraza Guerra”, alguien, seguramente, los desvió. Y por esta fundamental razón de peso judicial, también se hará comparecer ante “el banquillo de los acusados” al ex Tesorero Municipal EDGAR ÁNIMAS DEL ANGEL, otro oportunista político que hizo y deshizo con el dinero del pueblo y al que, sin duda, de igual manera “le caerá la voladora”, porque es uno de los principales antagonistas o colaboradores de confianza de la hoy acusada ex Presidenta Municipal de Tampico.

PARA ELLO, hay que citar que Magda Peraza, identificada como una contumaz traidora y mal agradecida con el pueblo y con la gente que la ayudó cuando anduvo en campaña, “al haberle fallado cruelmente a las familias del puerto jaibo”, esto la condujo a la derrota y por ende al fracaso político en el que hoy se encuentra, todo porque a esta señora, “le ganó la ambición al dinero ajeno” olvidándose de responder a la confianza que, en ella había depositado la gente que, “creía en esta mitómana mentora” y por cuya traición, Magda Peraza, ahora enfrenta muy serio dilema judicial, porque el dinero que presuntamente escamoteó, tendrá que justiciarlo o finalmente, vomitarlo y pagar ante la justicia por el delito de peculado, lo que presuntamente hizo, como se le señala en la carpeta de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado.

EN ESTE tan sonado y complicado caso judicial que enfrenta la maestra Magdalena Peraza Guerra, lo inhumano es que ella, “se dedicó más a beneficiar a particulares” y “no al pueblo de Tampico”, pese a su pomposa promesa de ayudar a las familias que, “le dieron el voto para ser alcaldesa”, cuyo detalle ha salido a la luz pública y por ello, la gente el puerto se vio obligada a darle la espalda a esta irresponsable señora, la que, sabiendo que las autoridades del poder Judicial, “le han descubierto sus tejes manejes financieros”, sabe que en cualquier momento tendrá que comparecer, repito, “al banquillo de los acusados” o bien habrá de convertirse en una prófuga de la justicia. Porque en los corrillos judiciales del puerto se aduce que ahora si, Magda Peraza, “está entre la espada y la pared”. Y por ende será el tiempo y las autoridades judiciales, la que definan su status legal.

