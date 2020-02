LA BORREGA DESTRUYE PARA CONSTRUIR; EL GRAN DIEZMO

DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

El gran negocio de los políticos sin excepción alguna son las obras que se realizan para que de esos millones se les ofrezca sin pedirlo el famoso diezmo por eso muchos de estos personajes se la pasan derrumbando edificios y demás para construir y con ello ganar, ganar.

En ese contexto para muestra basta un botón y es que el alcalde de la 4T, MARIO LOPEZ HERNANDEZ, derrumbo el estadio y nomás no le ha puesto una mano para reconstruir ya que pensó que se le iban a enviar los recursos con carretilla de parte del gobierno federal y al parecer no ha sido así, pero no conforme con eso quiere también derrumbar el Mundo Nuevo para construir un Centro de Convenciones en donde además se pueda utilizar como centro de espectáculos y demás y todo por el diezmo, la realidad es que este espacio público de la ciudad aún tiene vida , se puede rescatar si se remodela; en fin así se hacen los grandes negocios de los alcaldes y la BORRE, como le dicen sus achichincles, anda bastante apurado con estos programas a fin de agandallar todo lo que pueda ya que sabe que su relección quedara solo en aspiraciones.

Incluso otro de sus proyectos seguramente también será echarse la Alberca Chávez, específicamente , la cancha de basquetbol a donde el alcalde metió a los migrantes para darles , cobijo, claro está que de acuerdo a su don social; pero resulta que los medios de comunicación tienen prohibido entrar por parte de la administración municipal para evitar se filtre información sobre el desastre que se tiene en este espacio en donde la duela de esta cancha se ha levantado y obviamente ya no servirá para los efectos que debe usarse este espacio deportivo.

La pregunta es ¡! De quien será este negocito de los migrantes!

Con los recortes presupuestales que anuncia día a día el PEJECITO y el alcalde matamorense derrumbando edificios con que se van a construir si lo más importante es la salud y en este rubro tampoco hay intenciones, a donde vamos a parar con estas mentes tan raras.

Lo cierto es que no solamente se derrumban edificios y demás en Matamoros, en el México entero se derrumban grandes pilares que han servido de soporte para el crecimiento económico, pero sobre todo se derrumban las perspectivas que los mexicanos se crearon de una fantasía de cambio y que en la realidad a año y medio casi de gobierno solamente se recrudece lo que en campaña fueron solamente falacias.

Las obras de pavimentación también llevan el moche por eso se las dan a los amigos para que todo quede en familia, o de plano muchos de los amigos de los alcaldes se convierten en constructores pero no porque sean empresarios profesionales sino ocasionales, pronto le daremos a conocer la lista de los constructores beneficiados en Matamoros, todos casi de la familia de la Borre.

Nos contó un pajarito que las relaciones entre el alcalde y el Secretario de Bienestar Social, BETITO GRANADOS, ya andan en otro nivel y es que entre los vicios de uno y otro parece ser que hay algo que posee MARIO LOPEZ , bastante comprometedor en contra de GRANADOS, para lo cual lo tiene amenazado con hacerlo público, lo mejor sería que el funcionario de la SEBIEN salga a dar la cara y se declare inocente o culpable a fin de que le quite el control al alcalde; lo que son capaz de hacer por la política, y al parecer todo tiene que ver con un secreto a voces, como decía mi Juan Gabriel adorado, lo que se ve no se cuestiona.

“Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública”, fueron las palabras de AMLO en su primer discurso cuando entro en el poder en su primer día.

Sin embargo la Ley de Austeridad Republicana, que ha tocado casi todos los sectores del Gobierno. Burócratas, científicos, académicos, policías y soldados, médicos, jueces, maestros, periodistas y artistas han alzado la voz para explicar cómo los recortes están dañando sus trabajos.

“El recorte se ha hecho con un hacha cuando se tenía que haber hecho con bisturí”, dice MARIANA CAMPOS, investigadora del centro de investigación México Evalúa.

El sector salud fue uno de los más dañados. Un directivo del Hospital Infantil, uno de los institutos de alta especialidad que atienden a los mexicanos más pobres, explico desde el principio que las medidas de austeridad han limitado las manos disponibles. “Tenemos falta de camilleros, de personal de intendencia, de personal de lavandería. Tuvimos que reducir las cirugías a un 50%, pues fueron suspendidos los contratos de 180 trabajadores”, asegura el alto cargo, quien pide mantener el anonimato por razones de seguridad.

Nadie ha podido explicar de momento las consecuencias de una política tan contractiva en el gasto. No existen datos detallados de cuántos despidos pueden vincularse a las medidas de austeridad impuestas por LOPEZ OBRADOR.

El discurso del fin de los privilegios ha sido uno de los argumentos centrales utilizados por el Gobierno de Morena; considerada una política socialista que refleja una disminución del crecimiento económico.

El principal inhibidor del crecimiento económico ha sido LOPEZ OBRADOR y el culpable del desempleo de muchas personas que son jefes de familias y que desocupo en su afán de cerrar muchas plazas en muchas áreas de la administración en todos los niveles, sin lugar a dudas había mucho dispendio pero no todo era así dejo a muchos niños jóvenes, mujeres y demás sin sustento porque como dice MARIANA CAMPOS, el recorte se hizo con una hacha.

Matamoros cuenta ya con la presencia del Dr., JULIO PIMIENTA, quien es y porque el lujo; El Doctor JULIO H. PIMIENTA PRIETO, es cubano, licenciado en Educación Matemática, maestro en Educación, y doctor en Evaluación Educativa. Trabajo como coordinador académico del programa de doctorado en evaluación educativa de la Universidad de Anáhuac, México Norte, todo indica que ahí lo conoció el diputado local, HECTOR ESCOBAR SALAZAR, quien lo recomendó en la Subsecretaria de Educación en Tamaulipas y como en ocasiones la política y la academia son dos puntos opuestos lo cierto es que el académico choco con ciertas políticas al respecto, sin lugar a dudas la Universidad Nuevo Santander se da el lujo de contar con la presencia de este personaje con una gran trayectoria. Sus principales temas de investigación son diseño educativo, formación docente, evaluación de intervenciones educativas, modelos educativos y evaluación del aprendizaje. En su haber tiene una serie de libros que son guía en los nuevos modelos de la educación, así que sin lugar a dudas Matamoros sale ganando.

