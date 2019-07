La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA AUSTERIDAD REPUBLICANA NO VA CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La austeridad republicana del primer presidente de la izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, se ha ensañado con instituciones y dependencias de poco peso político, pero inexplicablemente ha dejado de lado a los partidos políticos a los que el gobierno federal les da a través del INE miles de millones de pesos para su sostenimiento y las campañas de sus candidatos.

Desde tiempo atrás se ha venido diciendo que es demasiado el financiamiento que el gobierno les otorga a los partidos, pero, pero, pero, el reclamo generalizado ha caído en el vacío y no ha encontrado eco en el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de la organización y desarrollo de los procesos electorales que se realizan en todo el país.

Es tan escandaloso el monto que les da el gobierno a todos los partidos políticos con registro, al grado de que la misma dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, hizo público el ofrecimiento de renunciar al 50 por ciento de las prerrogativas que le tocan por año al partido, sin que hasta ahora se haya hecho efectiva la reducción, pero la líder aseguró días atrás que sigue en firme la decisión del partido.

En los primeros siete meses del año de estar MORENA en el poder ya le han correspondido 941 millones de pesos en total, de los cuales 914.4 millones han sido por concepto de financiamiento público ordinario y 27.4 millones de pesos para actividades específicas, es decir, tareas editoriales, de educación o capacitación. Todo esto equivalente a recibir 134.5 millones de pesos mensualmente.

Según nosotros la líder de MORENA se impresionó cuando la austeridad republica fue aplicada a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los altos salarios que venían percibiendo y pensó que el ajuste iba en serio y parejo, por lo que creemos que se alocó y pensando en quedar bien con su gran jefe anuncio que su partido renunciaba al 50% de las prerrogativas del gobierno.

Decía mi abue, que era una santa, que “el diablo sabe a quién se le aparece”, por lo que creemos que los partidos políticos seguirán nadado en billetes mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador siga siendo el propietario único del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que lo llevó al poder, lo que lo obliga a respetar a todos los demás partidos.

No nos parece del todo legal el que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, haya dado luz verde a las empresas a las que se les adjudicaron obras de la Refinería de Dos Bocas, para empezar con trabajo de escritorio a partir del Primero de agosto. Así la vemos porque el gobierno de López Obrador aún no cuenta con la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que nos conlleva a pensar que dan por hecho que el dictámen va a ser a favor.

Por el otro lado lo que vemos es la desesperación y preocupación del mandatario nacional por el arranque de su gran proyecto, que no pasa de ser la remodelación del viejo aeropuerto de Santa Lucía, pero presionar como lo está haciendo no es prudente en éstos casos porque las cosas las hacen los trabajadores “al hay se va”, para ajustarse al calendario del presidente.

La que sigue de “pique” con el coordinador de la bancada de MORENA en el Senado de la República, Ricardo Monreal, es la todavía dirigente nacional del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahora agregó al molote a Mario Delgado, que es el coordinador de los “morenistas” en la Cámara de Diputados y además presidente de la Junta de Coordinación Política.

Su coraje en contra de ambos personajes de MORENA para nosotros es más que entendible, ya que Monreal destapó a Delgado como candidato para relevar en la dirigencia nacional del partido a Yeidckol Polevnsky, la que a decir verdad todavía no se quiere ir, por lo que ya incluso anunció va a participar en la contienda interna para buscar su relección.

Pero gane o pierda, la Polevnsky ya hizo público que Monreal y Delgado le deben de dejar el liderazgo de las bancadas a mujeres, ya que las bancadas también pueden ser manejadas por mujeres legisladoras.

Pero su coraje va más allá, toda vez que ya incluso tronó en contra del presidente de la mesa directiva del Senado Martí Batres, del que dijo tener la certeza de que continuara como presidente de la Cámara de Senadores, “pero yo diría que hay que ir más para allá”, porque las mujeres también pueden ser coordinadoras.

Por cierto en una reunión con los representantes civiles de Nuevo León, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón (a) Bronco, dijo que no es con el amor y paz como podemos hacer que una gente que está en la maldad pueda reaccionar; tiene que ser, dijo, como la rehabilitación, pero la rehabilitación no es nada más decirle a la persona que se porta mal, pórtate bién,”tiene que vivir una adversidad y tener una crísis de reflexión para poder cambiar su manera de pensar y su manera de actuar”.

Paralelamente Bronco cuestionó que el presidente López Obrador haya decidido ya no entregar directamente los recursos a los líderes la sociedad civil.

“En eso tiene razón Andrés Manuel, que se entreguen ya sin líderes, PERO EL SE CONVIRTIO EN EL LIDER Y EL SI PUEDE REPARTIR Y LOS DEMAS NO, EN EL SI ESTA BIEN VISTO Y EN EL RESTO NO, POR ESO NOSOTROS NO SEGUIMOS ESA POLÍTICA, YO DIJE NI MAIZ PALOMAS, AQUÍ EN NUEVO LEON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SEGUIRAN SIENDO APOYADAS Y LES VAMOS A CRECER EL PRESUPUESTO, NO SE LOS VAMOS A QUITAR”, remarcó el gobernador de Nuevo León, Rodríguez Calderón.

Los recortes presupuestales, la cancelación de programas, asi como la austeridad que ha promovido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han puesto en jaque a la comunidad científica. Así lo publicó la revista “Science”, que una de las más importantes del mundo, al reportar las afectaciones que sufre éste sector bajo la 4T.

El artículo que fue titulado “El presidente de México sorprende a los científicos con recortes presupuestarios y comentarios despectivos”, fue publicado por ésta revista el pasado 23 de julio. En el texto detalla cómo el memorándum de austeridad, que firmó el presidente el pasado 3 de mayo, ha impactado negativamente en la operación de los Centros Públicos de Investigación (CPLs).

Todo está listo para que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realice el que será el Cuarto Congreso Internacional de Estudios de Frontera “Resistente y Resiliente” que se va a desarrollar durante los días 24 y 25 de octubre en sedes compartidas entre México y Estados Unidos.

El evento es organizado por la Red de Estudios de Frontera, conformada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con la Universidad de Texas del Valle de Río Grande, la Autónoma de Sinaloa y el Colegio de la Frontera Norte, además de la Universidad de Sevilla, España, como lo dio a conocer la investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), Dra. María del Rosario Contreras Villarreal.

Agregó que en ésta ocasión el 24 de octubre los trabajos se desarrollaran en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Matamoros y el día 25 en el Campus de la Universidad de Texas Valle del Río Grande en la ciudad de Edinburg .

Dijo que el objetivo es generar un espacio de intercambio de investigación y socialización entre los interesados en temas relacionados con la frontera, incluyendo la sostenibilidad, comunidades transnacionales, sistemas alimentarios, cuestiones organizativas y de gestión, la economía global, el medio ambiente y la justicia social, bien.

E- mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx