T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA COBARDÍA Y LA TRAICIÓN VAN DE LA MANO

SI HACEMOS PATENTE a que, “la cobardía y la traición van de la mano”, es porque en el escenario político, hoy que “estamos ante la víspera electoral, de junio 6”, los traidores y cobardes, se han venido dedicando “a tirar la piedra y esconder la mano”, que lamentable ¿verdad?, todo esto ocurre, porque “los actores inseguros NO TAREN consigo las mejores cartas” para poder triunfar y por ello, empedernidos emblemas del agandalle y el oportunismo, como el líder nacional de MORENA el corrupto ex priista Mario Delgado Carrillo, “a la vieja usanza”, en redes sociales, busca desesperado y como obvia estrategia, denostar al Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, para “intentar posicionar a su quebrantado partido”.

Y SI MORENA, no ha logrado posicionarse aquí en Tamaulipas, ha sido porque “sus funcionarios”, irresponsablemente, se han dedicado más al beneficio propio y no al bienestar colectivo. ¡Esa es la realidad!. Y por esta razón, “el Senador” Ricardo Monreal Ávila, como principal antagonista de esta burda campaña electorera “tras bambalinas”, es quien viene instrumentando “la serie de ataques al gobernante tamaulipeco”, porque su escaza masa encefálica, es lo que lo conduce “a generar desprestigio” contra quien dirige los destinos de este energético estado por excelencia, pero ni aun así MORENA ha logrado despegar.

EL QUEBRANTO político del Movimiento de Regeneración Nacional, ha sido porque los Morenos Diputados Federales, “todo el tiempo” se la han pasado en México, disfrutando de “las benevolencias $$$ que les da el poder” a través del Congreso de la Unión, sin que les haya importado en lo más mínimo, la gente de sus distritos, cuyas familias, están convencidas de que “Morena, no es la esperanza de México”, porque no les han cumplido”, los hechos así lo muestran. Y decirles esto, “no es estar descubriendo el hilo negro”.

Y POR SU evidente desesperación, Mario Delgado Carrillo, por ser el responsable de MORENA en el país y consciente de que “no le han salido bien las cosas”, al verse y sentirse inseguro de que su partido pueda ganar aquí en Tamaulipas, no le ha quedado más que “instrumentar mezquinas acciones electoreras” contra el mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien por su parte continúa “a todo galope” con su sólida agenda de trabajo, fortaleciendo por ejemplo la infraestructura hospitalaria, como lo dejó muy en claro ayer en Matamoros, al poner en marcha la primer etapa de construcción y equipamiento del Hospital “Dr. Alfredo Pumarejo”.

AHORA BIEN, si referimos que en Morena pululan “los cobardes y traidores”, es porque los Diputados Federales y Senadores de este Partido, han sido crueles, irresponsables, mercenarios y convenencieros, porque no han dedicado su tiempo a “trabajar por su gente”, es decir “por sus representados”, porque simplemente, hasta la fecha “no han regresado a cumplir “ni un 10%” de la enorme gama de promesas hechas por ellos a los electores, promesas que hicieron “cuando andaban tras la gente para pedirles el voto” y como ya se han dado cuenta de que, “la ciudadanía está decepcionada de ellos”, por incumplidos y farsantes, no les queda mas que “colgarse de la imagen del Presidente”, pero eso, “YA NO TENDRÁ ECO” en la elección que tenemos en puerta, porque las familias tamaulipecas, están convencidas que, “las promesas de los Morenos, se las lleva el viento”.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, las familias de todos los rincones del territorio tamaulipeco, sin excepción “lo que desean y esperan son resultados”. Pero resulta, (valga al redundancia), que los Senadores Morenos como el victorense Américo Villarreal Anaya y la tampiqueña María Guadalupe Covarrubias Cervantes, “se han vuelto ojo de hormiga”, porque ambos Senadores, irresponsablemente se han mantenido muy distantes de la gente que creyó y confió en ellos, a tal grado de que, “en las oficinas de gestoría” de este dueto, “no se atiende a nadie”, eso lo constatamos, cuando en ciudad Victoria visitamos la oficina del galeno Villarreal Anaya.

CON RESPECTO a los Diputados Federales del Partido Morena, como Erasmo González Robledo, lo único que hace cuando viene al estado, “es andarse pavoneando como influyente” y tiene razón, porque “este sujeto de baja caterva moral”, lejos de venir a cumplir lo que prometió a la gente de su Distrito en Madero y Altamira, con marcado cinismo, “ha pedido en redes sociales” y en entrevistas con algunos colegas de la zona conurbada, “QUE SIGAN APOYANDO AL PRESIDENTE”, saliéndose por la tangente, porque él, a ciencia cierta, nada ha hecho por favorecer a la ciudadanía que le dio el voto.

Y SI HABLAMOS de los también Diputados Federales Morenos, del PES y PT Armando Zertuche Zuani y Olga Juliana Elizondo de Reynosa, así como de Héctor Joel Villegas González “El calabazo” de Río Bravo, Adriana Lozano Rodríguez de Matamoros y “la chapulina” Nohemí Hernández Alemán, ninguno de estos legisladores federales tienen respuestas de servicio y beneficio para las familias de sus distritos y si tienen trabajo hecho, (les damos el derecho de réplica).

DETALLE POR EL cual, ahora esta gama de vivales, andan sin saber qué hacer, porque saben que “en la elección del próximo 6 de junio, el panorama no les pinta favorable, por qué evidentemente “no le respondieron a la gente con los compromisos contraídos”, dejando cruelmente “con un palmo de narices” a las familias proletarias de las colonias populares y zonas ejidales de Tamaulipas, a la que dijeron habrían de apoyarlas y servirles, “pero no lo hicieron”. Confirmándose con ello, “la cobardía y la traición”, consumadas “por estos remedos” de Diputados, en perjuicio de las familias tamaulipecas.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]

Visits: 90 Today: 90 Total: 1749103