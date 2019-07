POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA CARTILLA MORAL NO RESUELVE EL PROBLEMA: IGLESIA CATOLICA

Sobre la Cartilla Moral a la que le está dando difusión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, la que fuera elaborada en 1944 por el escritor y diplomático Alfonso Reyes, la Iglesia Católica considera que no solucionará los problemas éticos que vive el país, sería mejor que respalde a la institución familiar natural.

“Es como mostrarle una receta al enfermo esperando sólo con eso su pronta curación”, aseguran en el editorial del semanario religioso Desde la Fe.

La Arquidiócesis de México apunta que el panorama que vive México no es sencillo y menos todavía cuando parece más fácil aplicar acciones y esquemas al márgen de la ley y los valores, que enfrentar al mal con principios sólidos de ética y moralidad.

“Ningún otro ambiente sería más propicio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañarán de por vida”, apuntan.

En el texto recuperado de los años cincuenta, escrito por Alfonso Reyes, cuya distribución comenzó en días pasados entre los habitantes del país se invita a los ciudadanos a dialogar con sus familias acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construír una sociedad mejor, lamentando la Arquidiócesis que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes, la situación que impera en la república.

“Con jóvenes asaltantes, niños que se drogan, padres que abandonan, familias que se rompen, funcionarios que son corruptos, empleados que mienten y que haya sociedades sumergidas en el egoísmo y en los vicios”, agregó.

Asientan que para la Iglesia Católica la preocupación gubernamental por fortalecer los valores de la familia y la ética en el campo laboral es positiva, pero enfatizó en que la tarea primordial de todo gobernante es establecer un auténtico Estado de Derecho.

Hacen énfasis en que el fomento a los valores y la promoción ética deben reconocerse y alentarse como tarea principal de los padres de familia, y de las instituciones o grupos que ayudan en su responsabilidad. Al hacerlo desde una instancia de gobierno se corre el riesgo de la banalización y puede tomar el derrotero de la demagogia.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador el prestigiado periódico británico The Financial Times debería pedir disculpas al pueblo mexicano por haber estado “callado” durante anteriores Administraciones repletas de corrupción, dijo el jueves al mandatario nacional.

“Este periódico, con todo respeto, debe ofrecer disculpas al pueblo de ´México. Porque éste periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Y nunca dijo nada”, afirmó López Obrador en Palacio Nacional.

En lo personal damos por hecho que en las elecciones de MORENA que están en puerta sale de la dirigencia nacional del partido Yeidckol Polevnsky, con todo y que va a buscar su reelección, pero no se le va a hacer simple y sencillamente porque quedó claro en las recientes elecciones que le quedó grande la silla, además de ser muy conflictiva y además explosiva, incluso contra sus mismos compañeros de partido, basta con recordar el pleito que sostuvo con Ricardo Monreal al que mandó a fondear gatos de la cola en el senado que es su lugar.

El que se va perfilando para suceder en el cargo a doña Citlali, que es el verdadero nombre de Yeidckol, desde hace varias semana lo destapó Monreal y es precisamente el coordinador de los diputados federales de color moreno, Mario Delgado. La balanza esta más que cargada a su favor, ya que entre otras cosas tiene a más de 200 diputados a su favor, además de senadores y gobernadores obviamente del mismo partido.

Hay otra diputada federal que está apoyando el presidente de la Cámara de Diputados de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, y que responde al nombre de Bertha Luján, a la que ya le ha reafirmado públicamente su apoyo. No sabemos que se trata o a dónde va la legisladora, porque a decir verdad con Mario Delgado enfrente no tiene nada que hacer.

El único golpe bajo de que ha sido blanco u objeto Mario Delgado, hasta ahora, es que alguien soltó el veneno de que es el alfil de Yeidckol Polevnsky, A nosotros no nos convence el manotazo toda vez que fue Ricardo Monreal el que lo destapó, cuando él y la Yeidckol andaban de las greñas.

Otro que también quiere queso es Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el suplente del senador Ricardo Monreal. Alejandro fue el que le hizo ver su suerte a la líder nacional del partido, le todo lo que le tenía que decir. Al grado de que la líder del partido consiguió que se lo quitaran de encima y lo expulsaran del partido, pero la líder perdió la pelea y su chicotito regresó por sus laureles.

En lo personal vamos a Mario Delgado con cara de que la dirigencia nacional de MORENA no es precisamente lo inmediato en su proyecto, pero está constatando que tiene la mayoría a su favor, aunque algunos voces no quieren que se vaya, porque la está haciendo bien donde está, pero el que manda es el señor con cabecita de algodón, como lo bautizó su homólogo de El Salvador.

Por cierto López Obrado llamó “corruptos” a los que han promovido amparos para que la construcción del aeropuerto de Texcoco siga adelante y a voz en cuello dijo que los iba a exhibir y que iba a dar a conocer sus nombres para que la gente sep quienes son, pero no lo hizo o al menos hasta ahora no lo ha hecho. Pero ya ofreció ahora que revelará los nombres delos jueces que han otorgado amparos indebidos, como en los casos del aeropuerto de Santa Lucía , Tren Maya y la refinería Dos Bocas, pero tampoco lo ha hecho. Como que le está copiando a Donald Trump sus estrategias.

Estamos intrigados del porque el PAN dejó pasar de noche el 80avo aniversario de haber nacido y entrado al juego político que se estila en nuestro país. Tengo la idea de que hiciéron una reunión pero creemos que fue en cuadro chico, siendo que el Partido Acción Nacional está en su mejor momento en Tamaulipas, no sabemos en otros estados.

No hay nada oculto ni nada que ocultar porque en éste mundo todo se sabe, pero no por eso vamos a decir que en el PAN hubo un fiestón en grande porque el gobernador quiere ser presidente, que es lo creemos y muchos ya también lo saben. O muchos panistas no estarán de acuerdo, no lo sabemos, pero el Acción Nacional se merecía un festejo en grande por su cumpleaños.

Nuestras antenas nos reportan que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) terminó la elaboración del libro “Flora nectaropolinífera del Estado de Tamaulipas”, documento que está dirigido a fortalecer la actividad económica del sector apícola, pero que busca sobre todo sensibilizar a la población sobre el cuidado de las abejas y sus entornos naturales.

La obra es resultado de cuatro años de investigación a través del Proyecto “Estudio de las floraciones anuales e impacto en la producción y calidad de la miel”, desarrollado por la UAT a través del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), con el apoyo de la fundación PRODUCE Tamaulipas, A.C.

El autor del proyecto es el Dr. Antonio Guerra Pérez, teniendo como coautores a otros colegas especialistas en ecología, medio ambiente y recursos naturales, el Dr. Arturo Mora Olivo, Dr. José Guadalupe Martínez Avalos, Dr. Carlos Zamora Tovar, Dra. Glenda Nelly Requena Lara , Dr. Héctor Arturo Garza Torres y la Dra. Laura Elena González.

De la deportación masiva de ilegales no se supo nada, salvo que arrancaron las redadas en Nueva York, pero se hablaba de que las redadas serían en 10 ciudades, entre ellas Houston, Texas.

E-mail [email protected]

[email protected]