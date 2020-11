AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Anticorrupción no garantizada

El poderoso General Cienfuegos

La alianza del PRI, PAN y PRD

Alcaldes azules y la posible reelección

Ciertamente, al cabo de dos años un gobierno que parecía fuerte y apoyado, ahora parece débil y acorralado por tanto problemas. El capital político del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se ha desgastado con tanta velocidad que si bien, es cierto su figura sigue siendo popular, se siente un ambiente generalizado de que el país no va por buen camino. El entusiasmo y la esperanza de ayer han sido remplazados por el escepticismo de hoy.

Algunas encuestas revelan que la confianza comienza a convertirse en desesperanza, justo cuando se aproxima un año político- electoral en el cual se supone que el Presidente habrá de echarle toda la carne al asador para que sus candidatos tanto a gubernaturas, como a las diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías salgan triunfantes y pueda fortalecer su gobierno de la 4T, aunque lo más interesante es que quiere que Morena gane el control de la Cámara de Diputados.

Pero el 2021, será un año difícil no solamente para el mandatario mexicano, sino también para los propios partidos políticos, pues actualmente hay desilusión y decepción contra todos.

A casi dos años de haber tomado el poder, y ante la evidente distancia entre las promesas muchas y los logros pocos, el tabasqueño LÓPEZ OBRADOR ha sido objeto de andanadas sistemáticas de tono duro y hasta brutal, de críticas de los medios de difusión, pero también de líderes de opinión y empresarios que no han visto soluciones reales a los grandes problemas que enfrenta el país en temas de salud, de injusticia, de desigualdad y de crisis económica, entre otros.

La promesa que se hizo en el sentido de impulsar una república amorosa y con distribución de riqueza para los más pobres, hasta ahora no se ha podido cumplir.

La 4T trae pleito con “medio mundo”, aunque lo más destacado son los dimes y diretes entre empresarios y gobernadores aliancistas contra el gobierno federal.

Una pandemia del Coronavirus que dejado miles y miles de muertos, las inundaciones en Tabasco que si bien es cierto afectó a casi todo el estado, pues realmente les llegó el agua hasta el cuello a los más pobres.

Un combate al narcotráfico, lo mismo que a la corrupción que no evidencia la captura de peses gordos, pero sí, uno que otro charal.

Y a todo esto. ¿Dónde está LUIS VIDEGARAY CASO? Uno de los hombres clave en el pasado gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO.

No se sabe exactamente dónde se encuentra el extitular de la Secretaría de Hacienda, pero con la supuesta orden de aprehensión que giró la Fiscalía General de la República podrían emitir una ficha roja para que sea buscado por la Interpol en 194 países. Ya veremos si cae.

De ser así, ese señor tiene mucho que contar sobre las corruptelas y crímenes cometidos durante el gobierno peñista, posee mucha más información que el ex director de PEMEX, EMILIO RICARDO LOZOYA.

Y ahora, nos salen con la novedad de que Estados Unidos buscará desechar los cargos contra el general SALVADOR CIENFUEGOS para que en su caso sea juzgado bajo las leyes mexicanas.

Lo anterior, lo calificó el Canciller mexicano, MARCELO EBRARD como un “acto de respeto” a nuestro país por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Y dio a conocer, además que el ex secretario de la SEDENA llegará a México en calidad de un ciudadano más, es decir sin cargo alguno ni con orden de aprehensión, en tanto que será la Fiscalía General de la República la que determine si lleva a cabo un proceso en contra del General SALVADOR CIENFUEGOS o no. ¿Cómo la ven?.

Pero bueno, así está el asunto en cuanto al combate al narcotráfico y a la corrupción en el país, acciones efectuadas por la 4T, pero que están incomodando y pisando callitos a muchos integrantes de la llamada “mafia del poder”, incluyendo a miembros de la cúpula de los “illuminati”.

Desafortunadamente, y al final de la jornada, el parte de novedades que se puede rendir nos es satisfactorio, pero tampoco es posible darse el lujo del desaliento. Lo que hoy está en juego es el resquicio que millones de mexicanos abrieron a pulso en 2018 para permitirse supuestamente alcanzar una modernidad tras poner fin, de manera pacífica y legal, a un viejo autoritarismo que sigue vigente. Y lo más curioso, es que en vísperas de un importante año electoral ya se escriben algunos artículos de añoranza por el PRI.

DEL ARCHIVERO…

Mire usted lo que dice respecto a las alianzas el líder nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, quien asegura que más allá de una alianza fuerte en diversas entidades federativas, para las elecciones de 2021 la oposición va por una “coalición fuerte” que lleve a retomar el control del Congreso y poner así un freno al gobierno federal, a su partido, Morena, y a sus aliados.

