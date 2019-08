T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA CASA LIMPIA HABLA BIEN DE QUIEN GOBIERNA TAMPICO: TATIANA

EN SU VISITA la zona sur de Tamaulipas, la Vice Coordinadora de los Diputados Federales de Morena en el Congreso de la Unión TATIANA CLOUTHIER, expresó haberse impresionado mucho por la limpieza que distingue a Tampico, aludiendo que, “La casa limpia habla bien de quien gobierna un pueblo”, como lo es este importante puerto jaibo tamaulipeco, cuya cuestión sin duda, confirma que las familias porteñas, “no se equivocaron al elegir” a un hombre como JESÚS “Chucho” NADER NASRRALAH, quien con marcado empeño, ha venido mostrando sus buenos deseos de trabajo y servicio, para que Tampico, se siga fortaleciendo en el tema turístico, el que por obviedad, es un gran potencial económico para esta región de playa.

PERO LO MAS relevante y trascendente en este tipo de escenarios, es que, una legisladora de un partido opositor al gobernante de Acción Nacional, reconozca públicamente el fecundo y creador trabajo emprendido “por un Ayuntamiento municipal azul ”, cuya tarea, repito y reitero, la lleva con ahínco y esmero el alcalde panista Jesús Nader Nasrralah, quien a diario y desde muy temprana hora, trabaja a carta cabal, para cumplir con las más elementales necesidades de las familias que le brindaron su confianza para que, Tampico continúe en plan preponderante y este puerto, siga siendo también un gran polo de desarrollo turístico e industrial.

SOY MUY observadora de la limpieza, dijo la Diputada Federal de Morena y pude darme cuenta que, “como la casa grande, es el municipio”, la limpieza dice mucho de quienes la gobiernan y de quienes la habitan y me dio mucho gusto ver un lugar tan limpio y ver que en esta parte, es donde se empieza a notar el trabajo en el tema de “separar la basura”, por lo menos en los lugares públicos, aludiendo que, en el recorrido por el centro de la ciudad de Tampico, la limpieza distingue a esta comunidad y, no podría opinar mucho más, porque no le doy seguimiento.

POR SU PARTE, el alcalde Porteño Jesús Nader Nasrralah, dijo sentirse orgulloso, por el reconocimiento que hacen a Tampico, servidores públicos de otros partidos políticos como Morena en el rubro de limpieza y aseo público, apuntando que eso nos enorgullece e impulsa, a seguir trabajando con tenacidad y perseverancia, aludiendo el gobernante municipal que, “el aval de la legisladora federal, es síntoma de que el gobierno municipal, está haciendo las cosas bien”, junto a la participación de la sociedad porteña, reflejándose en esto que. “el pueblo y autoridades, están trabajando unidos y de la mano”, para que Tampico, continúe bregando por el mejor de los senderos.

POR LO QUE, sin lugar a dudas, la opinión de la Diputada de Morena, nos da una evaluación, “para darnos cuenta en donde estamos parados”, remarcó Nader Nasrralah, agregando que, esto, nos obliga a seguir en ese camino y naturalmente, “no bajar la guardia”, puntualizando que, sin importar el nivel económico, el gobierno de Tampico, atiende a la población y ataca la marginación en aquellos sectores, donde se requiere, motivo por el que, las familias de este importante puerto industrial y turístico, se han venido haciendo participes, en el trabajo de bienestar social, que mantiene al puerto en un lugar preponderante, gracias a las buenas decisiones del Gobierno Municipal y el sólido respaldo que se recibe del Gobierno de Tamaulipas.

FINALMENTE, podré comentarles que, cuando se tienen deseos sanos y sinceros de llevar a un pueblo por el mejor camino, el resultado es lo que vale y cuenta y en este tenor el alcalde Jesús Nader, ha venido ejerciendo una tarea pública honesta y transparente y gracias a ello, continúa logrando más distinciones, que son factores de real apoyo y beneficio para las familias de este puerto. Y Tampico, se mantenga a paso firme, para que todos los beneficios posibles, continúen redundando en bien de las familias de todos los estratos sociales.

