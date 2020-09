Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

La Carta Fuerte del PAN Altamira…

El trabajo es la mejor tarjeta de presentación de cualquier servidor público, siempre y cuando lo realice con la finalidad de llevar beneficio a la ciudadanía que lo necesita.

Quien ha cumplido cabalmente con esta labor, es el actual Diputado Local, MIGUEL GÓMEZ ORTA, quien ha mostrado constantemente su capacidad de negociación con todos los niveles de gobierno, así como también, con los distintos sectores de la población.

Desde su nombramiento como representante del gobernador de Tamaulipas para la zona sur del estado, MIGUEL GÓMEZ, siempre ha rendido buenas cuentas a sus superiores, lo que le permitió ganarse la confianza de la ciudadanía, por ello, al convertirse en el candidato del PAN a la Diputación Local por el Distrito 18, arrasó en las votaciones.

Como legislador tamaulipeco, sigue demostrando que tiene la voluntad de hacer las cosas por el bien de los ciudadanos, proponiendo en el pleno del congreso del estado, leyes que permitan mejorar la calidad de vida de la población, además de ser de los pocos en ponerse las pilas y brindar apoyos diversos en estos difíciles tiempos de pandemia.

Dicha labor, permite a MIGUEL GÓMEZ ORTA, contar con los méritos suficientes para ser considerado el prospecto más viable para la candidatura del PAN a la alcaldía de Altamira, siendo la carta fuerte que tiene en este momento el blanquiazul de la urbe industrial.

Mientras tanto, el legislador continúa trabajando sin descanso por el bien de sus representados, principalmente, los habitantes de los municipios que conforman su distrito, como son Altamira y Aldama, por lo que sigue realizando gestiones ante distintas instancias para lograr un mayor número de beneficios para los altamirenses y aldamenses…

La Interminable Ambición de una «Pareja» Ansiosa de Poder…

En Ciudad Madero, aún hay personas que no pueden olvidar la administración municipal 2016-2018, la cual encabezó un personaje que dio mucho de que hablar, lamentablemente de forma negativa, JOSÉ ANDRES ZORRILLA MORENO, el nombrado «Iron Man» Región 4.

Fueron varios los personajes que destacaron en esta gestión, por una u otra razón, buena o mala, pero hubo uno que de manera discreta, resaltó al interior de la misma, pero no por cosas positivas.

ANGELICA DE LA GARZA, quien fuera presidenta del Sistema DIF Municipal, dejó una huella negativa en este cargo, pues las quejas entre el personal a su cargo, por el mal trato que recibían, era algo que a diario se presentaba.

Mucho se habló de «la parte noble» de la administración zorrillista, pero sobre todo de la vida personal de «la pareja presidencial» maderense, la que en ocasiones se convirtió en protagonista de escándalos diversos, tanto dentro, como fuera del bienio que les tocó gobernar.

Tras una conclusión tormentosa de administración, y no por la derrota electoral, mucho se dijo de la separación de la pareja formada por ANDRES ZORRILLA y «ANGY» DE LA GARZA, así como de un distanciamiento desde mucho antes de entregar el cargo, algo que en la actualidad está quedando en tela de duda.

Y es que la ex primera dama del municipio maderense, ANGELICA DE LA GARZA, quedó fuera de la vida política de la urbe petrolera, hasta que reapareció al momento de ser nombrada como Delegada en Madero de la Secretaría de Bienestar Social, lugar a donde llegó de manera muy calladita, pero que en este momento tiene el escándalo a su lado.

Para ella, se ha convertido en una obsesión el hecho de ser la candidata del PAN a la diputación local por Ciudad Madero, pero con su actitud y comportamiento, muestra que ya se siente en una curul del congreso tamaulipeco.

ANGELICA DE LA GARZA, o «ANGY» como muchos la conocen, ha comenzado a presionar y hostigar a su personal, para que su labor diaria sea en busca de conseguirle más adeptos que la apoyen en su proyecto personal, el alcanzar una diputación local, lo que ha generado como consecuencia que las trabajadoras de la Delegación de Bienestar Social en Madero, ya no tengan deseos de continuar bajo las ordenes de la ex primera dama, pues no aguantan su actitud altanera, grosera y prepotente.

