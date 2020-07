LETRAS PROHIBIDAS

La 4T y sus floreritos…

Clemente Zapata M.

Que nadie se diga sorprendido; en México, el poder presidencial no se comparte y aunque la Cuarta Transformación presuma ser ajeno a las prácticas del pasado, hay cosas que no han cambiado como el centralismo; sólo que hoy es desde Palacio Nacional.

Por tal motivo, son muchos los floreros que están en el actual Gobierno federal. Tal vez tengan voz, una voz muy tímida, casi imperceptible, pero no tienen voto. Además, son floreros que cuestan demasiado al erario; son adornos nada finos, pero demasiado caros.

La política mexicana es así. Quien manda es el Presidente y los demás, sus secretarios, hacen lo que el Jefe ordene; eso no debe sorprendernos. La única diferencia entre el pasado y la Cuarta Transformación es que hoy no se cuidan las formas.

Por ello, personajes como OLGA SÁNCHEZ CORDERO, quien ocupa lo que una vez fue la temida Secretaría de Gobernación, no es más que un adorno a la que hasta los mismos gobernadores le pueden hacer “bullying” sin tener consecuencias.

Lo mismo sucede con el secretario de Hacienda y Crédito Público, ARTURO HERRERA, al que en varias ocasiones el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le ha corregido la página desde la mañanera, incluido eso del uso del cubrebocas.

La reciente gira, este fin de semana, del presidente LÓPEZ OBRADOR, evidenció que no se cuidan las formas para que el poder centralista de Palacio Nacional se ejecute.

En Salinas Cruz, allá en Oaxaca, el Presidente dijo que informaría al flamantito secretario de Comunicaciones y Transportes, JORGE ARGANIS, que se nombrara a ROSA ICELA RODRÍGUEZ, como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante.

La política de la Cuarta Transformación es evidenciar a todo el Gabinete (y al país, lógicamente) que quien manda es el Presidente y de él son todos los aciertos, mientras que sus secretarios obedecen y tienen que cargar con todas las culpas.

El hoy ex secretario de Hacienda, CARLOS URZÚA, presentó su renuncia porque el presidente LÓPEZ OBRADOR se negó a escuchar las recomendaciones de expertos economistas.

La cancelación del aeropuerto fue calificada por URZÚA como un gravísimo error. Voces expertas del Planeta coincidieron con URZÚA y a pesar de ello el Presidente de México puso oídos sordos.

Tras su salida de la 4T, URZÚA lo ha dejado en claro en cada entrevista que otorga. “El Presidente manda, eso no está en discusión, pero no se deja asesorar, no quiere escuchar y ese es su mayor error y limitante”.

La reciente baja en Comunicaciones y Transportes, de JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, evidenció que el Presidente tampoco quiere escuchar y por tanto presentó su renuncia misma que algunos medios de comunicación vistieron como un acto de dignidad.

Hace un año, el hoy senador de Movimiento de Regeneración Nacional (y ex panista), GERMÁN MARTÍNEZ CÁCERES, dejó la dirección del IMSS porque el Presidente LÓPEZ OBRADOR lo condenó a ser un florero en delicada posición.

De los tres hoy ex funcionarios, sólo JIMÉNEZ ESPRIÚ y CARLOS URZÚA viven fuera del presupuesto, “traicionados” por la Cuarta Transformación, porque según ellos ya no quisieron ser floreros.

Es una mentira que en México se viva una “neopolítica”, acorde a los tiempos donde la modernidad y lo vanguardista marcan el derrotero. Lo cierto es que se practica una añeja política, ésa donde el PRI imprimía su sello en los años setenta… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- En campaña, CARLOS URZÚA y JIMÉNEZ ESPRIÚ le compraron la idea a LÓPEZ OBRADOR de que la conducción del país sería diferente a la forma en que los tecnócratas y neoliberales lo hicieron… En la práctica las cosas no han cambiado en lo absoluto, solo que hoy ya no se cuidan las formas para enviar el mensaje de quién tiene los hilos del poder político en sus manos… Tal vez el único cambio evidente del pasado con la 4T, es que ahora el Presidente es quien dice que él manda, mientras que en el pasado, los secretarios eran los encargados de reconocer quién mandaba en el país… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Los casos: LOZOYA y las factureras, podrían ser las monedas de canje entre los Gobiernos federal y estatal… Mientras que LOZOYA es para la Cuarta Transformación la cuña que dé el apriete en la entidad, para los “vientos del cambio” las factureras serían la presión que reviente figuras morenas… De que hay tironeo lo hay y es evidente. Pero en ese tironeo también hay importantes divisas, activos políticos pues, que vale la pena rescatar en la mesa de las negociaciones… Azules y morenos tienen mucho que ganar, pero también mucho qué perder si siguen el derrotero de desacreditarse mutuamente… Son rumores, rumores, rumores…

~~INVITA RIVAS A CAMPAMENTOS DE VERANO.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR anunció que la Dirección de Arte y Cultura tiene preparada una serie de actividades, campamentos y talleres, a través de plataformas electrónicas. Por ello hizo una invitación a los padres de familia para que convivan con sus hijos mediante la oferta cultural que dará inicio la próxima semana. Destacó que todo el contenido será en línea, por ello los niños podrán divertirse con las medidas preventivas ante la contingencia de salud.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Quien anda “pasando aceite” es el ex alcalde de Tampico, GUSTAVO TORRES SALINAS, con el asunto de las factureras… De por sí se había vuelto “ojo de hormiga” y ahora con este tema que está vigente y que seguirá así por buen tiempo, se volvió “invisible”. El también ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local tiene mucho qué explicar… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Las apuestas ya se están corriendo para saber cuál de todos los ex auditores superiores del Estado de Tamaulipas, termine “súper embarrado” con el tema de las factureras… JORGE ESPINO ASCANIO, actual Auditor, sabe mucho del tema sobre sus antecesores, pero es la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica la que lleva el guion de esta película… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… La raza que labora en la Secretaría de Salud, está muy molesta con GLORIA MOLINA GAMBOA, pues asegura que mientras da sus condolencias vía redes sociales para otros lugares del país, se ha olvidado que en Tamaulipas el personal también está muriéndose víctimas del contagio del Covid-19… Han sido muy ácidos en contra de MOLINA, pues no le perdonan que los llame “bola de webones”… ¡Asumecha!

++CUENTAN QUE… Luego que se dio a conocer que un Juez de Control vinculó a proceso a CRISTOBAL ROSALES GÓMEZ, ex secretario de Egresos del Gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ, por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita así como uso indebido de atribuciones y facultades como servidor público, la pregunta que se hacen en los altos niveles sociales de la Capital es: ¿cargará con todas las pulgas o soltará toda la sopa…? Ya hay varias carreras políticas que estan a punto de llegar a su fin por lo que diga CRISTOBAL… ¡Yayayái!

Nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: [email protected]