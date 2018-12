Tribuna

Por Javier Terrazas

La Cobija 2019

El nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

Un presupuesto por el orden de los 5 billones 814 mil millones de pesos, de los cuales 1.9 billones de distribuirán entre los 32 estados y 2 mil 400 municipios.

Cabe señalar que el monto de los recursos es superior en 8.4 por ciento al correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Los recursos para las entidades federativas se conforman 788 mil 090 millones de aportaciones propias de los Estados y 914 mil 496 millones de participaciones federales.

Aunque el monto general de la propuesta es superior al del año que concluye, los criterios de distribución son diferentes.

Por ser el Legislativo quien define los ajustes, por lo general se daban cabildeos, diálogo, negociaciones y acuerdos que buscaban una distribución más equilibrada en materia de financiamiento del desarrollo productivo.

Sin embargo, ahora que MORENA, PES y PT hacen mayoría en las Cámaras, es muy viable que la propuesta pase sin variaciones o muy leves ajustes.

De acuerdo a la información del reparto del pastel para los estados de la República, a Tamaulipas les corresponderían 52 mil 697 millones de pesos.

Que son 2 mil 236 millones de pesos menos de lo previsto por el Gobierno del Estado, de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2019 que remitió al Congreso Local, por 54 mil 933 millones 278 mil pesos.

Aunque no se cubren las expectativas, a Tamaulipas le va mejor que otras entidades del norte y noreste del país.

De los seis estados norteños el primero en Nuevo León con 70 mil 806 millones de pesos; seguido de Tamaulipas con 52 mil 697 millones.

Luego siguen Chihuahua con 51 mil 259 millones; Baja California con 49 mil 038 millones; Sonora con 44 mil 201 millones; San Luis Potosí (Noreste) con 40 mil 917 millones y Coahuila con 40 mil 665 millones.

Obras como el Tren Maya y la Refinería para Tabasco, así como otras acciones para estados del sur y sureste, propiciaron reducciones en otras zonas como el norte del país.

Y obvio que el jalar la cobija presupuestal para cubrir bien a unos, descobija a otros, situación que ha generado malestar de algunos gobernadores que alzaron la voz, para plantear ajustes y a fin de incluir proyectos estratégicos.

Entre ellos aparecen Javier Corral de Chihuahua (PAN), Enrique Alfaro de Jalisco (MC) Martín Orozco, de Aguascalientes (PAN) y Francisco García Cabeza de Vaca, (PAN) de Tamaulipas.

El tamaulipeco consideró que el Paquete Económico 2019 presentado por el SHCP “no atiende las distintas necesidades regionales” y urgió a un diálogo fiscal con los Estados.

En su cuenta de twitter, cita textual: “El Paquete Económico presentado por la SHCP no atiende las distintas necesidades regionales. Proyectos prioritarios para Tamaulipas no tendrán recursos federales. El dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los Estados al diálogo fiscal”.

Habrá que ver cuál es la defensa que hace la bancada del PAN en las Cámaras de Diputados y Senadores. Y si la oposición se agrupa para buscar una reorientación.

Esta semana será de muchos dimes y diretes, de búsqueda de diálogo, cabildeo y negociación. Habrá que estar atentos para conocer el resultado final.

A Tamaulipas le vale ser uno de los estados con buena recaudación por su amplia frontera y puentes internacionales. Ojalá se haga valer ante las instancias correctas y con las personas idóneas.