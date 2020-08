JUVENAL, SE CAE A PEDAZOS

EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Síndrome de los ‘chuchos’

Reciclada, o no, la reedición del proyecto Fuerza Social por México, “partido siamés” de Morena, alertó a la cada vez más vigorosa Clase Política del partido del Presidente, pues la aparente alianza entre el líder del Senado RICARDO MONREAL y el principal promotor de esta ramificación de izquierda, PEDRO HACES BARBA, ‘destapó’ un prematuro “madruguete” hacia la lejanísima Sucesión Presidencial 2024.

En efecto, intereses ocultos no identificados todavía, “refritearon” los encendidos discursos pronunciados en febrero por el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, [CATEM], PEDRO HACES BARBA, principal promotor de esta nueva expresión de izquierda, y el Presidente LÓPEZ OBRADOR, para inducir la idea de que detrás del nuevo partido estaría también el Ejecutivo federal, en una actitud similar a la de 2012, cuando AMLO dejó el PRD para fundar Morena.

Ahora, según la percepción de quienes visualizan al Presidente alejándose de Morena para catapultar Fuerza Social por México, RICARDO MONREAL sería el favorecido, pues el líder de la nueva Confederación obrera, equivalente a la vieja CTM priista pero con orientación de izquierda, es al mismo tiempo, Coordinador de Asesores del ex gobernador de Zacatecas.

Y refuerzan su tesis con el argumento de que la 10ª Asamblea Nacional de esa Confederación obrera, en cuyo escenario se produjeron los discursos del Presidente LÓPEZ OBRADOR y HACES BARBA, se realizó precisamente en Fresnillo, Zacatecas, tierra de MONREAL y donde el líder del Senado impulsa la precandidatura de su hermano DANIEL para gobernador.

La especulación va más allá: quienes intuyen ese cambio presidencial de Morena por Fuerza Social por México, creen que MONREAL impulsará a por lo menos 5 candidatos a gobernadores el 2021, para ir creando su plataforma de proyección hacia el 2024.

Y Tamaulipas quedaría para el 2022.

Pero, ¿estaría LÓPEZ OBRADOR repitiendo en Morena la misma división que provocó el 2012 en el PRD, cuando según JESÚS ORTEGA y JESÚS ZAMBRANO, “Los Chuchos”, abandonó el perredismo para fundar Morena?

¿Usted lo cree?

Nosotros, francamente, no.

Desde otro ángulo de visión, deje decirle que en Reynosa, el programa anual de obra pública 2020 mantiene su ritmo para beneplácito de los habitantes de las colonias populares de esta ciudad fronteriza.

Toca en esta ocasión dimensionar la pavimentación de alta consistencia, una pavimentación hidráulica ya concluida, que corresponde a la calle Nicolás Bravo, entre Manuel Ávila Camacho y Abelardo Rodríguez de la colonia López Portillo Sector III, que en breve será entregada a la población reynosense para su pleno disfrute.

Esta será, según el conteo local, beneficio directo para un promedio de 1,726 vecinos, un sueño convertido en nueva realidad.

En esta acción del Gobierno Municipal, que preside la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, se invirtieron 1 Millón 039 Mil 388.86 Pesos, que son parte del paquete de obras que se realiza este año con un monto superior a los 800 Millones de Pesos.

El acortamiento de distancias, la construcción de más vías alternas de comunicación y el cierre de circuitos de alta consistencia, son considerados como los ejes principales del plan de obra de pavimentación, cuya ejecución es coincidente con el propósito de su encomienda, misma que está debidamente certificada por el Cabildo local, cuya comisión en específico, realiza una constante supervisión para medir que los tiempos vayan acordes a las especificaciones, al igual que la calidad de la obra requerida.

Otra de las partidas presupuestales a las que la Alcaldesa MAKI ORTIZ, no ha escatimado ni un solo centavo, es la que corresponde a las Becas Municipales para todos los niveles, en las que se han destinado 140 Millones de Pesos, que significan en todos los casos, un gran apoyo a la economía del hogar.

REYNOSA RECUPERA EMPLEOS

Esta ciudad fronteriza se ubica en la ruta de la reactivación económica, con una marcada recuperación de empleo durante este período de contingencia sanitaria por COVID-19, en la que Reynosa recuperó en el mes de julio 2997 empleos, más 800 en junio.

