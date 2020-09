LA BASURA Y LA ILUMINACION SIGUEN SIENDO  EL TALON  DE AQUILES DE LA ADMINISTRACION DE MARIO LOPEZ.

DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

Aun cuando el alcalde anuncio una serie de cambios en la dirección de limpieza, en cuanto a camiones y demás para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, lo cierto es que la buena imagen se viene dando en el centro de la ciudad donde solamente la ven algunos porque esta área la verdad está bastante deshabitada ya, en cambio la gente que vive en la periferia continua quejándose de este mal que padecen todos los gobiernos en Matamoros, aunque algunos más que otros.

Tenemos muchas imágenes de problemas de recolección de basura en muchas colonias y zonas públicas; o quizá sea en la dirección de este departamento que no puede con el paquete o el área de recorridos el punto es que aún sigue habiendo mucho pero mucho problema en este rubro.

Otra de las áreas el alumbrado público, mientras se anunció una gran inversión al respecto parece ser que no han dado con el área correcta para instalarlas y esto provoca que las personas lo hagan público, incluso en una manifestación se lo hicieron saber al alcalde.

Denuncias tenemos de las calles 20, Periférico y Colonia Pedro Moreno, es tan solo la queja de una persona se imagina usted si el resto, lo hace, seria cuento de no terminar.

Incluso los recolectores de basura de manera particular, los de los caballos, camionetas y demás que lo hacen para ganarse la vida, estuvieron tirando todos los desechos en una área adjunta al centro de transferencia porque no los dejaban que lo hicieran en este lugar, pero como esa área no es para eso los obligaron a que limpiaran esta parte sacando más de 20 toneladas de basura por recolección de personas privadas.

En fin el otro tema son los enroques nuevamente en el DIF Municipal, quien se iba a quedar a suplir a MIROSLAVA DE LA GARZA, quien deja esta institución, luego de estar poco menos de un año al frente de la dirección, luego que la dejara el doctor JAVIER GOMEZ, dicen que cuando existe mucha rotación de personal es porque no hay un buen liderazgo usted que piensa!

Muchos de los empleados de esta institución quienes tienen carrera aunque no les den el trato que merecen por sus conocimientos pero no siendo así con los amigos personales de la primera dama y/o recomendados de su esposo, que no saben ni para que están ahí, deberían de valorar bien los curriculum de cada una de las personas que labora en esta dependencia social ya que no es un patronato como tal es una extensión de la administración municipal encargada de la parte más sensible de la sociedad que es la familia.

Se comenta en los pasillos del DIF municipal que pudiera ser SILVIA CHACON, quien queda al frente de la dirección y/o JUAN MIGUEL HERRERA MATUS, quien de los dos podría darle al clavo para manejar no solo la dirección la cual implica darle rumbo sino conciliar con todos para llevar el barco a un punto objetivo.

Seguramente a punta de amenazas deben traer a la coordinadora de los talleres CEDIF, GUADALUPE MENDO, quien ya le ha provocado migraña a más de tres empleados por andar acosándolas con una y mil necedades, dizque para que saquen la chamba y andan pagándole a otras personas por hacer otras cosas, bueno, el tema es que no hay pies ni cabeza en la cuarta y Camilo Manzo.

Lo más correcto para la directora de comunicación social, MAYRA SANTOS, es agarrar el toro por los cuernos, como vocera dar información de los cambios y se acabó y dejar a la gente que ande especulando, aunque no creemos que la experta en medios le falten consejos.

Aunque ya no son muchos los del partido en Morena en Matamoros, luego que se fueran con la finta de que el alcalde había ganado por este partido, pero algunos todavía de corazón marrón, se pronunciaran a favor de MARIO DELGADO, el aspirante a liderar el partido Morena en el país y con ello seguramente lograr agrandar la membresía mexicana.

Estos personajes de Morena estarán ofreciendo esta información en donde seguramente ofrecerán algo del curriculum de este personaje que funge como diputado federal y está bastante correteado en las huestes políticas.

En estos momentos maestros y alumnos alrededor de todo el mundo han tenido que enfrentar nuevos retos con las clases virtuales alternativa que se adopta en muchas partes del mundo para evitar que los niños y adolescentes pierdan el año escolar, sin embargo, no todos parecen adaptarse fácilmente a esta modalidad.

JANA COOMBS, una madre estadunidense, capturó con su celular el momento en que su hijo de 5 años llora por no comprender la clase virtual que estaba estudiando.

El hijo de JANA apenas está en el jardín de niños, sin embargo, el pequeño no aguantó la presión y lo brusco que fue el cambio y comenzó a llorar.

La foto fue compartida en redes sociales por JANA para crear conciencia sobre la dificultad que representa a algunos estudiantes la modalidad online o a distancia.

JANA comentó que ella solamente había tomado la foto para que las personas, otros padres y autoridades, vieran la frustración de los niños.

Recordemos que Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus con más de 5.7 millones de infectados y casi 200 mil muertos.

Al menos cuatro funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentaron su renuncia la mañana de este jueves luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que se realizaría una limpia en la dependencia Federal.

Fuentes confirmaron que se trata de Alfredo Ocón, gerente de Aguas Superficiales; VICTOR ALCOCER YAMANAKA, subdirector General Técnico; EDUARDO SELDNER AVILA, subdirector General de Administración; así como CELIA MAYA GARCIA, subdirectora General Jurídica de la Comisión.

Hasta el momento, la dependencia que encabeza BLANCA JIMENEX CISNEROS, no ha realizado un pronunciamiento público al respecto.

Por la mañana, el presidente dio a conocer que la Conagua estaba “tomada” por funcionarios afines al Partido Acción Nacional (PAN).

“Habrán cambios en la Conagua porque estaba tomada por estas personas (detrás de las manifestaciones) por un partido, por el PAN», dijo el mandatario.

