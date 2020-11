LAS AGENDAS

La carrera desenfrenada por coaliciones y alianzas

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Margarita y Felipe buscan que los adopten en elecciones del 2021. A pesar de no tener registro Formal, “México Libre” del expresidente de México, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, es candidata a la presidencia de la República, buscarán aliarse con partidos de oposición, además de apoyar como candidatos independientes a aspirantes que simpaticen con los ideales partidistas, no solo de sus afiliados, sino de ciudadanos comprometidos contra el autoritarismo.

La pareja ex presidencial seguirá en el terreno de lo político, será difícil su retiro, pues anunciaron que además de las alianzas que puedan generar para participar en las elecciones del 2021 en candidaturas a gobernadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales, seguirán trabajando como organización ciudadana siendo contrapeso del gobierno mediante críticas y propuestas de solución a los problemas del país.

Este es el mejor momento para las negociaciones para esta organización a la que se le negó el registro por parte del Instituto Nacional Electoral, puesto que no quitarán “el dedo del renglón” y seguirán en la batalla, por lo que no hay que perder de vista que en algunos estados se prevén alianzas entre partidos cuya única finalidad es ir cerrando el paso al crecimiento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por lo que podríamos ver en esta misma “bola” al Partido de la Revolución Democrática PRD) y ¿porqué no? Hasta militantes y simpatizantes de México Libre.

Agenda de medios: “Puente” de 20 de noviembre incentivó al turismo y al Covid 19. Dicen que el “puente largo”, en donde se sumó al fin de semana los festejos del 20 de noviembre dejó un importante movimiento de paseantes en los principales lugares turísticos, por lo que se reactivó la industria sin chimenea para alegrar a los empresarios del sector de playa, principalmente, con el inconveniente que de manera paralela de un mayor contagio de Covid 19.

Se estima que, en la semana del 17 al 21 de noviembre, el número de contagios ascendió en 569 casos, siendo el índice de mayor incidencia en los municipios de Mante, Tampico, Nuevo Laredo, Altamira y Madero. Parece ser que la población está descuidando las reuniones de grupos pequeños, es decir, entre la misma familia, pues no se guardan las medidas preventivas en el uso de cubrebocas ni la sana distancia, lo cual está afectando seriamente a familias completas.

El Estado de Tamaulipas pondera seriamente el tomar medidas restrictivas nuevamente en los establecimientos no esenciales, a lo cual empresarios se oponen debido a lo castigado que está el sector en el ámbito de su economía, lo cual ha traído consecuencias graves como las pérdidas de empleos y el cierre definitivo de un buen número de negocios.

Se evalúa el bien social, puesto que hay casi mil 700 personas activas con Covid, muchas de ellas fuera de control, son asintomáticos que andan en las calles, antros y áreas públicas propagando el mortal virus en adultos mayores, que es la población más vulnerable en estos casos. Tamaulipas casi llega a los 3 mil muertos por el Sars-Cov-2. Son números para reflexionar.

Agenda ciudadana: Uso lúdico de marihuana causa controversia, pondrán impuestos. Aunque el tiempo le dará la razón a quien la tenga, varios sectores sociales han manifestado su molesta por la decisión del Congreso de la Unión y la aprobación del Senado de la República para el uso lúdico o recreativo de la marihuana, debido a que el mayor temor podría convertirse en una pesadilla social al incrementarse la adicción de jóvenes y niños por la venta libre, producción y distribución del enervante.

El Frente Nacional para la familia lo consideró “una tragedia”, mientras que otros sectores políticos lo consideraron un desacierto; la iglesia católica desaprobó las acciones de los legisladores y senadores, mientras que el Gobierno Federal abrió la posibilidad de establecer impuestos a la actividad ahora licita.