«De los 5400 empleos que se recuperaron en Tamaulipas en julio, ¡casi 3000 se recuperaron en Reynosa! Bendita tierra de oportunidades y de gente que se crece ante las dificultades!».çLo anterior fue expresado por la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, Alcaldesa de Reynosa, al recalcar que los reynosenses, empresarios y ciudadanos trabajadores siguen haciendo de nuestra ciudad el motor económico de Tamaulipas.

En este sentido, el Gobierno Municipal contribuye a que empresas y ciudadanos se conecten virtualmente para enlazar sus necesidades y darle solución a la ocupación laboral en la industria, el comercio y la prestación de servicios.

PUNTAL DEL DESARROLLO

Si bien la infraestructura urbana, es de las mejores del estado de Tamaulipas, mostrando el señorío de una ciudad que es capital de inversión de la industria manufacturera, ni que decirse de la infraestructura social en la que se dimensionan, los mejores pronósticos gracias a la visión de la titular del Ayuntamiento de Reynosa, Doctora MAKI ORTIZ.

Se refiere ello a la construcción del Complejo Asistencial que con más de 109 Millones de Pesos de inversión, albergará en un solo perímetro una Casa del Adulto Mayor, una Casa Hogar para Niños y un Centro de Atención para Menores Fronterizos, inversión justificable, que responderá a las necesidades en este importante rubro y que hace de Reynosa Las Alas de Tamaulipas.

ABREN OFICINAS ESTATALES

A propósito de Reynosa, a partir de hoy lunes 17 de agosto, oficinas estatales con sede en esta ciudad fronteriza iniciarán funciones en su nuevo edificio, ubicado en la calle Progreso de la colonia Longoria.

El moderno complejo, construido con una inversión de 90 millones de pesos, concentrará a la Oficina Fiscal, el Instituto Registral y Catastral, la Oficialía segunda del Registro Civil, la Dirección de Auditoría Fiscal y la Dirección de Comercio Exterior.

«Tenemos amplio estacionamiento, es una inversión aproximada de 90 millones de pesos y el día lunes ya estará en servicio la Oficina Fiscal y el resto de las dependencias, se concentran ahí prácticamente las de recaudación», señaló, el Representante del Gobernador en la Zona Norte, DAVID AGUILAR MERAZ.

Con estas instalaciones, el Gobierno del Estado que encabeza FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cumple su compromiso de eficientar el trabajo y dignificar las oficinas para brindar una atención de calidad a los contribuyentes.

Las citadas dependencias brindarán atención de 8:00 a 14:30 horas.

Las instancias atenderán a los contribuyentes siguiendo los protocolos establecidos por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, ante la contingencia sanitaria causada por la propagación del virus COVID-19.

MATAMOROS, LIMPIEZA

De otro lado, le comparto que al destacar que está cumpliendo con un gobierno responsable en la administración de los recursos, el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ anunció que en los próximos días entregará cuatro camiones compactadores y cinco unidades de redilas a la Dirección de Limpieza Pública, lo que permitirá avanzar en la mejora del servicio de recolección de basura.

El Presidente Municipal dijo que ha reconocido humildemente ante la sociedad que hay deficiencias en el servicio de recolección de desechos, sin embargo reiteró, estamos trabajando fuertemente para su restablecimiento.

Recibimos un Matamoros con grandes carencias y limitaciones; falta de alumbrado público, falta de pavimento en las calles, falta de equipo para la recolección de basura, el relleno sanitario y los centros de transferencia abandonados; necesidades en las escuelas, falta de aulas, techumbres, entre otras, afirmó.

Dijo que desde el inicio de su administración ha venido trabajando con pasión y compromiso para ir atendiendo cada una de esas carencias, motivo por el cual agregó, realizamos la primera etapa del alumbrado público con la compra de 5 mil luminarias les y a principios del próximo año habremos de comprar 10 mil más.

LÓPEZ HERNÁNDEZ explicó que en cuanto al servicio de recolección de basura se ha estado avanzando notablemente “en los próximos días entregaremos nuevas unidades a la Dirección de Limpieza Pública; cuatro unidades serán camiones compactadores y cinco más de redilas”.

Y en el mes de setiembre añadió, entregaremos 20 unidades más, lo que permitirá prestar un servicio más eficiente a los matamorenses.

MIÉRCOLES CIUDADANO, EN RED

Mientras que en Nuevo Laredo, el Gobierno municipal da respuesta a peticiones de la ciudadanía generadas a través del programa ‘Miércoles Ciudadano’, con importantes obras como es el circuito vial en la colonia Blanca Navidad y el puente vehicular en Villas de San Miguel.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, mencionó que a través de este programa la ciudadanía demanda la construcción de obras diversas que generan un gran beneficio a la comunidad y a la economía.