Pero esto no termina ahí, pues todo indica que ANGELICA DE LA GARZA no se mueve sola en busca de esta candidatura, sino que tiene un respaldo que pocos pensarían, nada menos que de ANDRÉS ZORRILLA, sí, el ex presidente municipal es uno de los principales impulsores de su ex pareja.

Son varios personajes de la política y algunos que nada tienen que ver con este ambiente, quienes han dado a conocer que esta pareja sigue reuniéndose, y no solamente para verse, sino para planear la manera en que buscarán hacer candidata y diputada a «ANGY», algo que deja en evidencia el hambre de poder que ambos siguen teniendo, así como también deja al descubierto, la mentira que han hecho creer a la población maderense, que están totalmente distanciados.

Lo que es un hecho, es que en estos dos personajes no se puede confiar, pues el trato que dan a los ciudadanos y sus colaboradores siempre deja mucho que desear, ya que es indigno, pues lamentablemente esta “pareja”, tiene algo en común, una soberbia del tamaño del planeta…

Factos…

1.- Las autoridades de salud en el estado, siempre han señalado que se debe tomar el tema del COVID-19 con mucha seriedad, pero, ¿a qué se debe que la Secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, no lo haga?.

Solo hay que ver la clase de cubre bocas con los que se presenta en actos oficiales y encabezado por su jefe, el gobernador de Tamaulipas, dejando en claro que poco le importa la investidura del mandatario estatal.

La pregunta que muchos nos hacemos, es si en verdad está tomando en serio su trabajo o tenemos un bufón como titular de la secretaría de salud.

¿No estará tomando con seriedad la pandemia o simplemente se estará divirtiendo con lo que pasa?, en cualquiera de los dos casos, sería lamentable…

2.- AZAEL PORTILLO ALEJO, será el nuevo Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ciudad Madero, donde tendrá la responsabilidad de sacar adelante a sus agremiados y defendiendo sus derechos, por lo que le espera una ardua labor al nuevo dirigente, pues la tarea no es fácil, pero cuenta con la capacidad para alcanzar las metas que se proponga… Pero no todo fue felicidad para AZAEL PORTILLO, debido a que el mismo día de la entrega de toma de nota, con la cual se avala su elección como nuevo dirigente del SUTSHA, pierde a una pieza importante de su familia y del gremio, su padre ANDRÉS PORTILLO VILLEGAS, algo que causó consternación entre los círculos políticos y sindicales de la zona, por lo que los mensajes de aliento y condolencias no se hicieron esperar… Pronta resignación para la familia de AZAEL PORTILLO…

3.- Quien dejó una clara muestra de lo que es el respeto, humildad y sensibilidad a las situaciones difíciles de los demás, es el alcalde de Ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien encabezó el homenaje que el ayuntamiento realizó al ex presidente municipal, DON ERASMO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, brindando un mensaje de aliento a la familia del finado, pero sobre todo resaltando la valiosa contribución que hizo el ex alcalde por este municipio.

Esperemos que esto sirva de ejemplo para aquellos que dicen ser «Hermanos Petroleros», quienes al momento de estar al frente del municipio maderense y vivir una situación similar, nunca realizaron algo como esto, a pesar de llamarse fraternalmente, (o hipócritamente), «Hermanos».

Solo habría que recordar, que en marzo del 2016, falleció el ex alcalde de Madero, SERGIO ARTURO POSADAS LARA, pero a pesar que en ese momento fungía como presidente municipal, MARIO ALBERTO NERI CASTILLA, de extracción petrolera, y el Secretario General de la Sección Uno era el entonces Diputado Federal, ESDRAS ROMERO VEGA, en ningún momento se tomaron la molestia de hacerle un homenaje, ni en el ayuntamiento, ni en el sindicato petrolero.

SERGIO POSADAS LARA, al momento de fallecer, era comisionado nacional del CEN del Gremio Petrolero, por lo tanto, por su representatividad lo merecía, además de los logros obtenidos no solo en el Sindicato Petrolero, sino también en el ayuntamiento y en el partido que militaba, pero a pesar de todo ello, a sus «AMIGOS», «COMPADRES» y «HERMANOS» de la Sección Uno y de la administración municipal de extracción petrolera, simplemente LES VALIÓ, y dejaron a este importante personaje de la política maderense, en el olvido… DE FACTO!!!!

[email protected]