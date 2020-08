David Ed Castellanos Terán

@dect1608

La ciencia miente

Ahora que los mexicanos entendieron lo devastador que puede ser dejar toda la responsabilidad en un hombre, deberían tener mucho cuidado cuando se plantea entregar todo el dinero y los recursos de una nación al manejo de una sola persona, y mucho mayor es el riesgo cuando se trata de un país tan extenso y multicultural como México. Quedó claro que los gobernadores de la alianza federalista están locos.

El Dr. López-Gatell, cursó en las mejores escuelas nacionales y extranjeras, seguro tiene estudios en Harvard; sin embargo, es un mentiroso de primer mundo. No ha establecido lineamientos basados totalmente en la ciencia, se dobló de rodillas ante el presidente, y de paso se burló de los mexicanos con el uso de la pandemia por intereses económicos y políticos.

Lo contrataron porque sabían que era una persona manipulable, «dócil», manejable a conveniencia, y que sus diplomados iban a hacer fácil su presentación en público.

Pero lo que no tomaron en cuenta, Gatell y los dueños de sus cartas de presentación, fue que el paso de las semanas y los meses, iban a convertirlo en el médico más estulto de México; pues a decir de colegas suyos, es inconcebible que un médico de ese nivel, no lea artículos de la revista NATURE.

Que no exija el más mínimo de los tratamientos no farmacéuticos ante un nuevo virus; ejemplo, como medida de prevención el uso indispensable del cubrebocas, y peor aún que se haya prestado a cambiarle el nombre al distanciamiento social por «Susana distancia». Con la salud no debieron haber jugado los del Gobierno de la República, y si bien le va a Gatell, no será enjuiciado por sus recomendaciones vagas; sin embargo, pudiera ser llevado a juicio, y Lilly Téllez, anda en eso.

Es inconcebible que haya quien se declare a favor de la respuesta que dio el Dr. Hugo López-Gatell, el pasado 31 de julio, luego de que los gobernadores solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, separarlo del cargo –por cierto, algo completamente absurdo de los mandatarios estatales.-

“El control de la epidemia de #COVID19 requiere una respuesta de Estado con sentido de corresponsabilidad. La conducción desde el gobierno federal se hace a partir de la ciencia, no de la política. Siempre vamos a construir sobre la realidad y la evidencia.”, escribió en Twitter, el Dr. Hugo López-Gatell, un mentiroso de primera, pero no es de él toda la culpa.

Ahí mismo se contradice. Él se hace “vender a través de la ciencia”, y no de la política. Pues claro, es la ciencia mentirosa con la que él comulga, lo que a ciencia cierta, no es real, es solo su mentira. ¡Además de todo delirante, Gatell!

Es completamente absurdo, no se puede separar totalmente la salud de la política, pero sí se pueden establecer leyes basadas en la ciencia que al final son aprobadas o no por votaciones en el pleno. Además como el artículo 4º Constitucional, promueve la protección a la salud, el Dr. Gatell lo ha violentado muchas veces, pues al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, no le convenía decir que el uso de cubrebocas era obligatorio, pues claro, Gatell y los dueños de su correa saben perfectamente que el gobierno, de acuerdo al artículo 4, debió proporcionar de manera gratuita al menos un cubrebocas a la población.

Aunque nunca sabremos qué tanto se pudo haber frenado la propagación y las muertes por el Covid-19, Hugo López-Gatell, debió convocar a equipo multi e interdisciplinario entre neumólogos, infectológos, epidemiólogos, cardiólogos, neurólogos; todas las especialidades hasta pediatras, neonatólogos, ginecólogos y geriatras para establecer bases y lineamientos para cada segmento de población, según su vulnerabilidad, y bajar la información a través de las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, para que llegara todo a la población en general, según la idiosincrasia de cada región del país.

Y sabe qué, habrá más muertes materno fetales y nadie ha volteado a ver esta situación, mujeres jóvenes embarazadas con pre-eclampsia y eclampsia, el COVID-19, origina eso y más, pero nadie quiere decir nada.

Dice el presidente que seguirán combatiendo la epidemia, cuando la misma OMS ya dijo que la PANDEMIA por el Covid-19, será seguramente muy larga. Qué tristeza, tanta irresponsabilidad, queriéndose hacerse los graciosos.

[email protected]