“Una obra importantísima y de gran impacto social es la construcción del puente vehicular en Villas de San Miguel 3, quiero dejar claro que esta administración ha escuchado, atendido y cumplido las peticiones de las y los vecinos en este sector”, señaló.

El secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN, explicó que el arroyo ‘El Coyote’ divide este fraccionamiento, por lo que Villas de San Miguel 3 cuenta con un solo acceso, con esta obra, las y los vecinos podrán bajar por el puente hacia el sur e integrarse al bulevar Universidad, ahora conectado al bulevar Don León que a su vez permitirá salir a carretera Aeropuerto.

RIVAS CUÉLLAR destacó que gracias a ‘Miércoles Ciudadano’ se ha atendido a la ciudadanía de este sector con la construcción del puente que lleva una inversión de más de 30 millones de pesos, obras de pavimentación, entre otras.

Y ante la contingencia sanitaria, la dinámica del programa de ‘Miércoles Ciudadano’ se lleva a cabo de manera virtual, pues para esta administración es importante mantener el contacto directo con la ciudadanía.

ENRIQUE RIVAS agregó que la principal petición que recibe a través de Miércoles Ciudadano está relacionada con la salud, como consultas, curaciones, medicamentos que se atiende a través del programa ‘Médico a tu Puerta’: y la segunda es la de limpieza de afluentes, casas y terrenos abandonados.

[-Entreparéntesis: Este sábado la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 289 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 67 corresponden al 12 de agosto y el resto al 13, y 34 fallecimientos, dijo que la probabilidad de contagio y complicaciones graves sigue siendo alta por lo que pidió a la población a evitar riesgos y quedarse en casa. A la fecha, suman 20,846 acumulados, de los cuales 15,530 se han recuperado y 1,457 han fallecido-].

MATAMOROS, ‘CHUCHO’ SANITIZA

En Tampico, por cierto, con el fin de fortalecer las acciones para contener la propagación del coronavirus en el municipio y en la zona conurbada, el Presidente Municipal CHUCHO NADER encabezó este sábado, una nueva jornada de sanitización del transporte público en los terrenos del Centro Universitario Tampico-Madero.

Acompañado por el Diputado local MON MARÓN, el jefe edilicio señaló que por instrucciones del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y a invitación de la Subsecretaría del Transporte Público en la zona conurbada, se coordinan acciones con los dirigentes y concesionarios del transporte público en los municipios surtamaulipecos para sanitizar las más de ocho mil unidades que circulan en la zona.

CHUCHO NADER subrayó que la participación de todos los sectores en este esfuerzo conjunto es esencial para enfrentar la pandemia con mejores resultados.

Estimó que cada semana se tiene contemplado atender a un aproximado de mil a dos mil unidades del transporte público, y confió en que en el transcurso del presente mes se sanitice el total de autobuses, microbuses.

Lo que nos recuerda que, en respuesta a las necesidades de las familias tampiqueñas y considerando la situación económica derivada de la contingencia sanitaria, la Presidenta del Sistema DIF Tampico, AÍDA FÉRES de NADER, anunció que para el próximo ciclo escolar a iniciar el lunes 24 de agosto del presente año, las guarderías, centros CAIC y CECUDI no cobrarán cuota alguna por concepto de inscripción y mensualidades en tanto las clases no sean presenciales, beneficiando con ello a más de 600 menores.

Explicó que lo más importante en estos momentos es la salud y protección de los niños, por lo que exhortó a los padres de familias a evitar exponerlos y estar atentos a las indicaciones que de manera virtual, estará dando el personal de cada uno de estos espacios.

MON y ROSA, AL 2021

Por asociación temática, los diputados locales MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ están predestinados para aparecer en las boletas del 2021: MON quizá busque su reelección, mientras que ROSA podría ser postulada por su partido, el PAN, como candidata a diputada federal por el VIII distrito, con cabecera en el puerto jaibo.

Ninguno de los dos tendría problemas para seguir adelante, a menos que aquella que les platiqué busque y encuentre el respaldo de Morena para contender como candidata a la diputación federal, aunque ya se sabe que trae extraviados 70 millones de pesos que debieron ejercerse en su Administración, y no aparecen.

¡Ah, por cierto!, ¿cómo fue que apareció de pronto MERCEDES ‘Paloma’ GUILLÉN en el puerto?… no será que busca que la promueva EDGAR MELHEM como candidata a diputada federal, cuando su ex jefe, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG está por ser llamado a rendir cuentas por el sonado caso de la ex Policía Judicial Federal.

