Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

La Batalla Por Una Curul…

Para nadie es un secreto que el proceso electoral local 2018-2019 dio inicio conforme lo establece la autoridad, es decir en el mes de septiembre, pero hasta el momento es poco el ruido que se hace al respecto, aunque los nombres de quienes pueden aspirar a una diputación local surgieron y se encuentran en el ambiente poco antes de concluir la elección federal.

El distrito 20 es uno de los que mayor cantidad de nombres tiene en la lista de aspirantes a la diputación por los distintos partidos políticos o la vía independiente.

Quien tiene más de donde echar mano es el Partido Acción Nacional, ya que personajes como JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, FRANCISCO CASTAÑEDA CRUZ, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, JAIME TURRUBIATES SOLÍS, CRYSTAL GONZÁLEZ, e incluso ANDRES ZORRILLA, pueden ser tomados en cuenta en cualquier momento.

Cada uno de ellos tiene sus meritos, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, el actual diputado local por este distrito, busca la reelección, esto a través de un trabajo callado, discreto, tanto en el congreso tamaulipeco, como en el municipio de Madero, pero se encuentra listo para ser de nueva cuenta el abanderado…

Uno de los fuertes aspirantes a la candidatura y que podría hacer un papel muy destacado, es el famoso “Doc”, sí, el ex regidor FRANCISCO CASTAÑEDA CRUZ, médico que siempre ha demostrado profesionalismo en su trabajo, además de ponerse al 100 por ciento la camiseta del cargo que ocupe, dejando en claro con sus acciones, como debe comportarse un servidor público, por lo que sería un gran legislador, estamos seguros…

No podemos hacer a un lado la relevante labor que realiza desde que inició con esta responsabilidad, el actual Director General de Conalep en Tamaulipas, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, quien a base de mucho esfuerzo y en un tiempo record, ha cambiado totalmente la imagen y percepción que se tenía de esta institución educativa.

DE LA HUERTA MEJÍA, se ha convertido en uno de los rivales políticos a vencer en el interior del PAN, debido a que los resultados de su trabajo hablan por sí solos, una pequeña muestra de ello, es que hace algunos días, fue designado como Presiente de la Red Latinoamericana de Educación Técnica Profesional, posicionándolo en un lugar de privilegio…

También la actual regidora, CRYSTAL GEORGINA GONZÁLEZ LÓPEZ, ha mostrado su intención por ser tomada en cuenta, pero su paso por el ayuntamiento de Madero ha sido tan discreto, que le vemos pocas posibilidades de lograr alcanzar la candiatura, pero habrá que esperar que ocurre durante las siguientes semanas…

Y aunque esto cause extrañeza, no hay que olvidar que los ex alcaldes juegan un papel importante dentro de la politica maderense, tenemos el caso de JAIME TURRUBIATES SOLÍS, quien a pesar de estar dedicado a sus negocios actualmente, se le ha visto “coqueteando” con el mundo de la política, por lo que no hay que descartarlo como un aspirante…

Caso similar es el de ANDRÉS ZORRILLA MORENO, quien para bien o para mal, fue el presidente municipal de Madero la administración anterior y aún debe tener el “gusanito” de seguir en el servicio público, pero sus posibilidades son casi nulas en este momento, ya que no se puede olvidar que la política es de tiempos y el de ZORRILLA MORENO, en este momento se encuentran en “Stand By”…

Pero también otros partidos ya están viendo posibles candidatos a diputado local por el distrito 20, como el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, quien puede echar mano de uno de los actuales integrantes de la administración de Ciudad Madero.

ADRIÁN CRUZ MARTÍNEZ, Director General de Bienestar Social, es quien puede considerarse el prospecto más sólido para la candidatura, no solo por la labor que desarrolla en este momento, sino por todo el trabajo que tiene en su trayectoria política y principalmente a través de la Asociación Civil, Alianza Cívica Tamaulipeca…

Alguien que podría reaparecer en una candidatura es el dos veces ex regidor, AZAEL PORTILLO ALEJO, quien ya fuera abanderado en busca de una diputación federal, por lo que cuenta con experiencia para contender el siguiente año.

Y es que el nuevo presidente del partido Movimiento Ciudadano en Madero, MAURO REYES COBOS, consideró que PORTILLO ALEJO, tiene el perfil idóneo para ser su candidato, por lo que no descartó la posibilidad de invitarlo a defender al llamado Partido Naranja…

Finalmente, pero no menos importante, es la mano que ha levantado un joven abogado maderense, quien se ha desempeñado en el servicio público, pero su labor primordial ha sido con la sociedad civil.

Hablamos de ROBERTO ÁVALOS FLORES, el ex director jurídico del ayuntamiento de Madero durante la administración anterior, tiene un gran arraigo entre la ciudadanía, quien le reconoce su trabajo y esfuerzo en el ámbito del servicio público, como en el profesional…

Con Paso Firme…

Hablando de quienes tienen la posibilidad de formar parte del próximo congreso local en Tamaulipas, no podemos olvidar a MIGUEL GOMEZ ORTA, un joven funcionario, pero con una vasta experiencia no solo en política, sino en el servicio público.

GÓMEZ ORTA, definitivamente avanza con claridad y firmeza hacia la candidatura a la diputación local por el distrito 18 que comprende la parte norte de Altamira y el municipio de Aldama, convirtiéndose, gracias a su trabajo y empeño, en una carta muy fuerte del PAN para lograr la mayoría en la próxima legislatura local.

De trato sencillo y atención eficiente, brinda desde la oficina del gobernador en el sur del estado, una gran confianza a la ciudadanía, lo que permite que MIGUEL GÓMEZ, cuente cada día, con un mayor número de adeptos y apoyo para la próxima contienda electoral.

MIGUEL GÓMEZ ORTA, es un servidor público de resultados, un joven funcionario estatal que ha dado muestras claras de lo que es capacidad y dinamismo para desempeñar su encomienda, es alguien a quien no se le puede perder de vista…

Nuevo Proyecto…

Quien tiene un nuevo proyecto en puerta es MARY ROJAS LÓPEZ, ex Directora de Bienestar Social, quien ya se encuentra lista para asumir nuevos retos en la tarea de gestoría social y en la coordinación de liderazgos de colonias populares de Ciudad Madero.

ROJAS LÓPEZ, está preparando el arranque de una nueva agrupación denominada “Iniciativa Ciudadana”, donde participarán diversos liderazgos y grupos de la sociedad civil.

Dicho proyecto tiene como objetivo principal, atender las necesidades y los requerimientos de servicios públicos y apoyos institucionales de las familias de las diversas colonias de la ciudad.

“Iniciativa Ciudadana”, será un puente de colaboración y entendimiento con los tres niveles de gobierno, y lograr beneficios para la sociedad maderense, ya que MARY ROJAS tiene la experiencia y capacidad suficiente para sacar adelante está nueva organización política y social, además que cuenta con la confianza y respaldo de fuertes liderazgos, por lo que tendrá resultados positivos…DE FACTO!!!

factosconurbados@gmail.com