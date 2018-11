RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La caravana y el peligro en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene una lucha fácil para contener las caravanas de migrantes centroamericanos, pues son integradas por gente pandillera, violenta, agresiva, matona y dispuesta hasta perder la vida para lograr su objetivo de ingresar ilegalmente al vecino país del norte, por lo que su estrategia tendría que ser prudente, pacífica y conciliatoria, para evitar el derramamiento de sangre y la muerte de muchas personas.

Los centroamericanos abandonan sus países por hambre ante la fala de oportunidades laborales y buenos salarios, por la represión gubernamental, el alto costo económico para sobrevivir, las injusticias y las medidas dictatoriales de sus gobiernos, por lo que tras una larga y agotada caminata, tratarán de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos a como dé lugar, cuésteles los que les cueste y si el Presidente Trump, utiliza la represión, la fuerza y la acción militar, lo más seguro es que habrá muchos agredidos y se descarta hasta muertos.

Es un asunto en el que deberían intervenir organizaciones internacionales, sugiriendo medidas conciliatorias, una para convencer a los centroamericanos de que regresen a su país y otra para persuadir al mandatario estadounidense les conceda permiso temporal para trabajar en ese país y ejerciendo sobre ellos una estricta vigilancia.

Alguien tiene que abordar este preocupante problema, porque el señor Trump, está lanzando amenazas asesinas, al advertir que utilizará toda la fuerza militar para evitar el paso de los centroamericanos a territorio estadounidense.

Los centroamericanos tienen la razón en buscar oportunidades para sobrevivir, pero deberían hacerlo legalmente: El Presidente Trump, también la tiene, pues a ningún mandatario le gustaría y aceptaría que extranjeros de manera ilícita le invadan su país.

Recordamos que en México hubo guerras por la invasión de extranjeros, por ejemplo, los franceses que buscaron apropiarse del país y fueron retirados a punta de balazos. Eso les puede suceder a los centroamericanos.

Donald Trump, está firme y decidido a no dejarlos entrar ilegalmente, al ordenar el despliegue militar hacia la frontera, a donde comisionó a cientos de soldados, tanques de guerra, helicópteros y otro tipo de equipo para evitar el paso violento de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

Los soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que conforman la operación Patriota Fiel, fueron ubicados en la frontera entre Texas y México. De acuerdo a publicaciones de agencias informativas el Ejército, junto con el departamento de Seguridad Nacional y los agentes de la Patrulla Fronteriza, están trabajando para comprender mejor la naturaleza y la composición de la caravana.

Cientos de soldados se están concentrando en el Fuerte Sam Houston, en San Antonio, Texas, mientras esperan que se les envíen las órdenes para ubicarse en la frontera de esta entidad con México, informó este miércoles la estación local de radio KTSA. El Pentágono ha ordenado a cerca de dos mil soldados que se preparan para el despliegue. También han sido convocadas 39 unidades militares para desplegarse hacia la frontera.

El Presidente Donald Trump, advirtió que podría enviar hasta 15 mil soldados a la frontera con México, para evitar que la caravana migrante de centroamericanos entre a territorio estadounidense.

En un par de mensajes que Donald Trump, publicó en su página de Twitter, se quejó de que las autoridades mexicanas no detuvieron a los migrantes y denunció que entre la caravanas se infiltraron algunos matones y pandilleros. “Las caravanas tienen gente y peleadores muy duros” Lucharon duro y brutalmente contra México en la frontera antes de irrumpir.

Dijo que los soldados mexicanos no pudieron o no quisieron detener la caravana. Deben tenerlos antes que lleguen a nuestra frontera, pero no lo hacen.

Donald Trump, pidió a los migrantes centroamericanos que regresen a su lugar de origen, porque sólo les permitirán pasar a Estados Unidos de manera legal. “No vamos a dejar que estás caravanas, que están formadas por algunos matones muy malos y miembros de pandillas, entre a Estados Unidos. Nuestra frontera es sangrada, deben entrar legalmente. Den la vuelta.

Ante las estrictas medidas de seguridad establecidas por el gobierno estadounidense, provocará que los migrantes permanezcan varados varios días en las ciudades de la frontera mexicana, por lo que es necesario se eleven las medidas de seguridad, porque no se descarta que cometan actos ilícitos y violentos, como robos, asaltos y hasta asesinatos, a fin de obtener ingresos económicos con que sobrevivir.

O sea el problema también lo tiene México y deben ejercer acciones para coadyuvar en convencerlos en que regresen a sus países, porque también representan un peligro para los mexicanos.

Cambiando de tema, fue cancelada la pensión a los ex presidentes de México, con lo que se da cumplimiento a uno de los compromisos de campaña del ahora presiente electo, Andrés Manuel López Obrador. La promesa de López Obrador, fue poner fin la pensión que recibían los ex presidentes de la República, así como establecer en 108 mil pesos el salario del mandatario en funciones y que ningún otro funcionario gane más que el titular del Ejecutivo.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, confirmó que se pone fin a las pensiones de los ex presientes y celebró la orden del presiente del Senado Martí Batres, para que se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entre otras fija el salario del mandatario nacional y pone fin a las pensiones que reciben los ex titulares del Ejecutivo Federal.

Este decreto es el primero que entra en vigor a pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto, haya omitido su publicación u observación.

Es decir que los ex presidentes de la República, ya no seguirán siendo mantenidos por el gobierno, porque la pensión les fue cancelada por los legisladores federales. También no contarán con vigilancia personal proporcionada por el gobierno federal. El ex presidente Vicente Fox Quesada, es el que más defendió la pensión, como si no tuviera dinero para mantenerse, mientras que Felipe Calderón, no tuvo tiempo de pelear le siguieran dando ese dinerito por andar en la parranda y otros no protestaron porque tienen suficiente dinero para sobrevivir.

En otro asunto, fue designado el nuevo director de Seguridad de Tránsito y Vialidad en Ciudad Victoria, por lo que se inició el proceso de entrega recepción en esta dependencia municipal.

El capitán retirado de la Marina Armada de México, Jesús Rafael Mouret López, a partir de este jueves toma posesión de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Vialidad de la Administración Municipal de Victoria.

Mouret López, es licenciado en Ciencias Navales, Ingeniero en Ciencias Navales, con Maestría en Administración Naval, Maestría en Seguridad Pública y Especialidad en Informática.

Leoncio Ariel López Talamantes y Jesús Rafael Mouret López, asistieron a las oficinas de la Contraloría Municipal, para iniciar el trámite de documentos de entrega-recepción, como lo establece la ley.

Entre las responsabilidades más relevantes que ha tenido el Capitán Mouret, destacan Comandante Buque Logístico USUMANCITA (Armada de México), Segundo Comandante Buques de la Armada de México,, Subadministrador Control y Vigilancia de la Aduana Subteniente López, entre otras.

Hay quienes afirman que el capitán Mouret, es una persona respetuosa, responsable, honesto y dedicado al cumplimiento de su deber, por lo que se tiene la confianza que dedicará todo su esfuerzo y capacidad para cumplir con la instrucción del Alcalde Xico González Uresti, sobretodo de prevenir hasta donde sea posible los accidentes.

El dato: Los panteones de Tamaulipas son visitados por cientos de personas y ojalá no se vea interrumpido el suministro de agua, como siempre sucede y la cual es necesaria para la limpieza de las tumbas. La PROFECO, no debería permanecer dormida y actuar con estricta vigilancia para evitar abusos en los precios por parte de los vendedores de flores, los cuales se quieren enriquecer en esta temporada.

Correo: jrdelasota@hotmail.com