Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

LA CIUDAD ESTÁ ENFERMA

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador sirvió, entre otras cosas, para demostrar que puede haber convivencia entre autoridades pertenecientes a distintos partidos. Los medios reseñaron los acontecimientos, sin embargo, al margen de los discursos de cortesía, las imágenes mostraron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en plan conciliador. Unas horas después el reynosense volvió a la carga amagando con que, si no se da suficiente presupuesto a las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional, se pondrá en riesgo el pacto federal, aunque no aclaró si proclamarán la independencia de las entidades blanquiazules o se anexarán a otro país.

Es posible que los asesores del ejecutivo estatal desconozcan la gravedad de un discurso rupturista como el que se exhibe con frecuencia, pero, a reserva de hacer un análisis hermenéutico más profundo, podría decirse que hablar de que hay peligro en el pacto federal es abrir una posibilidad para la balcanización del país. Creo que lo más sano sería que se retome la actitud asumida durante la visita de AMLO pues el abrazo de Soto La Marina mostró al presidente y al gobernador como dos sujetos capaces de entenderse en aras de fortalecer a la nación. También abonan a la causa rupturista los propagandistas de FGCV quienes publican con frecuencia sesudos análisis sobre la miseria de nuestra república y la prosperidad de nuestra entidad. Como si Tamaulipas fuera otro país.

En ese contexto, voces de diversas organizaciones dijeron a este columnista que hay necesidad de mayor voluntad para sumar. En primerísimo lugar hay que fortalecer la relación con el ejecutivo federal pero también tienen que limarse asperezas entre el gobernador y los presidentes municipales. Para nadie es un secreto el enfrentamiento entre el ejecutivo estatal y la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez a quien, desde el PAN se le señala como potencial aliada de MORENA. Otra situación que debiera atenderse es la de precariedad que existe en Ciudad Victoria donde la percepción ciudadana es que el gobierno del estado dejó solo al alcalde quien carece de las luces personales necesarias para resolver los problemas crecientes de la capital de Tamaulipas.

La oposición más moderada en el cabildo victorense, representada por el PRI, se deslindó del trabajo del aun alcalde Xicoténcatl González Uresti, diciendo que su gestión carece de transparencia y que lo más grave es que hasta en el DIF municipal se niegan a dar información sobre los manejos financieros. Asistentes al informe municipal revelaron que hubo personajes de proyección estatal como el diputado Arturo Soto Alemán que no se presentaron a la ceremonia demostrando el desprecio de un sector del gobierno de Tamaulipas para uno de los alcaldes más cuestionados de la historia reciente quien se ha convertido en un ejemplo de la baja calidad de los candidatos “independientes”.

Marisela Guajardo Maldonado, una de las mujeres más representativas del priismo local, dijo al autor de esta columna que “Ciudad Victoria está enferma” y que es urgente mejorar la relación entre la autoridad estatal y la municipal porque la capital se ha deteriorado como nunca en la gestión del gobernador García Cabeza de Vaca y, cuando se creía que un alcalde postulado por el PAN, obtendría recursos suficientes y oportunos para resolver las carencias, resultó peor porque, al parecer, Victoria sigue siendo relegada de los proyectos estatales. A pesar de todo, dijo que el PRI sigue dispuesto a colaborar para mejorar la situación de nuestra capital, pero se necesita que haya buena voluntad por parte de los panistas.

Para el Partido Revolucionario Institucional la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas, careció de propuestas sólidas para beneficiar a los tamaulipecos. El mandatario estuvo el pasado fin de semana en los municipios de Tula, San Carlos, Hidalgo y Soto La Marina, donde los tamaulipecos esperaban que el jefe del ejecutivo federal en su visita anunciara acciones y beneficios a la población, pero no concretó nada, no anunció nada, no hubo ninguna derrama de beneficios, todo lo dejó en aire, solo sobresalió el discurso de autoelogio.

Se esperaban del presidente soluciones a sus demandas más apremiantes como acciones contra la inseguridad; entrega de estímulos para incentivar al campo; anunciar los apoyos reales de los programas sociales; dar respuesta a las necesidades de infraestructura educativa; poner en marcha un programa integral para atender la falta de agua y dar a conocer una acción para la generación de empleos en Tamaulipas, pero López Obrador les quedó a deber a todos.

López Obrador no se comprometió a regresarle a Tamaulipas el presupuesto que le corresponde después de todos los recortes presupuestales que ha hecho el gobierno federal. Como lo establece el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI es un partido que lucha por el respeto al estado de derecho, así como también en ser un partido que alce la voz por las familias de México, que en estos momentos están preocupadas porque no hay generación de empleos, sin crecimiento económico. Al parecer, el tricolor olvidó que es el principal responsable de los problemas que menciona.

En cambio, al acompañar en su gira de trabajo al presidente de la República, por los municipios de Tula, Hidalgo, San Carlos y Soto la Marina en Tamaulipas, el Senador Américo Villarreal Anaya consideró que los compromisos asumidos por el jefe del Ejecutivo Federal beneficiarán notablemente a los tamaulipecos, particularmente en un tema tan relevante como es la salud. El senador tamaulipeco reconoció que el mandatario nacional está dando respuesta a una de las principales demandas de los tamaulipecos, como es el contar con mejores servicios y atención en cada una de las instituciones del sector salud, así como en los centros rurales, en donde se carece de personal médico y medicamentos.

Destacó que estas acciones hablan del interés de AMLO por fortalecer el Sistema Nacional de Salud y en forma muy particular el programa IMSS Bienestar, para mejorar la atención que se brinda a los mexicanos. “En este rubro, los principales compromisos del presidente es que no falten los medicamentos en las unidades médicas, en los centros de salud, en hospitales de la Secretaría de Salud en Tamaulipas y en el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, así como tener plantillas completas de médicos y enfermeras, además de contar con instalaciones remodeladas, equipos funcionales y modernos”, subrayó.

Recalcó que en el Senado se han aprobado las propuestas enviadas por el Ejecutivo en materia de salud pública, porque garantizan más y mejores servicios, acabando con la corrupción en la entrega de medicamentos a los hospitales y centros de salud, a través de la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar. “La gira del presidente AMLO por Tamaulipas fue muy positiva”, concluyó.

Correo: amlogtz@gmail.com