JUVENAL, SE CAE A PEDAZOS

En Altamira, ante el cierre inminente del ciclo político de su esposa, ALMA LAURA AMPARAN, el ex alcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS intentó persuadir a los líderes factuales del PAN de la pertinencia de postular a uno de los suyos como candidato a la Sucesión municipal 2021, pero desde el mero vértice del panismo tamaulipeco la decisión ya estaba tomada a favor del diputado MIGUEL ANGEL GÓMEZ ORTA, de modo que no habrá cambio.

Contrariado por la inamovible decisión a favor del legislador altamirense, HERNÁNDEZ LLANOS empezó a agitar utilizando los conductos de Comunicación Social del Ayuntamiento que todavía encabeza su esposa, “filtrando” bajo la superficie información falsa sobre la situción política de Altamira, incluso, estaría por ver la luz una presunta encuesta a favor de su propuesta política.

JUVENAL recurre al mismo “modus operandi” que utilizó en el PRI para imponer sus caprichos, pero como allá no le dio resultados, saltó al PAN.

Y ahora, desde Acción Nacional amenaza con el petate del muerto, amagando con recoger su carpa para ir a dar funciones a otro partido, pero el líder factual del panismo tamaulipeco no se dobla ante presiones ni amenazas,

… O si reacciona, lo hace a la inversa.

Es decir, JUVENAL debe medirle el agua a los camotes, pues aunque a ras de tierra dispersa rumores venenosos respecto a la permanencia de este régimen estatal, debe cuidar su lengua porque otros que han probado la hoja de la guillotina no han sobrevivido [políticamente] para contarla.

DÍAZ ORDAZ, ABDÍES DECIDIRÁ

En Díaz Ordaz, por cierto, cometimos un error de fechas y nombres al hablar de la injerencia directa que tendrá el ex dirigente nacional del Sindicato de la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ABDÍES PINEDA MORÍN, en la inminente Sucesión Municipal 2021.

En efecto, cuando hablamos de la Administración municipal anterior a la actual, confundimos el nombre del alcalde y citamos al profesor HUMBERTO ROQUE CUÉLLAR, como titular de ese trienio, cuando debimos escribir JORGE NAVARRO GARZA (2016-2018), quien, en efecto, cerró en muy malos términos su amistad y el padrinazgo político de ABDÍES PINEDA MORÍN, por lo que los corrillos políticos comentaron que JORGE terminó mordiéndole la mano a ABDÍES.

Y en realidad, ROQUE CUÉLLAR (2011-2013), encabezó una de las Administracioines municipales más productivas y de mayor progreso y desarrollo social de esa pequeña comunidad tamaulipeca, por lo que nos disculpamos por ese error de análisis.

Pero bueno, creemos que el futuro político lo decidirá, como habíamos anticipado, ABDÍEZ PINEDA, merced al liderazgo social y su estela de altruismo y filantgropía que ha desplegado allí, pues la dispersión de beneficios y recursos en beneficio de los que menos tienen, es lo que ha caracterizado su acción política.

Bajo esa percepción, no sabemos a ciencia cierta si el alcalde en turno, JUAN MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ buscará su reelección, o si otro de las filas de ABDÍES, que podría ser el junior, buscaría la postulación, pero cualquiera que reciba el respaldo del ex lider sindical agrohidráulico, lleva las de ganar en la contienda de junio del 2021.

Eso, por supuesto, sin demérito de EVER CORTES, que podría buscar la postulación por el PRI, o el otro caso, el de JUAN ROMO, un ciudadano altruista que ya se ha visto ¡cerca de figuras de relevancia en el PAN.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia este lunes el proceso de inscripciones y reinscripciones que estará abierto del 17 al 21 de agosto en lo que corresponde al Ciclo Escolar de Otoño 2020-3.

A partir de este lunes 17 de agosto a las 9:00 horas, se publican los resultados del examen general de ingreso a licenciatura Exani II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), con la lista de alumnos aceptados para nuevo ingreso.

Para los alumnos de nuevo ingreso, las facultades y unidades académicas a través de sus sitios web y redes sociales, han estado informando y orientando a los aspirantes el procedimiento que deben seguir para el proceso de inscripción.

De acuerdo con el calendario escolar y administrativo de la UAT, el período de clases inicia el 24 de agosto y concluye el 11 de diciembre; mientras que el cierre de la actividad administrativa se ha programado para el 18 de diciembre.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.