Por: Juan Antonio Lerma

La carrera política rumbo al 2021

Empresarios reconocen a Mateo Vázquez

El respaldo del senador Ismael a El Mante

Invita alcalde al Carnaval Ocampo 20XX

UAT y Congreso convocan a integrar parlamento de la juventud

Por ser un año previo a un importante proceso electoral en el cual se disputarán en esta entidad tamaulipeca: 43 alcaldías, 22 diputaciones locales y 9 diputaciones federales de mayoría relativa, en este 2020 que transcurre, incluso vamos a entrar ya al mes de febrero (se irá rápido el año)- veremos a diferentes actores políticos y no políticos, de todos los partidos, iniciar el camino rumbo a estos cargos de elección popular.

Y aunque a nivel federal, pareciera que grupos de líderes políticos del PRI tejen acuerdos y posibles alianzas con MORENA de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aquí, en Tamaulipas el coqueteo del tricolor se observa más con el PAN- Gobierno que con los Morenos.

Ciertamente, con la idea de sobrevivir y no desaparecer del mapa político, una parte de tricolores sirven a intereses del blanquiazul, en tanto que otra parte- operan para ciertos aspirantes a la sucesión estatal como son los casos del Senador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Tanto priistas de la llamada vieja guardia como los llamados bebe-saurios están, unos con Morena, y otros con el PAN.

LUIS RENÉ “CACHORRO” CANTÚ GALVÁN, en su calidad de presidente estatal del PAN, trae entre sus operadores a gente del tricolor, lo mismo que el diputado local GERARDO PEÑA FLORES y el Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

De hecho, en la gira de trabajo que el Senador GARCIA CABEZA DE VACA realiza por casi todo el estado tamaulipeco, se observa la participación de personajes que anteriormente le metían recursos al PRI.

Pero lo cierto es que tanto MORENA como el PAN, no descartan posibles alianzas con el PRI para disputar los cargos de elección popular que estarán en juego el año entrante.

De tal modo que junto al año que transcurre, ha iniciado también, una andanada de críticas contra muchos alcaldes, diputados locales y diputados federales que se irán el otro año, aunque, algunos buscarán pasar de un cargo a otro.

Vemos en medios informativos y hasta en redes sociales cómo es que critican y denuncian deficiencias en el trabajo de representantes populares, acusándolos incluso de no volverse a parar en las colonias y ejidos donde pidieron el voto.

La elección que viene no será fácil al menos para los tres principales partidos políticos como el PAN, MORENA y el PRI.

Al partido de AMLO, le ha afectado no solamente la división que se vive en su interior, sino también la desmedida voracidad de muchos personajes que rodean al presidente, pero que ni siquiera son buenos para trabajar a favor de un país en desarrollo y tranquilo que tanto se prometió.

La incursión de ex priistas a Morena, le ha traído más perjuicios que beneficios. En el PRI ya no quieren saber nada de EDGAR MELHEM y de ENRIQUE CÁRDENAS, pues tienen años ocupando cargos, y no le dan la oportunidad a otros.

En el PAN, no quieren que este partido que como gobierno ha dado buenos resultados, se convierta en una copia corriente del PRI a la hora de imponer a personajes no gratos en las candidaturas.

En Tamaulipas, el PAN tiene la ventaja que como gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ha sabido dar buenos resultados.

Tienen la ventaja también de que cuentan con estructuras sólidas, fuertes y aceitadas. El único problema y ni tanto, se da a la hora de elegir a sus candidatos y candidatas. Odian las imposiciones y no quieren más cacicazgos.

Con todo eso, Acción Nacional pinta como favorito para volver a ganar todo lo que se proponga el año entrante. La gubernatura en 2022 será otro rollo, y los morenos amenazan ir con todo, incluso en una perversa y descarada alianza con el PRI.

Veremos entonces en el camino cómo se van moviendo los aspirantes a las candidaturas antes mencionadas, no solamente los del PAN sino también los del PRI, MORENA y los partidos chicos, y cómo llegan cada uno de ellos a la próxima contienda electoral.