“Se trata de una coalición electoral, no ideológica” para ganar posiciones, aclaró. Lo importante en el país, “para cuidar los equilibrios, es en el Poder Legislativo”, dijo, y con la suma de votos del PRI, PAN y PRD “prácticamente ganaríamos la mayoría en la Cámara de Diputados”. ¿Qué tal, será posible?.

Por lo pronto, don EGARDO MELHEM SALINAS, presidente del PRI en Tamaulipas, dio a conocer que este miércoles solicitará al Consejo Político Estatal de su partido la autorización para entablar diálogos formales con sus homólogos de otros partidos para ir definiendo el tema de las posibles alianzas, pues dijo además que tienen hasta el próximo 2 de enero de 2021 para definir dicho tema.

Y aunque no quiso adelantar vísperas sobre en cuáles municipios tamaulipecos se pudiera dar la alianza con PAN y PRD, destacó que su partido ha tenido un crecimiento importante electoralmente hablando en ciudades como Reynosa, Victoria y Matamoros.

Por cierto, en cuanto al PRI Mante, tenemos que serán varios los regidores que tiene en el Ayuntamiento los que pudieran buscar la reelección, pero lo más jodido es que existen personajes que ya fueron diputados federales, diputados locales o alcaldes que andan buscando consolarse con una regiduría. Que cinismo, quieren regresar a las mieles del poder, a la ubre como desde los tiempos del ex gobernador TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA lo hiciera el ex alcalde y actual diputado plurinominal TINO SÁENZ COBOS.

A TINO, le fue muy bien en el sexenio del extinto ex gobernador tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, pero después MANUEL CAVAZOS LERMA lo sentó en la fría banca, de donde rescatado por YARRINGTON, y posteriormente siguió en la ubre con EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y con EGIDIO TORRE CANTÚ. Hoy es diputado plurinominal y su tirada es seguir en el sistema, pero de cobijado por los azules.

Y es que como TINO, existen muchos personajes de la política tricolor que ni siquiera se caracterizan por obsequiarle una despensita a quien realmente lo necesite.

¿Se imaginan a una ex diputada federal o a una ex diputada local o aun ex alcalde buscando una regiduría?.

En cambios, nos comentan que en los próximos días, el PAN Tamaulipas está por resolver el tema de las candidaturas. Ya tienen los perfiles idóneos de hombres y mujeres que les garanticen el triunfo electoral de acuerdo a encuestas aplicadas en días pasados en diversos Distritos y municipios del territorio tamaulipeco.

En la región cañera todo parece indicar que el PAN va con todo, pues buscará seguir teniendo el control de la diputación federal de este VI Distrito, así como el Distrito local y las alcaldías de González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula, Gómez Farías, El Mante y Xicoténcatl.

En círculos panistas se habla de que el actual diputado federal VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS va por la reelección, pues su popularidad, su trabajo legislativo y liderazgo regional le garantizan al PAN el triunfo electoral.

Muy posiblemente SONIA MAYORGA LÓPEZ también vaya por la reelección en la diputación local Mante- González.

En González, el PAN tendrá que definirse por una mujer, por lo que todo parece indicar que la candidatura para esa alcaldía pudiera quedar entre VERÓNICA ESCOBAR y GABY VERLAGE.

En el Mante, sólo hay dos opciones para el PAN, la posible reelección para el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS o bien NOÉ RAMOS FERRETIZ, quien tiene rato buscando la oportunidad de su partido para llegar a la esquina de Hidalgo y Juárez como autoridad municipal con la finalidad de seguir trabajando por la gente de la urbe cañera.

En Ocampo, igualmente los azules tienen la opción de la reelección del alcalde Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE o MELCHOR BUDARTH, quien parece tener el respaldo de las bases para gobernar el vergel tamaulipeco.

En Nuevo Morelos, el PAN de igual manera tendría la oportunidad de la reelección de la alcaldesa EUNICE HÉRNANDEZ, quien ha hecho un buen papel a favor de las familias de esa población, además de que la gente la quiere y la apoya, pero aparece también el nombre de JANET NÁJERA.

En Nuevo Morelos, tienen que ponerse buzos los azules, pues el PRI y MIORENA traen prospectos a la alcaldía con dinero y mucha presencia territorial.

En Xicoténcatl, no se sabe si la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ buscará la reelección, pero sin duda es también una carta fuerte para la diputación local. Tampoco hay que perder de vista el gran futuro en política de ALBA VERASTEGUI OSTOS.

En Gómez Farías, todo apunta a que será FRANK YUSEFF LEÓN ÁVILA el candidato del PAN a la alcaldía y sucesor de PACO LÓPEZ.

Y por lo pronto, le paramos de contar, pues dejamos algo para próximos comentarios. Sale y Vale.

