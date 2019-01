EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LA CAMIONETA DEL ALCALDE

El alcalde de Victoria, Tamaulipas, no acaba de salir de un huracán cuando ya está metido en otro. Parece atraer los problemas.

Le cuento. Tengo en mi poder un video donde se puede ver una ambulancia con su torreta encendida esperando a que otro vehículo se mueva porque obstruye su paso.

Estas imágenes se tomaron en el Hospital General de Ciudad Victoria la semana pasada dejando mal sabor de boca a los ahí presentes.

Y es que el otro vehículo es una camioneta color blanco tipo Cherokee de la que dicen es en la que se traslada el presidente municipal victorense Xicoténcatl González Uresti.

Pues bueno, los comentarios que me hicieron llegar es que ni por ser médico de ese hospital y haber sido su director, no supo estacionar su vehículo (o decirle a su chofer) en un lugar donde no estorbara el paso de ambulancias. Grave.

La ambulancia con luces encendidas entraba con un enfermo a esa área, y ese paso es “donde giran para meterse a dejar a los pacientes por el lado de urgencias”.

Además, quien tomó este video (guardo su anonimato por temor a represalias) escuchó (fueron varias personas más) que “los escoltas del Dr. Xico respondieron de forma muy grosera al pedirle que se retiraran de ahí”.

Dijeron de bote pronto que “es la camioneta del alcalde”, sin importar que una ambulancia estuviera esperando que se quitaran para movilizarse.

Pero hay un complemento de esta historia, la cual se basa en un video donde sí se ve una ambulancia esperando y una camioneta obstruyendo el paso que es como la del alcalde victorense, aunque subrayo que no tengo los elementos técnicos para alcanzar a identificar las placas del vehículo color blanco.

La otra parte de esta historia es que el presidente municipal de Victoria Xicoténcatl González Uresti “estaba ahí (Hospital General) porque su papá estaba enfermo, pero aún así no debió ponerse en el lugar prohibido obstruyendo el paso de la ambulancia”.

Aquí son dos cosas. La más importante la salud de un familiar. Si estuvo enfermo su señor padre ojalá y Dios y el personal médico hayan permitido su recuperación total, y si aún se encuentra con molestias de salud que pronto se recupere. La relación de padre e hijo es sagrada para mi.

Pero… creo que aún así, si la historia es verdad, que ningún funcionario por alto que sea su cargo debe estacionarse en un lugar prohibido, y más en el paso de una ambulancia.

En el caso que nos ocupa, si la camioneta es del alcalde y según testimonios es así, él no debió de estacionarse en ese lugar o debió dar instrucciones a su chofer para que no lohiciera, y más cuando él es alcalde, médico de ese hospital y fue director de ese nosocomio.

Y si tomamos como antecedente el caso del señor Flavio Ávila que en vacaciones de fin de año visitó la capital de Tamaulipas y se le ocurrió estacionarse frente a la puerta principal de la presidencia municipal de Victoria y se armó el escándalo, pues entonces uno se pregunta… ¿la ley es solo para que la acaten los ciudadanos sin cargo público?

Cuando el señor Flavio Ávila se estacionó frete a la alcaldía llegaron el tesorero, un espontáneo, tránsitos, la grúa y hasta dos policías de negro con el rostro cubierto que dejaron de combatir al hampa para decirle a ese ciudadano que se quitara de ahí porque en ese lugar se estacionaba el alcalde Xicoténcatl González Uresti y sus guaruras.

Entonces, si tomamos como cierta esta historia, qué quiere decir… ¿Que nadie se puede estacionar en el lugar del alcalde frente a la presidencia municipal porque luego luego lo quieren encarcelar, pero él si lo puede hacer donde sea?

Aquí aplicaría bien lo que se lee en el punto 3 de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes (Secretario de Educación Pública 1944), en la que se basa la Constitución Moral que quiere impulsar Andrés Manuel López Obrador que debe haber “Respeto a la sociedad humana en general y a la sociedad particular en la que nos tocó vivir”.

MAQUIAVELITO

…Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria:

En las Audiencias sobre Guardia Nacional en México, los gobernadores expusieron que:

1.-No a la militarización

2.-Mando Civil de Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana

3.-Respeto irrestricto a derechos humanos

4.-No atropello al Federalismo

5.-Recursos Federales para operación

6.-Incorporar su postura al Dictamen

7.-No simulación

8.-Adecuar por entidad