Se supone que en este 2020, el alcalde de El Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS deberá de ir preparando su salida del Ayuntamiento a menos que esté pensando en la reelección, todo apunta a que así la buscará, pero hasta ahora ese tema no lo distrae, pues sabe que para sucesión municipal falta poco más de un año y medio; veremos en el camino cómo se mueven los que obviamente en el PAN aspiran a sucederlo, y en este sentido no hay que perder de vista tanto a la diputada local SONIA MAYORGA LÓPEZ, así como a la señora CORAL FENTANES MAYORGA, NOÉ RAMOS, Don ELOY MARTÍNEZ y al líder cañero de la CNPR avecinado en el municipio de Xicoténcatl, ALBERTO ALARCON HANÚN, más los que se sumen en la lista.

En el PRI, ya lo hemos dicho, la carta más fuerte que tienen para disputar la alcaldía es LUIS GERARO MONTES VEGA, por eso, sus adversarios dentro del mismo tricolor, le tiran y tratan de sacarlo de la jugada, pero hasta ahora le han hecho lo que el aire a Juárez.

En MORENA, suenan los nombres de OMAR SALOMÓN, FIDEL CÁRDENAS, REYNA GUEVARA SERVÍN y MARIO ALBERTO OBREGÓN BETANCOURT.

En González, los nombres que se manejan en el PAN para la sucesión municipal son: INÉS DUARTE DE VERLAGE, VERÓNICA RAMÍREZ DE ESCOBAR, ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN, SERGIO CERVANTES y ENRIQUE ZAVALA.

Ahí sí, que el alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY prepara su salida, pero se sabe que su esposa INÉS DUARTE quiere ser la candidata de los azules a la alcaldía y que viene trabajando para tal efecto.

Pero bueno, regresemos a los temas locales, para mencionar que en una importante reunión sostenida el pasado martes, con la presencia del Senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, empresarios de la localidad reconocieron el trabajo que el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS viene realizando por el Mante, el cual- dicen ha marcado un cambio verdadero, opinando también que en este sentido, se han dado pasos firmes para fortalecer el sector más importante de la ciudad como lo es el económico.

Señalaron los llamados hombres de empresas y de negocios que las cosas han ido por buen camino bajo el liderazgo del gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y del alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS que están de la mano para apoyar temas medulares que puedan provocar impacto favorable en el tema de desarrollo para la inversión.

El diputado federal, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, la diputada local SONIA MAYORGA LÓPEZ, ex alcaldes de El Mante, gerentes y dueños de empresas participaron en esta reunión de trabajo que fue encabezada por el Senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, a quien por cierto le fue muy bien en su gira por la urbe cañera, donde también se reunión con directivos y alumnos del TEC Mante.

Cambiamos de municipio de para dar a conocer sobre los preparativos del Carnaval Ocampo 20XX, el cual se efectuará el 5, 6 y 7 de marzo del año en curso.

En este sentido, el alcalde JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE está invitando para que acudan a este gran evento.

Actualmente, se trabaja en los preparativos con la finalidad de que sea todo un éxito como lo fue la feria, y como también lo han sido los eventos realizados por la administración municipal que encabeza el Profesor, JOSÉ DE JESÚS AVALOS PUENTE, quien no quita el dedo del renglón en impulsar y fomentar el turismo y la cultura huasteca en el llamado vergel tamaulipeco.

Por último, y para concluir con esta columna, les comentamos que el lado de la Máxima Casa de Estudios en Tamaulipas, en coordinación con la Sexagésima Cuarta Legislatura de Tamaulipas presentaron la Convocatoria del Parlamento de la Juventud Tamaulipeca en su edición 2020.

En rueda de prensa encabezada por el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado GERARDO PEÑA FLORES, se dio a conocer la apertura de esta iniciativa impulsada en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria (FDCSV).

En la conferencia realizada en el salón Independencia del recinto legislativo, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ destacó la importancia que tiene para la Universidad promover la participación y aplicación del conocimiento de los jóvenes.

Reconoció el esfuerzo de la iniciativa que surgió de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Victoria, y que ha sido bien recibida por el Congreso del Estado, señalando que este respaldo se refrenda con la valiosa colaboración de la actual legislatura.

En su oportunidad, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES destacó que la 64 legislatura reafirma una vez más su compromiso con los jóvenes y de abrir las puertas del congreso a los ciudadanos.

